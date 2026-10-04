Υπάρχει μήπως κάποια “πέμπτη φάλαγγα”, στην Ελλάδα;

Η δράση ανθρώπων που αναπαράγουν την προπαγάνδα του εχθρού εντός απειλούμενης ή εμπόλεμης χώρας χαρακτηρίζεται με τον όρο «πέμπτη φάλαγγα»

Θεόδωρος Γιάνναρος

Υπάρχει μήπως κάποια “πέμπτη φάλαγγα”, στην Ελλάδα;
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  • Η Τουρκία αμφισβητεί το μεταπολεμικό καθεστώς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με παράνομες διεκδικήσεις που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.
  • Το καθεστώς Ερντογάν έχει συγκεντρώσει εξουσίες για να κηρύσσει πολεμικές ενέργειες χωρίς έγκριση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης.
  • Η Τουρκία επιδιώκει να καθυστερήσει τα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα και να εκμεταλλευτεί πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα.
  • Η «πέμπτη φάλαγγα» στην Ελλάδα αναφέρεται σε ομάδες που αναπαράγουν την τουρκική προπαγάνδα και υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια.
  • Υπάρχουν πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αμφισβητούν την ανάγκη αμυντικών εξοπλισμών και συνδράμουν έμμεσα τους τουρκικούς σχεδιασμούς.
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Οι σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία, παραμένουν διαχρονικά μία από τις πλέον ασταθείς γεωπολιτικές εξισώσεις στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο και μάλιστα εδώ και αρκετές δεκαετίες, αλλά ειδικά σήμερα, η γεωπολιτική σχέση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και συμμάχων στη ΒορειοΑτλαντική Συμμαχία, διανύει μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης ιστορίας.

Η Τουρκία του Ερντογάν συνεχίζει πεισματικά να αμφισβητεί ολόκληρο το μεταπολεμικό καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, προβάλλοντας παράλογες και παράνομες διεκδικήσεις που παραβιάζουν το ισχύον Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και το σύνολο των Διεθνών Συνθηκών, έτσι, γιατί έτσι κρίνει το βαθύ κράτος της γείτονος, μπας και αρπάξει κάτι από την Ελλάδα...

Στην Τουρκία, η εξουδετέρωση ουσιαστικά κάθε αντιπολιτευτικής φωνής και η συγκέντρωση της εξουσίας από τον Ερντογάν, που διευρύνει τις προεδρικές του εξουσίες, σε ζητήματα στρατιωτικής δράσης, έχουν οδηγήσει τη χώρα του σε περίεργα και επικίνδυνα μονοπάτια, όπου, η λήψη αποφάσεων δεν φιλτράρεται πια από διπλωμάτες καριέρας ή εξειδικευμένους στρατιωτικούς ή πολιτικούς αναλυτές με κάποια - έστω υποτυπώδη αίσθηση του μέτρου, αλλά αντιθέτως, η εξωτερική πολιτική των Τούρκων εργαλειοποιείται πλήρως, για την πολιτική επιβίωση του απολυταρχικού καθεστώτος του αυτοανακηρυχθέντος σουλτάνου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγγίππ Ερντογάν, γεγονός που δημιουργεί πολλαπλούς κινδύνους για την Ελλάδα!

Με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας να εγκρίνεται από την τουρκική εθνοσυνέλευση, θεσμοθετείται πλέον η δυνατότητα του προέδρου της χώρας να κηρύσσει ο ίδιος οποιαδήποτε πολεμική παρέμβαση ή γενικά πολεμικές επιχειρήσεις εκτός Τουρκίας, χωρίς καμία απολύτως ανάγκη έγκρισης από την Εθνοσυνέλευση της χώρας του, εκμηδενίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο, τον όποιο χρόνο προειδοποίησης για μια επικείμενη ένοπλη κρίση.

Τι είναι αυτό που περιμένει η Τουρκία και πως σχεδιάζει τις κινήσεις της;

Κατ’ αρχάς, προσπαθεί με κάθε τρόπο να καθυστερήσει τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος -ειδικά την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να σπάσει με οποιονδήποτε τρόπο τις συμμαχίες της Ελλάδος, και να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος της! Όμως αυτό που περιμένει και εύχεται, είναι, η πιθανότητα πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα σε περίπτωση αδύναμης, εύθραυστης κυβέρνησης ή ακυβερνησίας. Εκεί πιθανότατα θα δράσει άμεσα επί του πεδίου!

