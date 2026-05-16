Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού

Εύη Απολλωνάτου

Η Ντέλτα Γκούντρεμ από την Αυστραλία ερμηνεύει το τραγούδι «Eclipse» κατά τη διάρκεια της γενικής πρόβας για τον Μεγάλο Τελικό του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

  • Ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 ξεκινά στις 22:00 και θα προβληθεί στην Ελλάδα από την ΕΡΤ.
  • Η Ελλάδα θα εμφανιστεί 6η στη σειρά με τον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto».
  • Οι εθνικές επιτροπές αξιολόγησαν τις τελευταίες πρόβες, και η ψήφος τους αποτελεί το 50% του τελικού αποτελέσματος.
  • Στα στοιχήματα, η Φινλανδία και η Αυστραλία είναι τα φαβορί για την πρωτιά, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην τρίτη θέση.
  • Η Κύπρος θα εμφανιστεί 21η και βρίσκεται στην 17η θέση των στοιχημάτων.
Στις 22:00 Ώρα Ελλάδος ξεκινάει ο μεγάλος τελικός της 70ης Eurovision 2026 που διεξάγεται στη Βιέννη και θα προβληθεί στην Ελλάδα από την ΕΡΤ. Η αγωνία κορυφώνεται καθώς ο Ακύλας διεκδικεί με αξιώσεις την πρωτιά.

Οι αποστολές των χωρών βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά στις τελευταίες πρόβες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις εντυπώσεις αλλά και το τελικό αποτέλεσμα.

Την Παρασκευή διεξάχθηκαν οι δύο τελευταίες πρόβες πριν από τον μεγάλο τελικό, με τη δεύτερη και πιο κρίσιμη να αξιολογείται από τις εθνικές κριτικές επιτροπές. Οι εμφανίσεις βιντεοσκοπήθηκαν και βαθμολογήθηκαν, καθώς από την ψήφο των επιτροπών προκύπτει το 50% του τελικού αποτελέσματος.

Η Ελλάδα, με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού και η Κύπρος με το «Jalla» της Αντιγόνης στην 21η θέση.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision 2026:

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»
  2. Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»
  3. Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»
  4. Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»
  5. Αλβανία: Alis, «Nân»
  6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»
  7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»
  9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»
  10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»
  11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»
  12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»
  13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»
  15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»
  16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»
  18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»
  20. Σουηδία: FELICIA, «My System»
  21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»
  25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Τα στοιχήματα Φινλανδία και Αυστραλία παίζουν για την πρωτιά

Η μεγάλη βραδιά της Eurovision 2026 έφτασε! Η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή του μεγάλου τελικού με τον Akyla και το «Ferto» έκτο στη σειρά εμφάνισης.

Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, SMS ή online στο www.esc.vote.

Όσον αφορά στα στοιχήματα, που δίνουν και φέτος τον παλμό; Η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν από τη Φινλανδία δεν έχουν μετακινηθεί από την πρώτη θέση των στοιχηματικών. Το τραγούδι «Liekinheitin», που κινείται σε δυναμική pop–rock και χαρακτηρίζεται από έντονο ρυθμό, τα σκηνικά, αλλά και το βιολί που παίζει live η Λίντα, έχουν δημιουργήσει έναν αχτύπητο συνδυασμό επιτυχημένων στοιχείων που οδηγεί στην κορυφή.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αυστραλία, με την Ντέλτα Γκούντρεμ και το κομμάτι «Eclipse» να καλπάζουν τις τελευταίες ώρες.

Ο Akylas φιγουράρει στην τρίτη θέση των στοιχηματικών, ενώ ακολουθεί το Ισραήλ. Ρουμανία, Βουλγαρία, Δανία, Ιταλία, Γαλλία, Μάλτα, συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Εντύπωση προκαλεί το ότι ανεβαίνουν ιδιαίτερα Ρουμανία και Βουλγαρία, ενώ η Δανία πέφτει παρά το γεγονός ότι στην αρχή είχε κερδίσει το ενδιαφέρον. Η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla» βρίσκονται στην 17η θέση.

