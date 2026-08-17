Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ προς Ε.Ε.: «Πώς η ΕΕ θα αντιμετωπίσει τη νέα τουρκική πρόκληση με τα πάρκα»

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι τα θαλάσσια πάρκα αυτά που βασίζονται στο παράνομο Τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ προς Ε.Ε.: «Πώς η ΕΕ θα αντιμετωπίσει τη νέα τουρκική πρόκληση με τα πάρκα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γραπτή ερώτηση κατέθεσαν σήμερα το πρωί προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης, σχετικά με την χθεσινή προκλητική απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία κατά παράβαση Διεθνούς Δικαίου και των Ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σημειώνουν οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με δύο Προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στις 16 Αυγούστου η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο δήθεν «εθνικών θαλάσσιων πάρκων», στην περιοχή μεταξύ Φέτιγιε και Κας, αποκλείοντας ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το σύμπλεγμα του Καστελλορίζου το πρώτο και στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου το δεύτερο.

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι τα θαλάσσια πάρκα αυτά που βασίζονται στο παράνομο Τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», δεν αναγνωρίζουν την επήρεια των Ελληνικών νησιών του συμπλέγματος Καστελλορίζου, της Σαμοθράκης και της Λήμνου, όπως αυτή προβλέπεται στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και εκτείνονται πέραν των Τουρκικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας τα Ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ακόμη και χωρικών υδάτων που με βάση την UNCLOS δικαιούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Έχοντας υπόψη ότι η Τουρκική ανακήρυξη των δύο αυτών «θαλασσίων πάρκων» έρχεται σε συνέχεια της κατάθεσης στην Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO των σχετικών χαρτών πέρσι τέτοια εποχή, αλλά και νέων προκλήσεων που αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτελούν περαιτέρω κλιμάκωση, ακυρώνοντας στην πράξη την πολιτική των «ήρεμων νερών», οι τέσσερις ευρωβουλευτές ρωτούν την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική πολιτική και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κάγια Κάλλας, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας.

Η σημερινή παρέμβαση των ευρωβουλευτών, έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων προειδοποιήσεων του ΠΑΣΟΚ, τόσο προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς όσο και προς την Ελληνική Κυβέρνηση για τις ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. «Με αίσθημα ευθύνης ζητούμε από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς να τοποθετηθούν και από την Ελληνική Κυβέρνηση να απαντήσει θεσμικά στην νέα πρόκληση, η οποία αποτελεί πλέον την εφαρμογή στο πεδίο του κυοφορούμενου από καιρό αφηγήματος της "Γαλάζιας Πατρίδας", για το οποίο προειδοποιήσαμε έγκαιρα. Καμια ολιγωρία και καμία υποβάθμιση της νέας αυτής πρόκλησης δεν δικαιολογείται», σημειώνουν οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης

Θέμα: Ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία κατά παράβαση Διεθνούς Δικαίου και των Ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο.

«Με δύο Προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στις 16 Αυγούστου η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο δήθεν «εθνικών θαλάσσιων πάρκων», στην περιοχή μεταξύ Φέτιγιε και Κας, αποκλείοντας ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το σύμπλεγμα του Καστελλορίζου το πρώτο και στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου το δεύτερο.

Τα θαλάσσια πάρκα αυτά που βασίζονται στο παράνομο Τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», δεν αναγνωρίζουν την επήρεια των Ελληνικών νησιών του συμπλέγματος Καστελλορίζου, της Σαμοθράκης και της Λήμνου, όπως αυτή προβλέπεται στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και εκτείνονται πέραν των Τουρκικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας τα Ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, ακόμη και χωρικών υδάτων που με βάση την UNCLOS δικαιούνται τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου.

