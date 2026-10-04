Στίχοι του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω σε κτίρια: Ακυκλοφόρητο βίντεο του «Να Περνάς»
Ένα ακυκλοφόρητο βίντεο με τους στίχους του Γιώργου Μαζωνάκη να «ζωντανεύουν» πάνω σε κτίρια της Αθήνας ήρθε ξανά στο προσκήνιο.
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Η παραγωγός Έλενα Δομαζάκη δημοσίευσε ένα βίντεο προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ιστορία πίσω από ένα project που είχε γυριστεί το 2023 για το τραγούδι του «Να Περνάς», αλλά τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ.
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