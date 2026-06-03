«Ανακαινίζω»: «Ξαναζωντανεύουν» χιλιάδες κλειστά σπίτια με επιδότηση έως 95% – Οι όροι και τα βήματα

Ποιοι παίρνουν επιδότηση έως 36.000€ για ανακαίνιση του σπιτιού τους – Τα κριτήρια

Γιάννης Νικηφοράκης

«Ανακαινίζω»: «Ξαναζωντανεύουν» χιλιάδες κλειστά σπίτια με επιδότηση έως 95% – Οι όροι και τα βήματα
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  • Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» επιδοτεί έως και το 95% του κόστους ανακαίνισης παλαιών και κλειστών κατοικιών, με μέγιστο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια και κατοικίες με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990 που πληρούν προϋποθέσεις ενεργειακής και επιφανειακής κατάστασης.
  • Η επιδότηση καλύπτει εργασίες ολικής ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων και αναβάθμιση εγκαταστάσεων, χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ.
  • Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται σε δύο στάδια: Βεβαίωση επιλεξιμότητας μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
  • Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης εντός πενταετίας, απαιτείται επιστροφή της επιδότησης, ενώ απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, επαγγελματική χρήση και υπεκμίσθωση των ακινήτων.
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Νέο πλαίσιο επιδότησης για την ανακαίνιση παλαιών και κλειστών κατοικιών τίθεται σύντομα σε εφαρμογή, με στόχο την αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων και την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά, μέσα από γενναίες χρηματοδοτήσεις και καθορισμένους όρους χρήσης.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» προβλέπει ενίσχυση που μπορεί να φτάσει έως και το 90% – 95% του συνολικού κόστους των εργασιών, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και τα κοινωνικά κριτήρια του δικαιούχου.

Η συνολική ενίσχυση φτάνει έως τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Η επιδότηση υπολογίζεται με βάση ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ προβλέπονται πρόσθετες προσαυξήσεις για ευάλωτα νοικοκυριά, πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές περιπτώσεις και κατοικίες σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και καλύπτει εργασίες ολικής ανακαίνισης αλλά και ενεργειακής αναβάθμισης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση εγκαταστάσεων και επισκευές εσωτερικών χώρων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Για μεγαλύτερες οικογένειες προβλέπονται αυξημένα όρια εισοδήματος.

Ουσιαστικά, επιλέξιμες είναι κατοικίες με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990, οι οποίες δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «κατεδαφιστέες» και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιφάνειας και ενεργειακής κατάστασης, όπως να έχει κύριους χώρους έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Για τρίτεκνους και πολύτεκνους το όριο ανεβαίνει έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα υπό όρους. Απαραίτητο είναι, επίσης, το ακίνητο να κατατάσσεται ενεργειακά έως την κατηγορία «Γ» ή σε χαμηλότερη.

Για τις κλειστές κατοικίες απαιτείται να αποδεικνύεται ότι δεν χρησιμοποιούνταν το 2024 και το 2025, είτε μέσω διακοπής ηλεκτροδότησης, είτε μέσω πολύ χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος. Για τις ανοικτές κατοικίες, το ακίνητο πρέπει να αποτελεί κύρια κατοικία του αιτούντος.

Η διαδικασία ένταξης πραγματοποιείται σε δύο στάδια.

Πρώτα, ο ενδιαφερόμενος εκδίδει βεβαίωση επιλεξιμότητας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, με διασταύρωση στοιχείων από ΑΑΔΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να είναι ενημερωμένα τα προσωπικά του στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Σε δεύτερη φάση, υποβάλλεται η αίτηση χρηματοδότησης στο σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κατατίθεται το σχέδιο παρεμβάσεων και υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών θα φέρει μέσα σε τρεις μήνες το Α’ ΠΕΑ και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου. Η αξιολόγηση γίνεται άμεσα και η σειρά προτεραιότητας κρίνεται από την ακριβή χρονική σφραγίδα υποβολής.

Όσοι προκριθούν ως αρχικά επιλέξιμοι, θα πρέπει να προσκομίσουν τα πλήρη δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Όσοι μείνουν εκτός προϋπολογισμού, θα κατατάσσονται ως επιλαχόντες.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης εντός πενταετίας, προβλέπεται επιστροφή της επιδότησης, καθώς το πρόγραμμα συνδέει τη χρηματοδότηση με τη μακροχρόνια αξιοποίηση της κατοικίας.

Οι ανοικτές κατοικίες μένουν σε ιδιοκατοίκηση, ενώ, οι κλειστές είτε ιδιοκατοικούνται, είτε ενοικιάζονται μόνο ως κύρια κατοικία. Απαγορεύονται η βραχυχρόνια μίσθωση, η επαγγελματική χρήση και η υπεκμίσθωση.

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