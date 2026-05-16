Άδωνις για Ακύλα: «Πιστεύω θα πάρει την πρώτη θέση» - Η πρόβλεψη του υπουργού για την Eurovision

«Πιστεύω θα πάρει την πρώτη θέση , μου αρέσει αυτό το παιδί βγάζει πολύ θετική ενέργεια, πολύ τον έχω συμπαθήσει», είπε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε μια πρόβλεψη σχετικά με τον τελικό της Eurovision 2026 και το πλασάρισμα της ελληνικής συμμετοχής.

Την συμπάθεια του για τον νεαρό ερμηνευτή εξέφρασε ο υπουργός Υγείας στο πλαίσιο δηλώσεών του στον ΑΝΤ1.

Κατά τα λοιπά με αφορμή και την παρατεταμένη κόντρα για το ακίνητο Ανδρουλάκη ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Ο κ . Ανδρουλάκης είπε κάτι πονηρό, λέει 1000 παίρνω εγώ μετά τους φόρους. Η σύμβαση ήταν 10.000 ευρώ το μήνα. Έχει πάρει 1,200 εκ ευρώ η οικογένεια Ανδρουλάκη. Δεν ήταν η σύμβαση με κυβέρνηση Καραμαλή, λέει ψέμματα, ήταν ήδη κυβέρνηση Παπανδρέου»

«Όλα τα παιδιά δεν μπορούν να περάσουν σε πανεπιστήμια» είπε επίσης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την παρουσία του στο "Σαββατοκύριακο Παρέα" του ΑΝΤ1.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν κρίνουν την επιτυχία κάποιου παιδιού, ενώ προχώρησε μιλώντας για την ψυχική υγεία των παιδιών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Σχετικά με την δωρεάν κρατική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας "10306", στην οποία πατώντας τον αριθμό "4" τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να αναζητήσουν την στήριξη που χρειάζονται, ο Υπουργός αποκάλυψε την σημασία και την αποτελεσματικότητα του μέτρου, "έχουμε πολλά τηλέφωνα καθημερινά" είπε.

Άλλο ένα ζήτημα που έθιξε ο Υπουργός Υγείας ήταν ο Χανταϊός. «Μην πιστεύετε τα fake news της εποχής, δεν έχουν σχέση ο Χανταϊός και ο Κορωνοϊός» τόνισε. «Ο άνδρας στο Αττικόν είναι αρνητικός ... Δυστυχώς πρέπει να τον κρατήσουμε μέσα 45 μέρες και του ζητώ συγγνώμη για αυτό» συνέχισε.

Παραμένοντας στον τομέα της Υγείας, ο Υπουργός Υγείας μίλησε για το πρόσφατο ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται παίκτης ριάλιτι. Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για τον ρόλο του Υπουργείου υγείας, το οποίο δεν εμπλέκεται ακόμα καθώς ο παίκτης βρίσκεται σε νοσοκομείο του εξωτερικού, όμως, έχει έρθει σε επαφή με τους γονείς του νεαρού σχετικά με το πως θα βοηθήσει την οικογένεια του αφού επιστρέψει στην Ελλάδα. «Να είστε βέβαιοι, το κράτος δεν θα τον αφήσει μόνο του», τόνισε.

Κατά την παρουσία του στην εκπομπή του ΑΝΤ1, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε και για την ανακοίνωση κόμματος της κα. Καρυστιανού. «Η πολιτική δεν είναι μόνο τα Τέμπη»....«όλοι θα κριθούμε από τον Ελληνικό λαό».

Πριν συνεχίσει την συζήτηση σχετικά με το πολιτικό τοπίο, αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα που έχει διχάσει την Ελληνική κοινωνία, την Οδύσσεια του Νόλαν. Αν και ο Υπουργός είπε πως «καλώς χρηματοδοτήθηκε» η ταινία από το Ελληνικό κράτος, χαρακτήρισε τις επιλογές του Νόλαν ακατανόητες. Σχετικά με την ωραία Ελένη, την οποία θα υποδυθεί η Λουπίτα Νιόνγκο, δήλωσε, «Η μοναδική λέξη που έχει βάλει ο Όμηρος είναι ότι είναι λευκή».

Κλείνωντας, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε σύντομα για τις κόντρες του με την κ. Κωνσταντοπούλου που, όπως είπε, έχει σοβαρά προβλήματα, κάτι που θα πρέπει να επιλυθεί πριν να είναι αδύνατο να συνεχίσουν οι συνεδρίες της Βουλής, αλλά και την έντονη αντιπαράθεση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

