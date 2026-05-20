5 σημεία όπου δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύετε τα φάρμακά σας ενώ ταξιδεύετε

Τα φάρμακα μπορεί να χάσουν την ποιότητά τους, όταν εκτίθενται σε θερμότητα, υγρασία, ηλιακό φως ή απρόσεκτη συσκευασία κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Αυτό σημαίνει ότι το πού φυλάσσετε τα χάπια, τα υγρά, τις συσκευές εισπνοής ή τις ενέσεις σας μπορεί να έχει σχεδόν την ίδια σημασία με το να θυμάστε να τα πάρετε.

Τα περισσότερα φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό, ξηρό μέρος και να φυλάσσονται στην αρχική τους συσκευασία, εκτός εάν ένας φαρμακοποιός δώσει διαφορετικές οδηγίες. Τα ταξίδια το κάνουν αυτό πιο δύσκολο, επειδή οι αποσκευές, τα δωμάτια ξενοδοχείων, τα αυτοκίνητα και τα αεροδρόμια μπορούν να εκθέσουν τα φάρμακα σε συνθήκες στις οποίες δεν εκτίθενται στο σπίτι.

1. Χύμα σε πλαστική σακούλα

Το να βάζετε όλα τα διαφορετικά χάπια σε μία πλαστική σακούλα μπορεί να φαίνεται βολικό, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο σύγχυσης, θρυμματισμένων δισκίων, έκθεσης σε υγρασία και απώλειας πληροφοριών δοσολογίας.

Μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα εάν οι υπάλληλοι του αεροδρομίου ή των συνόρων χρειαστεί να αναγνωρίσουν το φάρμακο. Η ασφαλέστερη επιλογή είναι να φυλάσσετε τα φάρμακα στις συσκευασίες τους με ετικέτα.

2. Στο μπάνιο του ξενοδοχείου

Το μπάνιο ενός ξενοδοχείου είναι ένα από τα χειρότερα μέρη για να φυλάσσετε φάρμακα. Τα ντους, οι νιπτήρες και ο κακός αερισμός μπορούν να δημιουργήσουν θερμότητα και υγρασία, η οποία μπορεί να επηρεάσει τα δισκία, τις κάψουλες, τις σκόνες και ορισμένα υγρά φάρμακα.

Ένα καλύτερο μέρος είναι μια ξηρή περιοχή στο κύριο δωμάτιο, όπως ένα συρτάρι στο κομοδίνο, ένα συρτάρι γραφείου ή η τσάντα ταξιδιού σας. Εάν το φάρμακο είναι ευαίσθητο, ακριβό ή χρειάζεται επιπλέον ασφάλεια, ένα χρηματοκιβώτιο ξενοδοχείου μπορεί να είναι χρήσιμο, αρκεί να μην το ξεχάσετε πριν από το check-out!

3. Αποσκευές που παραδίδετε σε ταξίδι με αεροπλάνο

Τα φάρμακα δεν πρέπει να μπαίνουν στις παραδοτέες αποσκευές κατά την πτήση. Οι τσάντες μπορεί να καθυστερήσουν, να χαθούν, να εκτεθούν σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή να μείνουν σε ανεξέλεγκτες συνθήκες κατά την μεταφορά.

Φυλάξτε τα απαραίτητα φάρμακα στην τσάντα χειρός σας, ιδανικά σε μια εύκολα προσβάσιμη θήκη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για φάρμακα που χρειάζεστε καθημερινά, φάρμακα έκτακτης ανάγκης, εισπνευστήρες, ινσουλίνη, οφθαλμικές σταγόνες και οτιδήποτε θα ήταν δύσκολο να αντικατασταθεί γρήγορα.

4. Άμεσο ηλιακό φως

Το να αφήνετε φάρμακα κοντά σε ένα ηλιόλουστο παράθυρο ξενοδοχείου, σε μια τσάντα παραλίας ή δίπλα σε ένα παράθυρο αυτοκινήτου μπορεί να τα εκθέσει σε θερμότητα και φως. Ορισμένα φάρμακα είναι ευαίσθητα στο φως και πολλά μπορούν να αποικοδομηθούν ταχύτερα όταν εκτίθενται επανειλημμένα σε υψηλές θερμοκρασίες.

