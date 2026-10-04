Το «αιώνιο χιόνι» των τροπικών δασών παύει να είναι αιώνιο: Λιώνουν οι τελευταίοι τροπικoί παγετώνες
Οι τελευταίοι τροπικοί παγετώνες της Νοτιοανατολικής Ασίας στην Παπούα της Ινδονησίας αναμένεται να εξαφανιστούν πλήρως μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
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Το «αιώνιο χιόνι» που κάλυπτε επί εκατοντάδες χρόνια τις κορυφές της τροπικής Παπούα στην Ινδονησία βρίσκεται στο χείλος της οριστικής εξαφάνισης. Πρόκειται για τους μοναδικούς τροπικούς παγετώνες σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία, οι οποίοι καταγράφουν συνεχή υποχώρηση εδώ και δεκαετίες.
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