Το νέο πισωκίνητο Geely E2 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Η Geely αποκτά παρουσία στα μικρά ηλεκτρικά της ελληνικής αγοράς με το E2, το τρίτο μοντέλο της γκάμας της στη χώρα μας.
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Βασίζεται στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική GEA και συνδυάζει την πίσω κίνηση με ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, δύο χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από αρκετές προτάσεις της κατηγορίας.
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