Ζιμπάμπουε: Οι μαύροι ρινόκεροι επέστρεψαν στο εθνικό πάρκο Ματουσανόντα

Ένα εθνικό πάρκο της Ζιμπάμπουε, απ’ όπου είχαν απομακρυνθεί όλοι οι μαύροι ρινόκεροι πριν από σχεδόν 35 χρόνια, για να σωθούν από τους λαθροκυνηγούς, ανακοίνωσε σήμερα ότι επανεισήγαγε 17 απογόνους αυτού του είδους, που κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Τα παχύδερμα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς το εθνικό πάρκο Ματουσαντόνα εντός της εβδομάδας. Είναι όλα τους παιδιά και εγγόνια εκείνων που υποχρεώθηκαν να φύγουν στις αρχές της δεκαετίας του 1990. «Τους επανεισάγουμε στο φυσικό περιβάλλον τους» είπε ο διαχειριστής του πάρκου, Μάικλ Πέλχαμ.

Είναι η πρώτη φορά στην Αφρική που υλοποιείται ένα τέτοιο πρόγραμμα διάσωσης ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μέσα σε έναν χρόνο, οι λαθροθήρες που κυνηγούσαν τους ρινόκερους για να πάρουν τα κέρατά τους με τις υποτιθέμενες αφροδισιακές ιδιότητες, μείωσαν τον πληθυσμό τους στο Ματουσαντόντα από τα 250 στα 16 ζώα, υπενθύμισε ο Πέλχαμ. Από την ευρεία διάδοση της λαθροθηρίας στη χώρα, ο αριθμός των μαύρων ρινόκερων στην κοιλάδα του Ζαμβέζη ποταμού μειώθηκε από τα 3.500 στα 400 ζώα.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, φοβόμασταν ότι θα χάναμε όλη τη γενετική κληρονομιά τους και για τον λόγο αυτό τα ζώα που επέζησαν μετακινήθηκαν αλλού», είπε ο Πέλχαμ. Τα περισσότερα στάλθηκαν σε άλλα πάρκα στη Ζιμπάμπουε, όμως καμιά 20αριά βρήκαν νέο «σπίτι» στην Αυστραλία και το Τέξας.

«Κάποια από τα ζώα που βγάλαμε από το Ματουσαντόνα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ζουν ακόμη, αλλά είναι πολύ γέρικα για να επιστρέψουν και πάλι εδώ. Αλλά οι απόγονοί τους ήρθαν», συνέχισε ο Πέλχαμ.

Τα κέρατα των ζώων έχουν κοπεί για να μην πέσουν και αυτά θύματα των λαθροθήρων. Για τη φύλαξή τους επιστρατεύονται νέες τεχνολογίες, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πομποί παρακολούθησης. Άλλοι 20 ρινόκεροι αναμένεται να μεταφερθούν του χρόνου.

Το 1970 υπήρχαν περίπου 65.000 μαύροι ρινόκεροι σε όλον τον κόσμο. Μέσα σε είκοσι χρόνια ο πληθυσμός τους μειώθηκε στα 2.300 ζώα, σύμφωνα με το Διεθνές Ίδρυμα Ρινόκερων. Σήμερα, χάρη στις εντατικές προσπάθειες καταπολέμησης της λαθροθηρίας, έχει αυξηθεί και πάλι, στα 6.800 ζώα.