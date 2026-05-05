Βοτανικός: Τροχαίο με έναν τραυματία - Αμάξια συγκρούστηκαν και παρέσυραν μηχανή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 5 Μαΐου, στην περιοχή του Βοτανικού, και συγκεκριμένα στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους και παρέσυραν μία μηχανή, ο οδηγός της οποίας τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περίοικων στο Newsbomb.gr, το σημείο όπου σημειώθηκε το τροχαίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους οδηγούς και ατυχήματα σημειώνονται αρκετά συχνά.

Στο σημείο έχουν μεταβεί αστυνομικές δυνάμεις για τη διενέργεια έρευνας για το συμβάν, ενώ έχει προκληθεί και αυξημένη κίνηση.