Αποθηκεύστε τα φάρμακα σε κλειστή σακούλα, συρτάρι ή σκιερό διαμέρισμα. Όταν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, κρατήστε τα καλυμμένα και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Μην τα αφήνετε σε τραπέζια καφέ, καρέκλες παραλίας και περβάζια παραθύρων.

5. Ζεστό αυτοκίνητο, ντουλαπάκι ή πορτμπαγκάζ

Τα αυτοκίνητα μπορεί να ζεσταθούν επικίνδυνα, ακόμη και κατά τη διάρκεια σύντομων στάσεων. Το ντουλαπάκι, το πορτμπαγκάζ, η επιφάνεια του δαπέδου και οι χώροι κοντά στους αεραγωγούς θέρμανσης είναι ιδιαίτερα κακά σημεία αποθήκευσης, επειδή οι θερμοκρασίες μπορεί να παρουσιάζουν γρήγορες διακυμάνσεις.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι να φυλάσσετε τα φάρμακα σε μια μικρή σακούλα που θα μένει μαζί σας. Εάν ένα φάρμακο απαιτεί ψύξη ή έλεγχο θερμοκρασίας, ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας πριν ταξιδέψετε σχετικά με μια μονωμένη σακούλα φαρμάκων, ψυχρές συσκευασίες και το ασφαλές εύρος θερμοκρασίας. Μην καταψύχετε φάρμακα, εκτός εάν η ετικέτα το αναφέρει ρητά.

Πώς να συσκευάσετε τα φάρμακα με ασφάλεια πριν από ένα ταξίδι

Η καλή συσκευασία φαρμάκων είναι απλή: διατηρήστε τα φάρμακα αναγνωρίσιμα, προστατευμένα και προσβάσιμα. Πριν ταξιδέψετε, ελέγξτε την ετικέτα για οδηγίες αποθήκευσης και ρωτήστε έναν φαρμακοποιό εάν δεν είστε σίγουροι για τα φάρμακα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα.

Για τα περισσότερα ταξίδια, είναι σώφρον να:

  • μεταφέρετε τα φάρμακα στην αρχική τους συσκευασία
  • τα φυλάξετε στην χειραποσκευή σας ή σε προσωπικό σας αντικείμενο
  • φέρετε αρκετή ποσότητα (π.χ. χάπια) για ολόκληρο το ταξίδι, συν επιπλέον για καθυστερήσεις
  • τα φυλάξετε μακριά από θερμότητα, υγρασία και ηλιακό φως
  • φυλάξετε ένα αντίγραφο των συνταγών ή μια λίστα φαρμάκων για διεθνή ταξίδια

Εάν ταξιδέψετε στο εξωτερικό, τσεκάρετε εκ των προτέρων τους κανόνες του προορισμού σας. Ορισμένα φάρμακα που είναι νόμιμα σε μια χώρα μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς σε μια άλλη.

Συμπέρασμα

Τα χειρότερα σημεία για την αποθήκευση φαρμάκων κατά τη διάρκεια ταξιδιού είναι τα πιο εκτεθειμένα σε θερμότητα, υγρασία, ηλιακό φως, απώλεια ή σύγχυση: πλαστικές σακούλες, μπάνια ξενοδοχείων, παραδοτέες αποσκευές, ηλιόλουστες περιοχές και ζεστά αυτοκίνητα.

Ο ασφαλέστερος κανόνας είναι απλός: φυλάξτε τα φάρμακα στην αρχική τους συσκευασία, μεταφέρετέ τα μαζί σας και φυλάξτε τα σε δροσερό, ξηρό και σκιερό μέρος. Για φάρμακα ευαίσθητα στη θερμοκρασία, ζητήστε καθοδήγηση από φαρμακοποιό πριν από το ταξίδι αντί να κάνετε εικασίες.

Πηγές:
health.com
cdc.gov
fda.gov
consumermedsafety.org
medlineplus.gov

