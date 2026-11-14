Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: Οι σταρ που μίλησαν ανοιχτά για την διάγνωσή τους με τη νόσο

Snapshot Διάσηι όπως ο Τομ Χανκς, ο Νικ Τζόνας και η Λάιλα Μος έχουν μιλήσει δημόσια για τη ζωή τους με διαβήτη τύπου 1 ή 2, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και την ανάγκη για διαχείριση της νόσου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη εστιάζει στην έγκαιρη διάγνωση, την πρόσβαση στη φροντίδα και την πρόληψη των επιπλοκών, με περίπου 589 εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως να ζουν με διαβήτη.

Οι προσωπικές ιστορίες των αστέρων επισημαίνουν τη σημασία της αποδοχής, της ενημέρωσης και της ψυχολογικής υποστήριξης για ανθρώπους που ζουν με διαβήτη.

Σε πολλές περιπτώσεις, η διάγνωση διαβήτη έγινε στην παιδική ή εφηβική ηλικία, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές επιλογές των ασθενών.

Ελληνες δημόσιοι χαρακτήρες, όπως ο Νίκος Κουρής και η Ξανθή Τζερεφού, έχουν μοιραστεί τις εμπειρίες τους, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες και την ανάγκη κοινωνικής κατανόησης της πάθησης. Snapshot powered by AI

Πίσω από τη λάμψη του Χόλιγουντ, τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στις πασαρέλες και τις sold out συναυλίες, υπάρχουν προσωπικές ιστορίες που σπάνια φτάνουν στο φως της δημοσιότητας. Ιστορίες ανθρώπων που, παρά την αναγνωρισιμότητα και την επαγγελματική τους επιτυχία, καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν μια χρόνια πάθηση που δεν κάνει διακρίσεις.

Ο Τομ Χανκς, ο Νικ Τζόνας, η Λάιλα Μος και η Έστε Χάιμ είναι μόνο μερικοί από τους διεθνείς αστέρες που έχουν μιλήσει δημόσια για τη ζωή τους με σακχαρώδη διαβήτη. Στην Ελλάδα, ο Νίκος Κουρής και η Ξανθή Τζερεφού έχουν επίσης μοιραστεί τις προσωπικές τους εμπειρίες, αποκαλύπτοντας δυσκολίες που το κοινό δεν μπορούσε να φανταστεί.

Άλλοι διαγνώστηκαν στην παιδική ηλικία, όταν ακόμη προσπαθούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει να ζεις με μια χρόνια πάθηση. Άλλοι έμαθαν ότι έχουν διαβήτη αρκετά χρόνια αργότερα, όταν τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, που τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου, οι προσωπικές τους εξομολογήσεις υπενθυμίζουν ότι πίσω από κάθε διάγνωση βρίσκεται ένας άνθρωπος με φόβους, όνειρα και μια καθημερινότητα που απαιτεί προσαρμογές.

Η φετινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην έγκαιρη δράση απέναντι στον διαβήτη, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάγνωση, στην πρόσβαση στην κατάλληλη φροντίδα και στην πρόληψη των επιπλοκών.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη, περίπου 589 εκατομμύρια ενήλικοι ζουν παγκοσμίως με τη νόσο, ενώ περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν.

Τομ Χανκς: Η διάγνωση που αποκάλυψε δημόσια στα 57 του

Ήταν Οκτώβριος του 2013 όταν ο Τομ Χανκς, καλεσμένος στην εκπομπή του Ντέιβιντ Λέτερμαν, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι για πολλά χρόνια οι εξετάσεις του έδειχναν αυξημένες τιμές σακχάρου, χωρίς μέχρι τότε να έχει διαγνωστεί με τη νόσο.

Όπως αφηγήθηκε, ο γιατρός του υπενθύμισε ότι αντιμετώπιζε το συγκεκριμένο πρόβλημα από την ηλικία των 36 ετών και τον ενημέρωσε πως πλέον είχε εμφανίσει διαβήτη τύπου 2.

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον / AP

Ο ίδιος αντιμετώπισε την ανακοίνωση με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι πρόκειται για μια κατάσταση που χρειάζεται συστηματική διαχείριση.

Σε δημόσια ανάρτησή του είχε τονίσει ότι σκόπευε να αντιμετωπίσει τη νόσο υιοθετώντας καλύτερες καθημερινές συνήθειες.

Η εξομολόγησή του είχε προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς μέχρι τότε ελάχιστοι γνώριζαν ότι ένας από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ αντιμετώπιζε ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας.

Η περίπτωση του Τομ Χανκς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημασίας των τακτικών εξετάσεων, καθώς ο διαβήτης τύπου 2 μπορεί να αναπτύσσεται σταδιακά και να παραμένει για μεγάλο διάστημα χωρίς εμφανή συμπτώματα.

