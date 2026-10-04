Πέντε Τούρκοι υπό το καθεστώς πρόσφυγα παρήγαγαν κάνναβη στη Μεσσηνία και την πωλούσαν στα Εξάρχεια

Μια ολόκληρη επιχείρηση καλλιέργειας και διακίνησης κάνναβης, με «βάση» τη Μεσσηνία και πεδίο δράσης την Αθήνα, φέρεται να είχαν στήσει πέντε Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών του ελληνικού FBI.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε φυτεία κάνναβης στην περιοχή της Νέδας, στη Μεσσηνία, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 126 δενδρύλλια κάνναβης. Η πυκνή βλάστηση της περιοχής φαίνεται πως αποτελούσε το φυσικό «καμουφλάζ» για την καλλιέργεια, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό της από τις αρχές.

Παράλληλα, κατά τις έρευνες σε σημεία της Αθήνας κατασχέθηκαν περίπου 9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με την εκτιμώμενη αξία των κατασχεθέντων να ξεπερνά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τις 200.000 ευρώ.

Από τη Μεσσηνία στα Εξάρχεια

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι πέντε συλληφθέντες δεν περιορίζονταν στην καλλιέργεια, αλλά φέρονται να είχαν αναλάβει και τη διακίνηση της κάνναβης.

Βασικό σημείο διάθεσης των ναρκωτικών φέρεται να ήταν η περιοχή των Εξαρχείων, όπου, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της ομάδας πραγματοποιούσαν οι ίδιοι τις πωλήσεις, χωρίς τη μεσολάβηση άλλων διακινητών.

Για τις ανάγκες της δραστηριότητάς τους, φέρεται να είχαν νοικιάσει κατοικία σε κοντινή περιοχή, την οποία χρησιμοποιούσαν ως χώρο διαμονής αλλά και ως μέρος της υποδομής της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Οι μετακινήσεις τους γίνονταν με πολυτελές όχημα, στοιχείο που είχε μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.

Υπό καθεστώς πρόσφυγα οι πέντε

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αρχές παρουσιάζει και το καθεστώς παραμονής των συλληφθέντων στη χώρα. Οι πέντε Τούρκοι βρίσκονταν στην Ελλάδα με καθεστώς πρόσφυγα, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τέσσερις από τους πέντε είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για διαφορετικά αδικήματα.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εξετάζουν πλέον συνολικά τη δράση της ομάδας, αλλά και τις πιθανές διασυνδέσεις της με άλλα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών στην Αθήνα.

Δείτε το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ: