Κίνηση τώρα: «Φράκαρε» ο Κηφισός - Τροχαίο στην κάθοδο πριν τη Λένορμαν - Πού αλλού έχει προβλήματα

Για άλλο ένα πρωί, η κίνηση στους δρόμους της Αττικής είναι ανυπόφορη κι όσοι κινούνται στους βασικούς οδικούς άξονες θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι να φτάσουν στους προορισμούς τους.

Αρκετά είναι τα προβλήματα στον Κηφισό και ιδιαίτερα στο ρεύμα της καθόδου, καθώς έχει σημειωθεί τροχαίο ατύχημα στην Κολοκυνθού με αποτέλεσμα τα οχήματα να πηγαίνουν σημειωτόν από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω.

Απελπιστική η κατάσταση και στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο η κίνηση ξεκινά από το Ζεφύρι και φτάνει ως την Ηρακλείου, ενώ προς Κόρινθο η κίνηση εντοπίζεται στην έξοδο της Εθνικής Οδού.

Στο κόκκινο η κίνηση και στην Αθηνών-Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους, ενώ προβλήματα καταγράφονται στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα.

Προβλήματα στην άνοδο της Συγγρού, σε αρκετά κομμάτια της Μεσογείων και της Κηφισίας σε άνοδο και κάθοδο, αλλά και στην Αλεξάνδρας.