Νικ Τζόνας: «Φοβόμουν ότι δεν θα μπορούσα να ακολουθήσω τα όνειρά μου»

Ο Νικ Τζόνας ήταν μόλις 13 ετών όταν διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1, σε μια περίοδο που η μουσική καριέρα του βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα.

Τα συμπτώματα είχαν αρχίσει να γίνονται ιδιαίτερα έντονα. Ο νεαρός τότε τραγουδιστής έχανε βάρος με γρήγορους ρυθμούς, ενώ η οικογένειά του αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η διάγνωση ήρθε να ανατρέψει την καθημερινότητά του, αλλά και να δημιουργήσει φόβους για το επαγγελματικό του μέλλον.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό του αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, ο Τζόνας είχε παραδεχτεί ότι η πρώτη του σκέψη ήταν πως η πάθηση ενδεχομένως θα περιόριζε τη δυνατότητά του να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

Ο Νικ Τζόνας / AP

Παρά τις αρχικές δυσκολίες, συνέχισε τη μουσική του διαδρομή και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της ενημέρωσης για τον διαβήτη τύπου 1.

Μάλιστα, το τραγούδι του «A Little Bit Longer» συνδέεται με τη δική του εμπειρία μετά τη διάγνωση.

Τον Νοέμβριο του 2026, σε μια νέα προσωπική επιστολή αφιερωμένη στη νόσο, παραδέχτηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες αισθάνεται αγανάκτηση για την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης και λήψης αποφάσεων σχετικά με την ινσουλίνη.

Δεν έκρυψε ότι πολλές φορές αναρωτιέται πώς θα ήταν η ζωή του χωρίς αυτή τη διαρκή ευθύνη. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε πόσο σημαντικό αποδείχθηκε για τον ίδιο το γεγονός ότι μίλησε ανοιχτά και συνδέθηκε με άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση.

Σήμερα, μέσα από τη δημόσια δράση του, επιδιώκει να δείξει κυρίως στους νεότερους ανθρώπους ότι η διάγνωση δεν σημαίνει εγκατάλειψη των προσωπικών και επαγγελματικών τους φιλοδοξιών.

Λάιλα Μος: Το μοντέλο που έκανε την αντλία ινσουλίνης μέρος της εικόνας του

Η Λάιλα Μος, κόρη του διάσημου μοντέλου Κέιτ Μος, κατάφερε να στρέψει τα βλέμματα πάνω της για έναν λόγο που ξεπερνούσε τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής που παρουσίαζε.

Η Λάιλα Μος με τη μητέρα της, Κέιτ Μος / AP

Το νεαρό μοντέλο, το οποίο ζει με διαβήτη τύπου 1, επέλεξε να μην κρύβει τις ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιεί για τη διαχείριση της πάθησής του.

Το 2021, κατά τη διάρκεια της επίδειξης Fendace στο Μιλάνο, περπάτησε στην πασαρέλα με ορατή την αντλία ινσουλίνης της, στέλνοντας ένα μήνυμα αποδοχής και εξοικείωσης με τη χρόνια νόσο.

Η Λάιλα Μος

Σε συνέντευξή της στη Vogue, μίλησε για την πρώτη αντίδρασή της όταν πληροφορήθηκε τη διάγνωση, εξηγώντας ότι αρχικά δυσκολεύτηκε να κατανοήσει τι ακριβώς σήμαινε.

Η συνειδητοποίηση ότι θα χρειαζόταν να ζει με τον διαβήτη για όλη της τη ζωή ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Με τον καιρό, ωστόσο, έμαθε να αντιμετωπίζει τις ιατρικές συσκευές ως ένα φυσιολογικό κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Μάλιστα, αστειεύεται συχνά με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί, περιγράφοντας τον εαυτό της ως ένα είδος ρομπότ με μικρά εξαρτήματα.

Η δημόσια παρουσία της συνέβαλε στη μεγαλύτερη ορατότητα των ανθρώπων που χρησιμοποιούν αντλίες ινσουλίνης και συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, ιδιαίτερα στον χώρο της μόδας, όπου η εξωτερική εικόνα βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο.

Πάτι ΛαΜπελ: Η λιποθυμία πάνω στη σκηνή που αποκάλυψε τον διαβήτη

Για την Πάτι ΛαΜπελ, η διάγνωση του διαβήτη ήρθε έπειτα από ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό.

Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στη σκηνή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Εκεί ενημερώθηκε ότι είχε διαβήτη τύπου 2. Σε μεταγενέστερη συνέντευξή της στο Essence αποκάλυψε πως μέχρι τότε δεν επισκεπτόταν συστηματικά γιατρό, παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως υπήρχε ιστορικό διαβήτη στην οικογένειά της.

