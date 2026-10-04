Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Αλλαγές στις ημερομηνίες πληρωμών λόγω 28ης Οκτωβρίου

Snapshot Οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, στις 26 και 29 Οκτωβρίου.

Τα χρήματα για την πρώτη πληρωμή θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από τις 23 Οκτωβρίου μετά τις 17:00, επειδή η 25η Οκτωβρίου είναι Κυριακή.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις μη μισθωτών και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Η δεύτερη πληρωμή θα είναι διαθέσιμη από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026, λόγω της αργίας για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, οι δύο ημερομηνίες καταβολής, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς, σύμφωνα και με την εισήγηση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, είναι η 26η και η 29η Οκτωβρίου, με τα χρήματα να μπαίνουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Ωστόσο, επειδή η 25η Οκτωβρίου είναι Κυριακή, τα λεφτά στα ΑΤΜ – για την πρώτη πληρωμή- θα φανούν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, μετά τις 17.00. Αναφορικά με τη δεύτερη πληρωμή, οι δικαιούχοι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματά τους από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Οι πληρωμές των συνταξιούχων

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου καταβάλλονται:

οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με το ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου καταβάλλονται:

οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

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