Φωκάς Ευαγγελινός -Eurovision: «Μέσα από αυτή τη συνεργασία ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων»

Λίγα 24ωρα μετά τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026, με τον Akylas να κατακτά την 10η θέση, ο Φωκάς Ευαγγελινός προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση στα social media περιγράφοντας την εμπειρία της φετινής ελληνικής αποστολής.

Ο γνωστός χορογράφος και art director ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η φετινή διαδρομή ήταν γεμάτη συγκίνηση και δημιουργία, ενώ τόνισε ότι μέσα από τη συνεργασία του με τον Akylas ένιωσε ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων που δημιουργούν με ελευθερία και αλήθεια.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Φωκά Ευαγγελινού:

«Η φετινή διαδρομή της ελληνικής αποστολής ήταν ένα ταξίδι γεμάτο δημιουργία, συγκίνηση και αληθινή ενέργεια. Μαζί με τον @akylas__ και τους συνεργάτες μας παρουσιάσαμε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ γιατί εκφράζει κάτι ουσιαστικό από την σημερινή γενιά – μια γενιά που εξελίσσεται, τολμά και αναζητά τον δικό της τρόπο να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Μέσα από αυτή τη συνεργασία ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων, παιδιών που δημιουργούν με ελευθερία, προσωπικότητα και αλήθεια. Αυτό που κρατώ περισσότερο από την φετινή ελληνική συμμετοχή είναι το ήθος και ο χαρακτήρας της ομάδας που όχι μόνο στάθηκε με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αφοσίωση μέχρι το τέλος αλλά επέδειξε ότι η ανθρωπιά, η αγάπη και η ποιότητα ψυχής έχουν πάντα την μεγαλύτερη αξία! Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ», έγραψε ο Φωκάς Ευαγγελινός στην ανάρτησή του.

