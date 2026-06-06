Κρήτη: 80χρονη απείλησε με μαχαίρι τον πρώην σύζυγό της

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστές δύο ηλικιωμένους καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Φοινικιάς στο Ηράκλειο.

Μια 80χρονη γυναίκα συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, έπειτα από επίσημη καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος της ο 82χρονος πρώην σύζυγός της.

Διαβάστε περισσότερα στο Daynight.gr.