Αυτό που χαρακτηρίζεται ως 5η φάλαγγα, είναι το αυγό του φιδιού - που φαίνεται να έχει επωαστεί στην Ελλάδα, το οποίο σπάει και σιγά σιγά απελευθερώνει κι άλλα φίδια στη χώρα μας και αυτό διιότι πολλά περίεργα συμβάντα λαμβάνουν χώρα μέσα στην Ελλάδα...δυστυχώς από...«Έλληνες»...

Η δράση ανθρώπων που αναπαράγουν την προπαγάνδα του εχθρού εντός απειλούμενης ή εμπόλεμης χώρας χαρακτηρίζεται με τον όρο «πέμπτη φάλαγγα». Η έκφραση αυτή έχει καθιερωθεί ως διεθνής- πολιτικός όρος, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τον βίαιο Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο το έτος 1936, όταν τέσσερις φάλαγγες πλησίαζαν την Μαδρίτη, για να την καταλάβουν, ενώ μια άλλη φάλαγγα εντός της πόλης, ετοιμαζόταν να χτυπήσει εκ των έσω, για να συνδράμει τους επιτιθέμενους του Φράνκο, που ήταν εκείνος που τη βάφτισε 5η Φάλαγγα!

Σήμερα, όταν αναφερόμαστε στην πέμπτη φάλαγγα, εννοούμε μια ομάδα ανθρώπων που ίσως και λόγω ανευθυνότητας υπονομεύουν την πλειοψηφία των πολιτών ή ολόκληρη τη χώρα εκ των έσω, συνδράμοντας έτσι στην εκπλήρωση των στόχων ενός άλλου, εχθρικού κράτους.

Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες - λίγες ευτυχώς ομάδες «Ελλήνων», που με τον τρόπο τους συνδράμουν τους σχεδιασμούς της Τουρκίας με επιχειρήματα του τύπου «...το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του» ή «...οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα», ή ακόμα το πιο πρόσφατο από αρχηγό παραδοσιακού κόμματος, που με περίσσιο θράσος είπε δημόσια στο ελληνικό κοινοβούλιο, πως «η Ασπίδα του Αχιλλέα δεν τον ενδιαφέρει, γιατί κοστίζει πολλά και τα χρήματα τα παίρνει ένα κράτος δολοφόνων» - εννοώντας φυσικά το Ισραήλ, καθώς και ότι, «η συμμαχία με το Ισραήλ δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας μας!».

Δυστυχώς τέτοιοι επώνυμοι υπάρχουν κι άλλοι, που συμπάσχουν με τους Τούρκους και τις ανησυχίες τους, ενώ κάποιοι άλλοι καν δεν θέλουν να ακούν για αμυντικές αγορές, αλλά θα προτιμούσαν αντί για φρεγάτες και μαχητικά αεροπλάνα, να πάρουν αυξήσεις οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι και να χτιστούν κι άλλα σχολεία… Όλοι αυτοί έχουν έναν κοινό παρονομαστή, το αριστερό αφήγημα και αφού πρώτα πούλησαν την Μακεδονία, δεν θα διστάσουν να διαπραγματευθούν την Κύπρο και το Αιγαίο...

Λέτε αυτοί να αποτελούν ένα είδος 5ης φάλαγγας - μαζί βέβαια με ακροδεξιά φρούτα, που σκοπό έχουν, να εμποδίσουν τη δημιουργία οποιασδήποτε σταθερής κυβέρνησης και έτσι με την πολιτική που πρεσβέύουν προσφέρουν έμμεση αλλά ενεργή χείρα βοηθείας στους απέναντι… την προπαγάνδα των οποίων αναπαράγουν, προσκείμενα σε αυτούς ΜΜΕ, εκφοβίζοντας τους πολίτες στην Ελλάδα με διλήμματα τύπου «διαπραγμάτευση με τους Τούρκους που είναι ισχυρότεροι από εμάς ή πόλεμος και καταστροφική ήττα;» Αν αυτός δεν είναι ωμός εκβιασμός του κόσμου με ψεύτικα επιχειρήματα… τότε τι είναι;

Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει στη χώρα μας, αν εμείς οι πολίτες της δεν λάβουμε εγκαίρως τα μέτρα μας και αν όλοι οι διαβόλοι σπάσουν τα ποδάρια τους και έρθει να κυβερνήσει τη χώρα, ο «όμιλος των οπαδών των ίσων αποστάσεων με την Τουρκία»;…

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