Η ίδια είχε παραδεχτεί ότι θεωρούσε πως η πάθηση δεν θα την αφορούσε προσωπικά.

Η Πάτι Λαμπέλ / AP

Το περιστατικό αποτέλεσε σημείο καμπής για την καθημερινότητά της.

Έκτοτε άρχισε να μιλά δημόσια για την ανάγκη ιατρικής παρακολούθησης, ενώ συμμετείχε σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον διαβήτη.

Η τραγουδίστρια έχει εξηγήσει ότι οι εμπειρίες άλλων μελών της οικογένειάς της την έκαναν να συνειδητοποιήσει ακόμη περισσότερο τη σοβαρότητα της νόσου και τη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης.

Η δική της ιστορία υπενθυμίζει πως η διάγνωση μπορεί να έρθει απροσδόκητα, ακόμη και για ανθρώπους που βρίσκονται διαρκώς σε έντονους επαγγελματικούς ρυθμούς.

Έστε Χάιμ: Η έφηβη που φοβήθηκε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει ροκ σταρ

Η Έστε Χάιμ, μπασίστρια και τραγουδίστρια του συγκροτήματος HAIM, διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1 σε ηλικία 14 ετών.

Την περίοδο εκείνη άρχισε να παρουσιάζει έντονη δίψα, απώλεια βάρους και προβλήματα όρασης.

Όπως έχει αφηγηθεί, αρχικά δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί το σώμα της άλλαζε τόσο γρήγορα.

Η διάγνωση ήταν δύσκολη, ιδιαίτερα επειδή βρισκόταν στην εφηβεία και προσπαθούσε να διαμορφώσει τη δική της ταυτότητα.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα, όπως αποκάλυψε, ήταν όταν άκουσε από γιατρό ότι η απαιτητική ζωή ενός μουσικού που περιοδεύει διαρκώς ίσως να μην ήταν κατάλληλη για εκείνη.

Η Έστε Χάιμ / AP

Ωστόσο, η οικογένειά της την ενθάρρυνε να μην εγκαταλείψει το όνειρό της.

Με τα χρόνια, η Έστε κατάφερε να συνδυάσει τη διαχείριση του διαβήτη με μια επιτυχημένη διεθνή μουσική καριέρα, χωρίς να αποκρύπτει τις δυσκολίες που συνεπάγονται οι συνεχείς μετακινήσεις και οι απαιτητικές εμφανίσεις.

Σε συνεντεύξεις της έχει παραδεχτεί ότι υπάρχουν ημέρες κατά τις οποίες δυσκολεύεται να κατανοήσει τις διακυμάνσεις του σακχάρου της, ακόμη και όταν προσπαθεί να ακολουθεί τις οδηγίες για τη φροντίδα της υγείας της.

Η Έστε Χάιμ / AP

Παράλληλα, έχει μιλήσει για τη μοναξιά που ένιωθε ως έφηβη με μια χρόνια πάθηση, αλλά και για τη σημασία που είχε για εκείνη η γνωριμία με άλλα παιδιά που ζούσαν με διαβήτη.

Η ίδια θεωρεί σημαντικό να γνωρίζουν οι νεότεροι άνθρωποι ότι μπορούν να συνεχίσουν να επιδιώκουν τους στόχους τους, ακόμη κι όταν η καθημερινότητά τους απαιτεί περισσότερη οργάνωση και προσοχή.

Τζιν Σμαρτ: Ο διαβήτης επηρέασε ακόμη και την απόφαση για τις σπουδές της

Η βραβευμένη ηθοποιός Τζιν Σμαρτ, γνωστή τα τελευταία χρόνια και από τη σειρά «Hacks», ζει με διαβήτη τύπου 1 από την ηλικία των 13 ετών.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό The New Yorker αποκάλυψε ότι η διάγνωσή της είχε επηρεάσει ακόμη και τις εκπαιδευτικές της επιλογές.

Η μητέρα της φοβόταν να την αφήσει να σπουδάσει μακριά από το σπίτι, καθώς ανησυχούσε για την υγεία της και την καθημερινή διαχείριση της νόσου.

Η Τζιν Σμαρτ / AP

Έτσι, η μελλοντική ηθοποιός παρέμεινε στο Σιάτλ και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, όπου βρήκε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα θεατρικών σπουδών.

Η ίδια έχει αναγνωρίσει ότι αυτή η εξέλιξη επηρέασε καθοριστικά την επαγγελματική της πορεία.

