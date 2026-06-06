Ξέσπασε η Αλίκη Καραμανλή για ψευδή δημοσιεύματα: «Χρειάζεται μεγάλη προσοχή»

Μια σύντομη αλλά απόλυτα σαφή τοποθέτηση επέλεξε να κάνει η Αλίκη Καραμανλή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η νεαρή κοπέλα, ένα από τα δίδυμα παιδιά του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη, βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων εξαιτίας διαφόρων σεναρίων που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Η 23χρονη επέλεξε τη λύση ενός Instagram Story για να τοποθετηθεί δημόσια. Χωρίς να αναλωθεί σε λεπτομέρειες και αποφεύγοντας να κατονομάσει συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ιστοσελίδες ή αναρτήσεις χρηστών, έδωσε σαφές στίγμα για όσους αναπαρήγαγαν αναληθείς πληροφορίες. Σύμφωνα με την ίδια, τα όσα διακινήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την προσωπική της ζωή δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα, βάζοντας έτσι ένα οριστικό τέλος στην παραφιλολογία.

Συγκεκριμένα, μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέφερε: «Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνω με έκπληξη, ότι κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αφορούν την προσωπική μου ζωή συνοδευόμενα, μάλιστα, από υποτιθέμενες λεπτομέρειες και δηλώσεις που ποτέ δεν έγιναν. Επειδή, έχω λάβει μεγάλο αριθμό μηνυμάτων και ερωτήσεων από ανθρώπους, που καλόβουλα πίστεψαν αυτές τις αναρτήσεις, αισθάνομαι την ανάγκη να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη «είδηση» είναι απολύτως ψευδής.



Είναι βέβαιο, ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διαχείριση δήθεν πληροφοριών που ανεξέλεγκτα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ώστε να μην αναπαράγεται περιεχόμενο χωρίς προηγουμένως να έχει επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας. Αλίκη».