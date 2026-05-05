Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: ΙΧ ανετράπη μετά από καραμπόλα στον ΒΟΑΚ - Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή τριών αυτοκινήτων, εκ των οποίων το ένα να έχει αναποδογυρίσει, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 5 Μαϊου κάτω από τη γέφυρα της Ούλοφ Πάλμε, στη διαδρομή από το Γιόφυρο προς τη ΒΙΠΕΗ

Λίγο μετά τις 7:00 το πρωί, κάτω από τη γέφυρα της Ούλοφ Πάλμε, καταγράφηκε τροχαίο ατύχημα με τρία οχήματα να συγκρούονται, ενώ το ένα από αυτά ανετράπη, προκαλώντας σοκ στους διερχόμενους οδηγούς, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπήρξαν τραυματίες, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Η κυκλοφορία στο οδικό τμήμα από Γιόφυρο προς ΒΙΠΕΗ «πάγωσε», με την κίνηση να επιβραδύνεται δραματικά και τα οχήματα να σχηματίζουν μεγάλες ουρές.

Το πρωινό συμβάν προκάλεσε χαοτική συμφόρηση, δημιουργώντας έντονη ταλαιπωρία σε όσους κατευθύνονταν προς τη Βιομηχανική Περιοχή.