Έχοντας υπόψη ότι η Τουρκική ανακήρυξη των δύο αυτών «θαλασσίων πάρκων» έρχεται σε συνέχεια της κατάθεσης στην Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO των σχετικών χαρτών πέρσι τέτοια εποχή, αλλά και νέων προκλήσεων που αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτελούν περαιτέρω κλιμάκωση, ακυρώνοντας στην πράξη την πολιτική των «ήρεμων νερών»,

Ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας;»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:47LIFESTYLE

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στην Μπόνι Τάιλερ - «Πάντα σταρ, ποτέ ντίβα»

18:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Λίγες ημέρες ακόμα για την υποβολή αιτήσεων - Η διαδικασία

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Συναγερμός για ελικόπτερο που έπεσε κοντά ελικοδρόμιο

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Διερευνούν εμπρησμό για τη φονική φωτιά - «Είδα ένα μαύρο αμάξι να κινείται περίεργα»

18:25LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τους εθισμούς της 3 μήνες πριν από τον θάνατό της

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά - Καίει σε δασική έκταση, επιχειρούν 4 εναέρια

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα της ΕΛ.ΑΣ. και τελικά συνελήφθη

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Πατέρας και κόρη δέχθηκαν επίθεση από αδέσποτο στην παραλία του Αη Γιάννη

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: 33χρονος μετανάστης επιτέθηκε και βίασε ηλικιωμένο έξω από εκκλησία

18:00ΥΓΕΙΑ

Ο καφές ευνοεί λιγότερο σωματικό λίπος και περισσότερους μυς — Η διαφορά για άνδρες και γυναίκες

18:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το WoodTouch είναι η τεχνολογία που μετατρέπει το ξύλο σε επιφάνεια αφής

17:56ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται καταιγίδες

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο στο Κάτω Σαμικό - Εγκλωβίστηκαν τουρίστες σε όχημα που ανετράπη

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί με «κλιμάκωση» τις ΗΠΑ εάν δεν τηρηθούν οι συμφωνίες

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος έστελνε μηνύματα στον Μπέρναμ παριστάνοντας την προσωπάρχη του Τραμπ

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Επτά μετανάστες νεκροί σε ναυάγιο - Πενήντα άνθρωποι διασώθηκαν

17:34LIFESTYLE

Η Δέσποινα Βανδή πόζαρε με μαγιό στην αυλή του σπιτιού της με χαλαρή διάθεση

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Το ΣτΕ βάζει «φρένο» στην τακτοποίηση αυθαιρέτων με άδειες που έχουν ακυρωθεί δικαστικά

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Panettiere, το παιδί-θαύμα του Χόλιγουντ, υπέστη «καρδιακή ανακοπή» - Τι αποκαλύπτει το 911

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Σαφείς ενδείξεις για μίνι καύσωνα» - Πότε θα έρθει, η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

17:56ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται καταιγίδες

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Συναγερμός για ελικόπτερο που έπεσε κοντά ελικοδρόμιο

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό – Αναζητούν δεύτερο πρόσωπο οι Αρχές

14:30ΥΓΕΙΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Οι τρεις περιοχές στην Αττική που βρίσκονται στο «κόκκινο» - Τα συμπτώματα

16:16LIFESTYLE

Ανησυχία για την Καίτη Φίνου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο - «Οι πόνοι φρικτοί»

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι σημαίνει αν έχετε φούσκωμα μετά από χωριάτικη σαλάτα ή σουβλάκι

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: 33χρονος μετανάστης επιτέθηκε και βίασε ηλικιωμένο έξω από εκκλησία

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά - Καίει σε δασική έκταση, επιχειρούν 4 εναέρια

14:52LIFESTYLE

Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Επέστρεψαν στο Πορτοφίνο 29 χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού

16:24WHAT THE FACT

Πήγε για έναν περίπατο και βρήκε θησαυρό 900 ετών: Πάνω από 2.150 ασημένια νομίσματα κρυμμένα σε κεραμικό δοχείο

15:29ΥΓΕΙΑ

Αυτοκόλλητος αισθητήρας ιδρώτα θα παρακολουθεί τη χοληστερόλη χωρίς αιμοληψία

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Panettiere, το παιδί-θαύμα του Χόλιγουντ, υπέστη «καρδιακή ανακοπή» - Τι αποκαλύπτει το 911

15:23WHAT THE FACT

Το 1989 εταιρεία έθαψε 7.000 υπολογιστές σε χωματερή στις ΗΠΑ: 37 χρόνια μετά έγινε τεχνολογικός κολοσσός

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη

08:57WHAT THE FACT

Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Αρχαία «μάζα» 250 μιλίων που κινείται προς την μεγαλούπολη

08:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα πρόγνωση του ECMWF για τον φετινό χειμώνα - Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα

14:38ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Η ωκεάνια ανωμαλία συνεχίζει να ενισχύεται - Έρχεται ιστορικά πρωτοφανές σενάριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