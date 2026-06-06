Ξέσπασε η Αλίκη Καραμανλή για ψευδή δημοσιεύματα: «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή»

Η 23χρονη επέλεξε τη λύση ενός Instagram Story για να τοποθετηθεί δημόσια

Newsbomb

Ξέσπασε η Αλίκη Καραμανλή για ψευδή δημοσιεύματα: «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή»
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια σύντομη αλλά απόλυτα σαφή τοποθέτηση επέλεξε να κάνει η Αλίκη Καραμανλή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η νεαρή κοπέλα, ένα από τα δίδυμα παιδιά του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη, βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων εξαιτίας διαφόρων σεναρίων που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Η 23χρονη επέλεξε τη λύση ενός Instagram Story για να τοποθετηθεί δημόσια. Χωρίς να αναλωθεί σε λεπτομέρειες και αποφεύγοντας να κατονομάσει συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ιστοσελίδες ή αναρτήσεις χρηστών, έδωσε σαφές στίγμα για όσους αναπαρήγαγαν αναληθείς πληροφορίες. Σύμφωνα με την ίδια, τα όσα διακινήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την προσωπική της ζωή δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα, βάζοντας έτσι ένα οριστικό τέλος στην παραφιλολογία.

instagram aliki karamanli

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέφερε: «Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνω με έκπληξη, ότι κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν την προσωπική μου ζωή συνοδευόμενα, μάλιστα, από υποτιθέμενες λεπτομέρειες και δηλώσεις που ποτέ δεν έγιναν. Επειδή, έχω λάβει μεγάλο αριθμό μηνυμάτων και ερωτήσεων από ανθρώπους, που καλόβουλα πίστεψαν αυτές τις αναρτήσεις, αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη «είδηση» είναι απολύτως ψευδής.

Είναι βέβαιο, ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διαχείριση δήθεν πληροφοριών που ανεξέλεγκτα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ώστε να μην αναπαράγεται περιεχόμενο χωρίς προηγουμένως να έχει επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας. Αλίκη».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:52ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Στα 452 τα κρούσματα Έμπολα - Τουλάχιστον 82 οι νεκροί από την επιδημία

00:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Αλίκη Καραμανλή για ψευδή δημοσιεύματα: «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή»

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Νορβηγία για τους Χάαλαντ και την εθνική - Το «βικινγκ» concept που δίχασε

23:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Σουφλιά που πέθανε σε ηλικία 85 ετών

23:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: «Έσπασε» το ανοδικό σερί - Πτώση 2,6% αφού οι επενδυτές ποντάρουν αύξηση των επιτοκίων

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Ζητά συγγνώμη και απολογείται ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ουκρανίας για το drone στη Λευκάδα

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική έκρηξη σε κατάστημα στην Κίνα - Δύο νεκροί και 13 τραυματίες

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του;»

23:33LIFESTYLE

Η Τέιλορ Σουίφτ κατέγραψε νέο ρεκόρ ως η πιο πλούσια γυναίκα καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την επιβίβαση δυνάμεων των ΗΠΑ σε δεξαμενόπλοιο που έχει υποστεί κυρώσεις στον Ινδικό

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν τον ακουμπάει κανείς, τι ασυλία είναι αυτή;»

23:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 8 έως 12 Ιουνίου

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε τουρκικό αλιευτικό στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Κριμαίας - Ένας νεκρός, 4 τραυματίες

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Αθώος ο μελισσοκόμος για τον εμπρησμό - Γιατί δέχεται απειλές

23:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός Aktor – Ολυμπιακός: Η σειρά μεταφέρεται στο ΣΕΦ, πότε είναι το Game 3

22:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεπέρασε τους 32°C ο υδράργυρος - Πού σημειώθηκε η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 68-58: Ο Χέιζ-Ντέιβις «σκότωσε» τον Ολυμπιακό και… 1-1

22:44LIFESTYLE

Ντούα Λίπα: Έλαμψε στο pre-wedding party στο Παλέρμο με εντυπωσιακό ιβουάρ φόρεμα - Βίντεο

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο χρυσό ρωμαϊκό δαχτυλίδι 1.700 ετών βρέθηκε από ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι στην Αγγλία

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Το ηφαίστειο Kīlauea συνεχίζει να γράφει ιστορία: Εντυπωσιακές εικόνες από την εκτόξευση λάβας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Η στιγμή της αιματηρής επίθεσης σε πρατήριο καυσίμων - Δείτε βίντεο

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Τοπαλίδου: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι τροχονόμοι την σταματούν για αλκοτέστ

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

23:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν τον ακουμπάει κανείς, τι ασυλία είναι αυτή;»

00:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Αλίκη Καραμανλή για ψευδή δημοσιεύματα: «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή»

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νέες αποκαλύψεις από συνομιλίες - «Χρειάζομαι 50.000 ευρώ, γιατί χρωστάω», είχε πει η 44χρονη

22:44LIFESTYLE

Ντούα Λίπα: Έλαμψε στο pre-wedding party στο Παλέρμο με εντυπωσιακό ιβουάρ φόρεμα - Βίντεο

21:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μανιφέστο Σαμαρά για την επόμενη ημέρα της Κεντροδεξιάς: «Στους αγώνες για την πατρίδα δεν βγαίνεις στη σύνταξη»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος και οργή στη Γαλλία: Νεκρή η 11χρονη Λιάνα - Αναγνωρίστηκε η σορός αλλά είναι άγνωστη η αιτία θανάτου

20:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί τον Βαγγέλη Λιόλιο για περαιτέρω εξηγήσεις

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 68-58: Ο Χέιζ-Ντέιβις «σκότωσε» τον Ολυμπιακό και… 1-1

17:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το τέλος της σειράς μέσα από 8 επεισόδια

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Αθώος ο μελισσοκόμος για τον εμπρησμό - Γιατί δέχεται απειλές

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό τους

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατροπή με τον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων με ρόπαλο μπέιζμπολ - Δεν ήταν διαρρήκτες

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Ως πότε θα μένει ατιμώρητη η αναίσχυντη συμπεριφορά του;»

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Νορβηγία για τους Χάαλαντ και την εθνική - Το «βικινγκ» concept που δίχασε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