Σε άλλη συνέντευξή της είχε θυμηθεί πως, όταν έμαθε τη διάγνωση, φοβήθηκε ιδιαίτερα την προοπτική των ενέσεων ινσουλίνης, ενώ η μητέρα της ήταν τόσο αναστατωμένη που δυσκολευόταν να της κάνει την πρώτη ένεση.

Η Σμαρτ αναγκάστηκε από πολύ μικρή ηλικία να αναλάβει ενεργό ρόλο στη φροντίδα της υγείας της, μια εμπειρία που τη συνόδευσε σε όλη τη μετέπειτα πορεία της.

Νίκος Κουρής: «Είναι η πιο μεγάλη μου δύναμη το ότι είμαι διαβητικός»

Στην Ελλάδα, μία από τις πιο χαρακτηριστικές δημόσιες εξομολογήσεις για τη ζωή με διαβήτη είναι εκείνη του Νίκου Κουρή.

Ο γνωστός ηθοποιός διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1 το 1987, όταν ήταν μόλις 13 ετών, σε μια εποχή που η ενημέρωση γύρω από τη νόσο ήταν σαφώς πιο περιορισμένη.

Ο Νίκος Κουρής

Το 2019 αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για πρώτη φορά σχετικά με την πάθησή του, εξηγώντας ότι για πολλά χρόνια είχε επιλέξει να κρατήσει το συγκεκριμένο ζήτημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «The 2Night Show», περιέγραψε το κλίμα φόβου και τις προκαταλήψεις που επικρατούσαν όταν ο ίδιος ήταν παιδί.

Όπως ανέφερε, εκείνη την εποχή πολλοί άνθρωποι αντιμετώπιζαν τη διάγνωση σαν να σήμαινε ότι κάποιος δεν μπορούσε πλέον να ζήσει μια δημιουργική και δραστήρια ζωή.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι κάνει καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης και πως έχει μάθει να αντιμετωπίζει τη νόσο ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

«Είναι η πιο μεγάλη μου δύναμη το ότι είμαι διαβητικός», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Σε επόμενες συνεντεύξεις του μίλησε πιο αναλυτικά για τις ψυχολογικές δυσκολίες που συνοδεύουν τη χρόνια πάθηση.

Αναφέρθηκε στις αλλαγές της διάθεσης που μπορεί να σχετίζονται με τις διακυμάνσεις της γλυκόζης και στο γεγονός ότι το περιβάλλον ενός ανθρώπου με διαβήτη δεν είναι πάντα σε θέση να κατανοήσει όσα βιώνει.

Μέσα από τις εξομολογήσεις του, ο Νίκος Κουρής επιχείρησε να αναδείξει μια διαφορετική διάσταση της πάθησης: όχι μόνο τις ιατρικές απαιτήσεις της καθημερινότητας, αλλά και την ανάγκη κατανόησης και διακριτικής υποστήριξης από τους ανθρώπους γύρω του.

Ξανθή Τζερεφού: Από τις δυσκολίες στις σχολικές εκδρομές στην πασαρέλα με αισθητήρα γλυκόζης

Η Ξανθή Τζερεφού, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM, αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα ανθρώπου που επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τον διαβήτη τύπου 1.

Η διάγνωση έγινε όταν ήταν επτάμισι ετών, έπειτα από εξετάσεις στις οποίες την υπέβαλε η μητέρα της.

Η ίδια έχει περιγράψει ότι, σε τόσο μικρή ηλικία, δυσκολευόταν να αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβαινε και πώς θα άλλαζε η καθημερινότητά της.

Η Ξανθή Τζερεφού

Σε συνεντεύξεις της έχει αναφερθεί και στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στο σχολείο.

Όπως αποκάλυψε, υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε σχολικές εκδρομές χωρίς τη συνοδεία της μητέρας της, εξαιτίας της ανησυχίας για τη διαχείριση του διαβήτη.

Μεγαλώνοντας, όμως, κατάφερε να ακολουθήσει τα επαγγελματικά της όνειρα και να δραστηριοποιηθεί στον χώρο του μόντελινγκ.

Μάλιστα, το 2023 περπάτησε σε επίδειξη μόδας του Βασίλη Ζούλια, έχοντας ορατό στο μπράτσο της τον αισθητήρα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης.

Η επιλογή της είχε ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς βοήθησε να αναδειχθεί η καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν με διαβήτη και χρησιμοποιούν ιατρικές συσκευές.

Η ίδια έχει τονίσει ότι ο αισθητήρας βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα της ζωής της, περιορίζοντας την ανάγκη για συχνές μετρήσεις με τρύπημα στα δάχτυλα.

Παράλληλα, έχει εξηγήσει ότι δεν θέλει η πάθηση να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουν οι άλλοι.

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