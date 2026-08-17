Η Δέσποινα Βανδή πόζαρε με μαγιό στην αυλή του σπιτιού της με χαλαρή διάθεση

Snapshot Η Δέσποι Βανδή ανήρτησε φωτογραφίες με μαγιό στην αυλή του σπιτιού της, απολαμβάνοντας τον ήλιο και την ηρεμία.

Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα ανεπιτήδευτο σκηνικό στο προσωπικό της χώρο για να μεταφέρει την αίσθηση των καλοκαιρινών διακοπών.

Το μαγιό ανέδειξε τη γυμνασμένη σιλουέτα της, ενώ φωτογραφήθηκε χαλαρή και ευδιάθετη.

Η Δέσποινα Βανδή συχνά μοιράζεται στα social media στιγμιότυπα από προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές.

Αυτή τη φορά το καλοκαιρινό σκηνικό στήθηκε στο σπίτι της, αποπνέοντας ξεγνοιασιά και χαλαρή διάθεση. Snapshot powered by AI

Τις καλοκαιρινές διακοπές της απολαμβάνει η Δέσποινα Βανδή, έχοντας αφήσει για λίγο στην άκρη την καθημερινή ρουτίνα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανήρτησε φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και την ηρεμία στην αυλή του σπιτιού της.

Χωρίς να χρειάζεται κάποιο εξωτικό φόντο ή παραλία, η Δέσποινα Βανδή μετέφερε την αίσθηση των καλοκαιρινών διακοπών μέσα από τον προσωπικό της χώρο, επιλέγοντας ένα ανεπιτήδευτο σκηνικό για τις νέες της φωτογραφίες.

Το μαγιό ανέδειξε τη γυμνασμένη σιλουέτα της, με την ίδια να ποζάρει χαλαρή και ιδιαίτερα ευδιάθετη στον φακό.

Η Δέσποινα Βανδή μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα στα social media τόσο από τα ταξίδια και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις όσο και από πιο προσωπικές στιγμές.

Αυτή τη φορά, το καλοκαιρινό σκηνικό στήθηκε κυριολεκτικά στο σπίτι της, με τις φωτογραφίες της με μαγιό να αποπνέουν ξεγνοιασιά και χαλαρή διάθεση.

https://www.instagram.com/p/DcIqw2oF3it/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης