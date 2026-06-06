«Ανακαινίζω 2026»: 7 σημεία κλειδιά για τους δικαιούχους - Όροι και προϋποθέσεις

Μάνος Χατζηγιάννης

«Ανακαινίζω 2026»: 7 σημεία κλειδιά για τους δικαιούχους - Όροι και προϋποθέσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» αφορά κλειστές κατοικίες που ήταν αχρησιμοποίητες το 2024 2025 και ανοικτές κατοικίες που χρειάζονται ανακαίνιση.
  • Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εισοδηματικά κριτήρια από 18.000 έως 45.000 ευρώ, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα παιδιά.
  • Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από 70% έως 80%, με προσαυξήσεις έως 15% για ειδικές κατηγορίες και περιοχές.
  • Η επιδότηση φτάνει έως 300 ευρώ ανά τ.μ. και συνολικά έως 36.000 ευρώ, καλύπτοντας και δαπάνες για μηχανικούς και άδειες έως 2.500 ευρώ.
  • Μετά την επιδότηση, οι κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση ή μακροχρόνια μίσθωση για 5 έτη, απαγορεύοντας βραχυχρόνια μίσθωση, επαγγελματική χρήση και υπεκμίσθωση.
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Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B' 3058/02.06.2026 το κείμενο της πολυαναμενόμενης Κ.Υ.Α. 86272 ΕΞ 2026 με τίτλο "Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας»", οι βασικοί όροι και προυποθέσεις του οποίου είναι οι εξής:

1. Ποιες κατοικίες εντάσσονται:

Η δράση αφορά δύο κατηγορίες:
- Κλειστές κατοικίες που παρέμεναν ουσιαστικά αχρησιμοποίητες τα έτη 2024-2025 και θα διατεθούν μετά την ανακαίνιση είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.
- Ανοικτές κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και χρειάζονται ανακαίνιση.

2. Οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα ανώτατα εισοδήματα κυμαίνονται:
- από 18.000 € έως 35.000 € για την Κατηγορία Ι,
- και από 25.000 € έως 45.000 € για την Κατηγορία ΙΙ, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα παιδιά.

ανακαίνιση σπίτι

3. Τα ποσοστά επιχορήγησης είναι τα εξής
- 80% για την Εισοδηματική Κατηγορία Ι.
- 70% για την Εισοδηματική Κατηγορία ΙΙ.

Υπάρχει επιπλέον προσαύξηση 5% για ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, - μονογονεϊκές, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ.
Το τελικό ποσοστό μπορεί να φτάσει έως 95% για την Κατηγορία Ι και έως 85% για την Κατηγορία ΙΙ.

4. Το ύψος επιδότησης ανέρχεται ανέρχεται έως 300 €/τ.μ. και έως 36.000 € ανά κατοικία (για κατοικία 120 τ.μ.).
Επιπλέον καλύπτονται έως 2.500 € δαπανών για αμοιβές σε μηχανικούς, ΠΕΑ, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, άδειες και ελέγχους ολοκλήρωσης.

5. Οι προυποθέσεις επιλεξιμότητας των κατοικιών είναι οι εξής:
Η κατοικία πρέπει να έχει οικοδομική άδεια έως 31/12/1990, να είναι επιφανείας το πολύ έως 120 τ.μ. (150 τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους υπό όρους), να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία έως Γ, να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1.1.2020 και να μην είναι καταχωρημένη σε βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb).

6. Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης πρέπει να αναβαθμίζουν το ακίνητο τουλάχιστον κατά μία ενεργειακή κατηγορία και να αντιστοιχούν στο 20%-40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

7. Υποχρεώσεις ιδιοκτητών μετά την επιδότηση
Για 5 χρόνια οι ανοικτές κατοικίες πρέπει να παραμείνουν σε ιδιοκατοίκηση, οι δε κλειστές κατοικίες πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.
Απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb), η επαγγελματική χρήση και η υπεκμίσθωση.
Μεταβίβαση του ακινήτου εντός της πενταετίας συνεπάγεται επιστροφή της επιχορήγησης.

Με πληροφορίες από ΠΟΜΙΔΑ

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