Εθνική Ελλάδας: Υποδέχεται αήττητη και πρώτη τη Γερμανία στην sold out Τούμπα - Η ώρα και το κανάλι

Έτοιμη για ακόμα ένα δυνατό τεστ η Εθνική μας ομάδα - Οι απουσίες που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς 

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Εθνική Ελλάδας: Υποδέχεται αήττητη και πρώτη τη Γερμανία στην sold out Τούμπα - Η ώρα και το κανάλι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει στην καταμέστη Τούμπα τη Γερμανία (4/10, 21:45) για την 4η αγωνιστική του Β’ ομίλου της League A του Nations League, σε μία αναμέτρηση που βρίσκει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην κορυφή της βαθμολογίας και τους Γερμανούς να θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς για το «διπλό» της Εθνικής μας στο Άουγκσμπουργκ.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει μπει «φουριόζα» σε αυτή τη διακοπή των Εθνικών ομάδων παραμένοντας αήττητη στα τρία πρώτα παιχνίδια και έχοντας συγκεντρώσει επτά βαθμούς. Στο τελευταίο της ματς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, αποτέλεσμα που της επέτρεψε να διατηρήσει την πρώτη θέση στον όμιλο.

Απέναντί της θα βρεθεί μία Γερμανία που ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη έχοντας ήδη γνωρίσει την ήττα από την Ελλάδα στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στο Άουγκσμπουργκ. Τα «πάντσερ», πάντως, προέρχονται από την πρώτη τους νίκη στην εποχή του Γιούργκεν Κλοπ, καθώς επικράτησαν 2-0 της Σερβίας, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς και βρίσκονται στην 3η θέση πίσω από την Ολλανδία που έχει μαζέψει πέντε βαθμούς.

Το παιχνίδι αναμένεται να διεξαχθεί μπροστά σε ένα κατάμεστο γήπεδο, με τον κόσμο της Θεσσαλονίκης να ετοιμάζεται να δώσει ξανά δυναμικό «παρών» και να στηρίξει την Εθνική στη σημαντική αναμέτρηση με τη Γερμανία.

Χωρίς Τζόλη η Ελλάδα

Η Τούμπα θα αποτελέσει το σκηνικό ενός αγώνα με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς η Ελλάδα θέλει να διατηρήσει το προβάδισμά της στην κορυφή και να συνεχίσει την αήττητη πορεία της στον όμιλο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο, έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Ο Χρήστος Τζόλης τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Ολλανδία, υπέστη θλάση και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την Εθνική απέναντι στους Γερμανούς. Στη θέση του κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, εκτός πλάνων παραμένει και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος είχε απουσιάσει και από το προηγούμενο παιχνίδι της «γαλανόλευκης» με τους «Οράνιε».

Με αλλαγές και απουσίες η Γερμανία

Από την πλευρά της, η Γερμανία έρχεται στη Θεσσαλονίκη με διαφορετικό πρόσωπο σε με την ήττα της από την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ πριν από 8 ημέρες. Ο Γιούργκεν Κλοπ έχει προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στην αποστολή για τα δύο τελευταία παιχνίδια, θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα του.

Ο Γκνάμπρι δεν θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, με τον Κάιντελ της Έλβερσμπεργκ να παίρνει τη θέση του στην αποστολή. Παράλληλα, σημαντικές είναι και οι απουσίες των Χάβερτς και Μουσιάλα, οι οποίοι δεν υπολογίζονται λόγω τραυματισμών.

Οι Γερμανοί γνωρίζουν πλέον τι τους περιμένει στην Τούμπα. Η ήττα στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα λειτουργεί ως υπενθύμιση των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουν, ενώ η πρόσφατη νίκη επί της Σερβίας έχει δώσει στα «πάντσερ» την απαραίτητη βαθμολογική ώθηση.

Την αναμέτρηση μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 21:45 είτε από την συχνότητα του ALPHA, είτε από το κανάλι Novasports Start.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέες καταγγελίες για τη γιατρό – «Έκανε διαγνώσεις μέσω υπολογιστή και για μετενσάρκωση»

06:54LIFESTYLE

Βουτιά στα βαθιά για τους αστέρες της prime time – Ποιοι έρχονται, τι αλλάζει

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Υποδέχεται αήττητη και πρώτη τη Γερμανία στην sold out Τούμπα - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Οκτωβρίου

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη: Κατολισθήσεις, πλημμύρες, απεγκλωβισμοί και χωριά χωρίς νερό

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Κυριακή (4/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός – Η εβδομάδα φέρνει αρκετή ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Πού κλείνουν δρόμοι την Κυριακή σε Αθήνα και Πειραιά - Αναλυτικά οι ρυθμίσεις της ΕΛ.ΑΣ

05:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά οχήματος – Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:26ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 2.628 θέσεις στο Δημόσιο (ΤΕ)

05:04WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο στον Άγιο Βλάσση – Το οχημά του βγήκε από τον δρόμο

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Η οικονομική πίεση έχει ενταθεί» – Νέος κυβερνητικός σχεδιασμός από τον Πεζεσκιάν

03:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη – Κοντά σε Ζωνιανά και Ανώγεια το επίκεντρο

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Λετονία: Πρωτιά για τον Κούλμπεργκς – H χώρα παραμένει σε φιλοευρωπαϊκή και φιλοουκρανική τροχιά

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα ανοικτά της Σούμπα – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

03:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί σε πλήγματα ρωσικών drones στο Χάρκοβο

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Σε πορτοκαλί συναγερμό υποβαθμίστηκε η κακοκαιρία – Πότε θα εξασθενήσουν τα έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβες» Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Οι αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές – Η αλήθεια θα βγει στο φως»

03:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη – Κοντά σε Ζωνιανά και Ανώγεια το επίκεντρο

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς αντιμετώπιζαν τον πονόδοντο στα χρόνια της Κατοχής

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Πού κλείνουν δρόμοι την Κυριακή σε Αθήνα και Πειραιά - Αναλυτικά οι ρυθμίσεις της ΕΛ.ΑΣ

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη: Κατολισθήσεις, πλημμύρες, απεγκλωβισμοί και χωριά χωρίς νερό

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία με 19χρονη: Παραπονέθηκε για έναν ήπιο πονοκέφαλο σε πάρτι και λίγες ώρες αργότερα πέθανε

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ο επικεφαλής της φυλακής του Τενεσί παραιτείται μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

05:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά οχήματος – Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Κυριακή (4/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Μενίδι: Ρομά εισέβαλαν σε σπίτι γυναίκας με το 2 μηνών βρέφος της -«Έχετε διαρροή στην οπτική ίνα» - Τι καταγγέλλει στο Newsbomb

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός – Η εβδομάδα φέρνει αρκετή ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας

21:29LIFESTYLE

Συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Απόψε οι σιωπές είναι εκκωφαντικές» - Με δάκρυα στα μάτια Παπαρίζου, Μάστορα, Μουζουράκης στο «Voice»

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: «Ο γιος μου είναι ήρωας, μπήκε μπροστά να σώσει τη γυναίκα» λέει η μητέρα του 33χρονου που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Τι κρύβεται κάτω από την Αθήνα: Αρχαίες σήραγγες, ρέματα,  και τα καταφύγια μιας αθέατης πόλης - Μύθοι και αλήθειες, δείτε μοναδικές εικόνες

21:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία που μοιράστηκε ο Nivo για το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά»

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