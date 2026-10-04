Ξαναχτύπησε ο Σαμαράς ανήμερα των «γενεθλίων» της ΝΔ - Βίντεο

Snapshot Ο Αντώνης Σαμας δημοσίευσε νέο βίνο ανήμερα τηςετείου ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα για «κόμμα Σαμαρά» και την κυβέρνηση.

Στο βίντεο, ο Σαμαράς απορρίπτει την ιδέα ότι ενδιαφέρεται για την καρέκλα του Μητσοτάκη και δηλώνει ότι προτεραιότητα είναι η Ελλάδα.

Ο Σαμαράς επικρίνει την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αναφερόμενος σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που υποβαθμίζουν το πρόβλημα.

Ο πρώην πρωθυπουργός εκφράζει την πεποίθηση ότι η τρέχουσα κυβέρνηση έχει χάσει την εμπιστοσύνη και ότι αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει να ανακάμψει. Snapshot powered by AI

Νέο «χτύπημα» από τον Αντώνη Σαμαρά, αυτή τη φορά ανήμερα της επετείου ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός επανέρχεται με ένα νέο, βίντεο, στον απόηχο της χθεσινής διπλής επίθεσης του κατά φον ντερ Λάιεν και κυβέρνησης για τα οστά του Σαμουήλ

Στο βίντεο, ο Αντώνης Σαμαράς συνομιλεί με τον συνεργάτη του Νίκο Τσιούτσια, με τη συζήτηση να κινείται από τα δημοσιεύματα περί «κόμματος Σαμαρά» και την κριτική προς την κυβέρνηση έως την ακρίβεια και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Ο διάλογος έχει ως εξής:

Τσιούτσιας: Πρόεδρε εγώ φεύγω.

Σαμαράς: Έλα, για πού το ’βαλες;

Τσιούτσιας: Πάω να κλείσω το κόμμα.

Σαμαράς: Ποιο κόμμα;

Τσιούτσιας: Δεν διαβάζεις τις Μητσοτακικές εφημερίδες; Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.

Σαμαράς: Αυτά γράφουνε; Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.

Τσιούτσιας: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω για θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα καλά. Για να μη μας λένε και τίποτα κακομοίρηδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.

Σαμαράς: Τόσο προκλητικοί είναι; Ξέρεις κάτι. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις και κάτι ακόμα; Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να το μπαζώσουν.

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