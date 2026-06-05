Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί τον Βαγγέλη Λιόλιο για περαιτέρω εξηγήσεις

Σε δυσχερή θέση βρίσκεται ο Βαγγέλης Λιόλιος καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, καλείται να δώσει εκ νέου κατάθεση αναφορικά με τις καταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος του προσώπου του, μιας και οι εξεηγήσεις που έδωσε σε πρώτη φάση δεν κρίθηκαν επαρκείς.

Πέραν του Βαγγέλη Λιόλιου η ΕΕΑ έχει καλέσει και την Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΗΜΘΕΑΣ ΚΑΕ» καθώς και τους μετόχους της Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή.

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