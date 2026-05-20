Βρετανία: Επικίνδυνη αναχαίτιση πολεμικού αναγνωριστικού αεροσκάφους από ρωσικά μαχητικά

Στη φωτογραφία, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον γαλλικό στρατό τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, φαίνεται ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-35 πετά πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος της βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) αναχαιτίστηκε από δύο ρωσικά μαχητικά τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Τα ρωσικά μαχητικά Su-35 και Su-27 πλησίασαν το αναγνωριστικό αεροσκάφος Rivet Joint, το οποίο δεν ήταν οπλισμένο, κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης πτήσης στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, ανέφερε το βρετανικό υπουργείο.

Το μαχητικό Su-35 πέταξε αρκετά κοντά στο βρετανικό αεροσκάφος με αποτέλεσμα να προκαλέσει την ενεργοποίηση των συστημάτων έκτακτης ανάγκης και την απενεργοποίηση του αυτόματου πιλότου του αναγνωριστικού.

Ταυτόχρονα το μαχητικό Su-27 πέρασε έξι φορές μπροστά από το αεροσκάφος της RAF και έφτασε σε απόσταση έξι μέτρων από την μύτη του.

Το Rivet Joint συμμετείχε στις προσπάθειες της Βρετανίας και των συμμάχων της για την θωράκιση του ανατολικού τμήματος του ΝΑΤΟ, όπου έχουν σημειωθεί αρκετές εισβολές με drones τις τελευταίες ημέρες.

Το υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας καταδίκασαν την «επικίνδυνη και απαράδεκτη συμπεριφορά» σε διαμαρτυρία που υπέβαλαν στη ρωσική πρεσβεία.

«Το περιστατικό αυτό αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα επικίνδυνης και απαράδεκτης συμπεριφοράς εκ μέρους Ρώσων πιλότων έναντι ενός άοπλου αεροσκάφους που πετούσε στον διεθνή εναέριο χώρο. Οι ενέργειες αυτές δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο ατυχημάτων και πιθανής κλιμάκωσης της έντασης», ανέφερε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι.

Και συνέχισε: «Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στον εξαιρετικό επαγγελματισμό και τη γενναιότητα του πληρώματος της RAF, το οποίο συνέχισε την αποστολή του παρά αυτές τις επικίνδυνες ενέργειες. Θα ήθελα να είμαι απολύτως σαφής: Το περιστατικό αυτό δεν θα αποτρέψει τη δέσμευση της Βρετανίας να υπερασπιστεί το ΝΑΤΟ, τους συμμάχους μας και τα συμφέροντά μας από τη ρωσική επιθετικότητα».