Akylas: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον διαγωνισμό της Eurovision - «Είμαι στενοχωρημένος, δεν ήθελα να

Η 70η διοργάνωση της Eurovision ολοκληρώθηκε και ο Akylas κατέκτησε την

10η θέση. Μετά το τέλος του διαγωνισμού, έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ1 και

δεν μπόρεσε να κρύψει το συναίσθημά του.

«Πάλι κουβά!», ήταν το πρώτο σχόλιο που έκανε και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν ξέρω τι να πω, αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι

ειλικρινής είμαι όντως στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας

απογοητεύσω, να σας στεναχωρήσω».

«Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για

μένα, μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο

διαγωνισμό. Πραγματικά να ξέρετε ότι σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το

100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου, αρρώστησα, έβγαλα

αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ, σίγουρα

λυπάμαι.

Ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά πάλι, Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για

ό,τι μου έδωσε τη δυνατότητα να το ζήσω. Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ»,

πρόσθεσε.

Από τις κριτικές επιτροπές ο Akylas έλαβε 73 βαθμούς και 147 βαθμούς από

τον κόσμο.

Διαβάστε επίσης