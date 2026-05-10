Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Αττική Οδό μετά από καραμπόλα - Μεγάλες καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο

Snapshot Η κίνηση από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης παρουσιάζει καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών και διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Στο σημείο έσπευσαν Τροχαία και συνεργεία της Αττικής Οδού για τη διαχείριση και απομάκρυνση των οχημάτων.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς μέχρι στιγμής, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης.

Η Αττική Οδός καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή για να περιοριστεί η συμφόρηση και να ενημερώνονται μέσω των επίσημων καναλιών. Snapshot powered by AI

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην Αττική Οδό, μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων στο ύψος του κόμβου Πεντέλης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αττικής Οδού, το τροχαίο προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις για τους οδηγούς, με τον χρόνο αναμονής να ξεπερνά 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Μαραθώνος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και συνεργεία της Αττικής Οδού για τη διαχείριση του συμβάντος και την απομάκρυνση των οχημάτων, ενώ η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς.