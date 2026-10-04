Το νέο πισωκίνητο Geely E2 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Βασίζεται στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική GEA και συνδυάζει την πίσω κίνηση με ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, δύο χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από αρκετές προτάσεις της κατηγορίας.

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