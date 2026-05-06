Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα στον Κηφισό με τέσσερα οχήματα

Καραμπόλα με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες προχωρούν σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση μέχρι να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το οδόστρωμα.

