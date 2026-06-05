Θλίψη για τον Βρετανό ηθοποιό Άντονι Χεντ: Πέθανε 6 μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

Ο Άντονι Χεντ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, έπειτα από επιπλοκές που υπέστη, καθώς νοσούσε με πνευμονία - Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός από τις κόρες του, Έμιλυ και Νταίζη

Ανθή Κουρεντζή

Θλίψη για τον Βρετανό ηθοποιό Άντονι Χεντ: Πέθανε 6 μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

Ο Άντονι Χεντ / Πηγή: AP

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Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Βρετανού ηθοποιού, Άντονι Χεντ, σε ηλικία 72 ετών.

Ο Χεντ, που έγινε ευρύτερα γνωστός, μέσα από τις συμμετοχές του στις σειρές: «Buffy the Vampire Slayer» και «Ted Lasso», πέθανε σε ηλικία 72 ετών.

Ο Βρετανός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή «ήρεμα, έπειτα από επιπλοκές που προκλήθηκαν από πνευμονία», όπως ανακοίνωσαν οι κόρες του, επίσης ηθοποιοί, Έμιλι και Νταίζη Χεντ σε δήλωσή τους την Παρασκευή.

«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του εξαιρετικού πατέρα μας, Άντονι Χεντ», ανέφερε η οικογένεια στην αρχή της ανακοίνωσης.

άντονι χεντ

Ο Άντονι Χεντ / Πηγή: Apple Tv

Η Έμιλυ και η Νταίζη χαρακτήρισαν «τιμή και προνόμιο» το γεγονός ότι υπήρξαν κόρες του Χεντ.

«Γνωρίζουμε πόσο πολύ θα λείψει στους φίλους, τους συναδέλφους και τους θαυμαστές των σειρών στις οποίες συμμετείχε. Αγαπούσε βαθιά τη δουλειά του και θεωρούσε πάντα τον εαυτό του απίστευτα τυχερό που είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τόσο εξαιρετικά ταλαντούχους ανθρώπους και να συμμετάσχει σε τόσο σπουδαίες παραγωγές, σε μια καριέρα που διήρκεσε πολλές δεκαετίες», ανέφεραν οι δύο αδελφές.

Παράλληλα, τόνισαν ότι, παρόλο που η θλίψη τους είναι «πολύ μεγαλύτερη από το κενό που αφήνει πίσω του», είναι βέβαιες πως η κληρονομιά του πατέρα τους θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές και τους ρόλους που τον καθιέρωσαν στη συνείδηση του κοινού.

Άντονι Χεντ

Ο Άντονι Χεντ / Πηγή: AP

«Πόσο τυχερές είμαστε που μπορούμε να τον βλέπουμε να κάνει αυτό που αγαπούσε, ακόμη κι όταν δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας», πρόσθεσαν οι δύο αδελφές.

Στο τέλος της ανακοίνωσής τους, η Έμιλυ και Νταίζη ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους «σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Ο θάνατος του Άντονι Χεντ έρχεται μόλις έξι μήνες μετά την απώλεια της συζύγου του, Σάρα Φίσερ, με την οποία απέκτησε τις δύο κόρες του. Η Φίσερ πέθανε σε ηλικία 61 ετών.

Σε ανάρτησή τους στο Facebook στις 29 Δεκεμβρίου 2025, η Έμιλυ και η Νταίζη αποκάλυψαν ότι ο θάνατος της μητέρας τους ήταν αιφνίδιος και σοκαριστικός. «Δεν το περίμενε κανείς», είχαν δηλώσει.

Anthony Head

Ο Άντονι Χεντ / Πηγή: AP

«Γνωρίζουμε πόσο βαθιά έχει επηρεάσει τις ζωές τόσων πολλών ανθρώπων και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανες για την κληρονομιά που αφήνει πίσω της», είχαν γράψει. «Το μόνο που ευχόμαστε είναι να είχε περισσότερο χρόνο για να μοιραστεί τις γνώσεις και τη μοναδική της ευφυΐα μαζί μας και με τον κόσμο».

Στην ίδια ανακοίνωση, οι δύο κόρες της αποκάλυψαν επίσης ότι η Sarah Fisher «δεν επιθυμούσε να γίνει κηδεία» μετά τον θάνατό της.

Ο Χεντ απέκτησε διεθνή φήμη ως Ρούπερτ Τζάιλς στη δημοφιλή σειρά για εφήβους με υπερφυσικό περιεχόμενο «Buffy» στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Στη συνέχεια, είχε ρόλο στη σειρά σκετς «Little Britain», υποδύθηκε τον βασιλιά Uther Pendragon στη σειρά «Merlin» του BBC και εμφανίστηκε ως ο πρώην ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικού συλλόγου Rupert Mannion στη σειρά «Ted Lasso».

Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Repo! The Genetic Opera και ανέλαβε ρόλους σε ραδιοφωνικά δράματα, ενώ το 2018 συμμετείχε στην εκπομπή The Archers του BBC Radio 4 ως Robin Fairbrother. Εκτός από την υποκριτική, ήταν τραγουδιστής και ερμηνευτής. Κυκλοφόρησε σόλο μουσικά έργα καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

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