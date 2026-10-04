Άντι Κάρολ: Αποκάλυψε τον «διάσημο φίλο» που του επιτέθηκε σεξουαλικά ενώ κοιμόταν

Snapshot Ο Άντι Κάρολ αποκάλυψε ότι υπέστη σεξουαλική επίθεση από τον Κέβιν Άνταμς, πρώην coach χορού και παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομπών του BBC.

Ο Κέβιν Άνταμς καταδικάστηκε το 2023 σε 20 μήνες φυλάκιση για σεξουαλικά αδικήματα και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Σεξουαλικών Παραβατών.

Η επίθεση συνέβη στο σπίτι του Κάρολ μετά από αγώνα της Νιούκαστλ, όταν ο Άνταμς προσπάθησε να του επιτεθεί κάτω από τα σκεπάσματα.

Ο Κάρολ περιγράφει την εμπειρία και τις συνέπειές της στο νέο του βιβλίο «Owning It», επισημαίνοντας ότι το τραύμα δεν έχει εξαφανιστεί.

Η δημόσια αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε μετά από μακρές συζητήσεις και με στόχο την υποστήριξη άλλων που έχουν βιώσει παρόμοια περιστατικά. Snapshot powered by AI

Ο πρώην άσος της Premier League Άντι Κάρολ αποκάλυψε ότι υπέστη σεξουαλική επίθεση από τον Κέβιν Άνταμς, πρώην coach χορού που είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές του BBC, μεταξύ των οποίων το «Fame Academy».

Ο 59χρονος σήμερα Άνταμς καταδικάστηκε το 2023 από το Crown Court του Τσέλμσφορντ σε 20 μήνες φυλάκιση για σεξουαλικά αδικήματα. Είχε εμφανιστεί ως coach στο talent show του BBC «Fame Academy» το 2002, ενώ συμμετείχε και στην εκπομπή «Strictly It Takes Two» το 2021.

Ο 37χρονος πρώην επιθετικός της Νιούκαστλ και της Λίβερπουλ είχε αναφερθεί μέχρι σήμερα στον άνθρωπο που, σύμφωνα με την αφήγησή του, του επιτέθηκε ως έναν «διάσημο φίλο». Πλέον, αποκάλυψε και το όνομά του, αφού ενημερώθηκε ότι ο Άνταμς κατονομάζεται σε δημόσια διαθέσιμα δικαστικά έγγραφα.

«Τώρα που ο Κέβιν Άνταμς έχει κατονομαστεί στα δικαστικά έγγραφα ως ο άνθρωπος που με κακοποίησε, μπορώ να το επιβεβαιώσω», δήλωσε ο Κάρολ στη «Sun on Sunday».

«Ελπίζω ότι τώρα μπορώ επιτέλους να αφήσω αυτό το κεφάλαιο πίσω μου. Αυτό είχε καταστροφικές συνέπειες στη ζωή μου και στους ανθρώπους που αγαπώ».

Η αποκάλυψη στο νέο του βιβλίο

Ο Κάρολ, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται στην Dagenham & Redbridge της National League South και έχει παράλληλα ρόλο βοηθού προπονητή, περιγράφει την τραυματική εμπειρία στο νέο του βιβλίο, «Owning It».

Όπως αποκαλύπτει, χρειάστηκε αρκετός χρόνος μέχρι να αποφασίσει να μιλήσει δημόσια, ενώ η απόφαση να συμπεριλάβει την ιστορία στο βιβλίο του ελήφθη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, έπειτα από μακρές συζητήσεις με τον εκδότη του.

«Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα ήθελα πολύ να ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Πριν από μερικά χρόνια μου συνέβη κάτι τόσο τραυματικό, που αποφάσισα να το συμπεριλάβω σε αυτό το βιβλίο μόνο την τελευταία στιγμή», γράφει.

«Υπέστηκα σεξουαλική επίθεση. Ορίστε, το είπα. Είναι τρομακτικό ακόμη και να το σκέφτομαι και, μέχρι τώρα, το γνώριζαν μόνο λίγοι άνθρωποι».

Σύμφωνα με την αφήγησή του, η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ μετά από αγώνα της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ. Ο Άνταμς είχε πάει στο σπίτι του Κάρολ προκειμένου να παρακολουθήσουν μαζί έναν αγώνα πυγμαχίας.

Περιγράφοντας τη σχέση τους, ο Κάρολ γράφει ότι ο Άνταμς επιδίωκε συχνά την παρέα του ίδιου και της τότε συντρόφου του, ενώ ο ίδιος αισθανόταν πως το ενδιαφέρον του ξεπερνούσε τα όρια μιας φιλικής σχέσης.

«Πάντα ζητούσε από εμένα και την πρώην μου να βγούμε μαζί του και μου αγόραζε ακόμη και ρούχα. Είναι διαζευγμένος και έχει παιδιά, αλλά δεν μπορώ να αποτινάξω την αίσθηση ότι του αρέσω περισσότερο από ό,τι σε πλατωνικό επίπεδο», αναφέρει.

«Ξύπνησα και τον βρήκα κάτω από τα σκεπάσματα

Ο Κάρολ περιγράφει στη συνέχεια τη βραδιά που, όπως υποστηρίζει, κατέληξε στη σεξουαλική επίθεση.

«Έπαιζα κάπου στον νότο και, καθώς επέστρεφα στο σπίτι, αυτός ο τύπος μου έστειλε μήνυμα για να ρωτήσει τι κάνω.

