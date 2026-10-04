Στίχοι του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω σε κτίρια: Ακυκλοφόρητο βίντεο του «Να Περνάς»

Η παραγωγός Έλενα Δομαζάκη δημοσίευσε ένα βίντεο προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ιστορία πίσω από ένα project που είχε γυριστεί το 2023 για το τραγούδι του «Να Περνάς», αλλά τελικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ.

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