Κηφισός: Καραμπόλα με επτά αμάξια στο ύψος της Λυκόβρυσης
Εγκλωβισμένοι στην κίνηση οι οδηγοί
Καραμπόλα 7 οχημάτων καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Κηφισό, στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρυση, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημεία έχει προκληθεί τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