Όταν μου έστειλε ξανά μήνυμα για να ρωτήσει αν μπορεί να έρθει να δούμε μαζί τον αγώνα πυγμαχίας, η σύντροφός μου μού είπε να σταματήσω να τον αποφεύγω.

Πήγε στην κουζίνα, φτιάχνοντας ποτά. Άρχισα να νιώθω ζάλη και σκέφτηκα μήπως μου έριξε κάτι. “Εντάξει, ώρα για ύπνο”, του λέω, “θα σου καλέσω ταξί”.

“Ω, όχι”, λέει, “θα μείνω στο δωμάτιο φιλοξενίας”».

Ο πρώην διεθνής επιθετικός υποστηρίζει ότι αργότερα ξύπνησε και διαπίστωσε πως ο Άνταμς βρισκόταν κάτω από τα σκεπάσματα και επιχειρούσε να του επιτεθεί.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο Κάρολ αντέδρασε χτυπώντας τον Άνταμς και στη συνέχεια τον έβγαλε από το σπίτι.

«Τον χτυπάω όσο πιο δυνατά μπορώ και πέφτει στο πάτωμα», αναφέρει.

«Τον αρπάζω από τα πόδια και τον σέρνω έξω στον δρόμο. Γυρίζω μέσα, κλειδώνω την πόρτα και καλώ την αστυνομία και τη νταντά. Και τότε ξαφνικά μου περνάει από το μυαλό: τι θα γινόταν αν τον σκότωνα;»

Ο Κάρολ αναφέρει ότι ο Άνταμς ανέκτησε τις αισθήσεις του την ώρα που έφτασε η αστυνομία και τότε τον κατηγόρησε ότι τον είχε χτυπήσει χωρίς λόγο.

«Η αστυνομία τον συλλαμβάνει και πρέπει να πάω κι εγώ στο τμήμα», γράφει.

Η καταδίκη του Άνταμς

Ο Άνταμς κρίθηκε στη συνέχεια ένοχος για σεξουαλικά αδικήματα και καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση.

Παράλληλα, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Σεξουαλικών Παραβατών και του επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου στο χωριό όπου ζούσε ο Κάρολ.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ο Άνταμς είχε υποστηρίξει ότι ο ίδιος ήταν το θύμα και ότι είχε δεχθεί επίθεση από τον Κάρολ. Ο δικαστής απέρριψε την εκδοχή του, χαρακτηρίζοντάς την «κυριολεκτικά απίστευτη».

«Επινόησες μια κυριολεκτικά απίστευτη ιστορία, στην οποία παρουσίασες τον εαυτό σου ως θύμα. Έχεις αρχίσει πραγματικά να πιστεύεις τα ίδια σου τα ψέματα», του είπε.

Πριν από την καταδίκη του, ο Άνταμς διατηρούσε σχολή χορού για παιδιά στο Χάρλοου του Έσεξ, την «Kevin Adams Academy». Σύμφωνα με τα διαθέσιμα εταιρικά στοιχεία, η εταιρεία έπαψε να λειτουργεί το 2022.

«Το τραύμα δεν έχει εξαφανιστεί»

Ο Κάρολ χαρακτηρίζει τη δικαστική υπόθεση μία από τις πιο δύσκολες εμπειρίες της ζωής του.

«Ήταν ταπεινωτικό, ντροπιαστικό και απολύτως φρικτό», γράφει, εξηγώντας ότι η διαδικασία διήρκεσε δύο χρόνια.

«Κανείς άλλος δεν το γνώριζε, εκτός από τη σύντροφό μου και την οικογένειά της».

Όπως αναφέρει, η αστυνομία τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι ο Άνταμς είχε κριθεί ένοχος. «Η αστυνομία με κάλεσε για να μου πει ότι είχε κριθεί ένοχος και άρχισα να κλαίω ανεξέλεγκτα».

Ο πρώην επιθετικός της Premier League εξηγεί ότι η εμπειρία επηρέασε κάθε πτυχή της ζωής του, ακόμη και την καριέρα του στο ποδόσφαιρο.

«Αυτό που μου συνέβη επηρέασε κάθε πτυχή της ζωής μου. Το σκεφτόμουν κάθε μέρα, με αποτέλεσμα να μου είναι δύσκολο να συγκεντρωθώ σε οτιδήποτε άλλο, συμπεριλαμβανομένου του ποδοσφαίρου. Το τραύμα από αυτό που μου συνέβη δεν έχει εξαφανιστεί».

Έπειτα από πολλές συζητήσεις με τη σύντροφό του, Lou Teasdale, ο Κάρολ αποφάσισε τελικά ότι το να μιλήσει δημόσια για την εμπειρία του θα άξιζε τον κόπο, εφόσον μπορούσε να βοηθήσει άλλους ανθρώπους.

«Εγώ και η Lou περάσαμε πολύ χρόνο συζητώντας αν θα το αναφέραμε σε αυτό το βιβλίο ή όχι. Απέφευγα τον εκδότη μου για τόσο καιρό που πιθανότατα υποψιάστηκαν ότι δίσταζα.

Είναι τρομακτικό να μιλάω γι’ αυτό, αλλά με έχει διαμορφώσει ως άνθρωπο όσο και όλα τα καλά πράγματα της ζωής μου. Και αν το γεγονός ότι μιλάω γι’ αυτό βοηθήσει έστω και ένα άτομο, τότε θα αξίζει τον κόπο».

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