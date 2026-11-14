Οδυσσέας Δήμας: Τα 17 δελτία αθλητών που βρέθηκαν στο σπίτι του και οι χειρόγραφες σημειώσεις

Snapshot Στο σπίτι του πρώην προπονητή Οδυσσέα Δήμα βρέθηκαν 17 αθλητικά δελτία και χειρόγραφες σημειώσεις που σχετίζονται με υπόθεση ντόπινγκ.

Ο Δήμας ήταν σε καθεστώς αποκλεισμού από την προπονητική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Κατασχέθηκαν 871 δισκία και αμπούλες παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και 15.000 ευρώ σε έρευνες σε κατοικία και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από θετικό δείγμα ντόπινγκ του ανήλικου γιου του Δήμα, στον οποίο ανιχνεύθηκε η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη.

Ο Δήμας συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακούργημα και πλημμέλημα σχετικά με παράνομη προμήθεια και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, ενώ ο δικηγόρος του αρνείται τη διακίνηση απαγορευμένων σκευασμάτων. Snapshot powered by AI

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα 17 αθλητικά δελτία που εντοπίστηκαν στο σπίτι του πρώην προπονητή της άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα, καθώς και οι ιδιόχειρες σημειώσεις που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση ντόπινγκ.

Τα δελτία αθλητών, σε συνδυασμό με τα χειρόγραφα στα οποία φέρονται να αναγράφονται ονόματα, ουσίες και χρηματικά ποσά, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της δικογραφίας, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Οδυσσέας Δήμας βρισκόταν σε καθεστώς τιμωρίας, καθώς του είχε επιβληθεί αποκλεισμός από την προπονητική δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό ερευνάται και η παρουσία των συγκεκριμένων αθλητικών δελτίων στην κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν επίσης τρία χειρόγραφα σημειώματα, στα οποία φέρονται να καταγράφονται στοιχεία αθλητών και ποσά που σχετίζονται με σκευάσματα. Παράλληλα, κατά τις έρευνες σε κατοικία και αθλητικές εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν συνολικά 871 δισκία και αμπούλες παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς και 15.000 ευρώ.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε έπειτα από υπόθεση θετικού δείγματος ντόπινγκ του ανήλικου γιου του Οδυσσέα Δήμα, ο οποίος προπονούνταν από τον πατέρα του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα ανιχνεύθηκε η ουσία οξανδρολόνη, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών της WADA.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα από την Αστυνομία, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία για φερόμενη προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.

Στις 12 Νοεμβρίου ο πρώην προπονητής συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για πλημμέλημα σχετικά με τη νομοθεσία περί φαρμάκων.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστηρίζει ότι οι ουσίες που κατασχέθηκαν δεν είναι αναβολικά και αρνείται ότι ο εντολέας του προχώρησε σε διακίνηση φαρμάκων ή απαγορευμένων σκευασμάτων.

«Δεν έχουμε σχέση μαζί του»

Με αφορμή τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του προπονητή άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα που συνελήφθη για παράβαση της νομοθέσιας περί ντόπινγκ, η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών έλαβε γνώση των πρόσφατων δημοσιευμάτων που αφορούν σε περιστατικό σύλληψης, αποκλειστικά και μόνο μέσω του Τύπου. Ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής ότι, ως θεσμικός φορέας, δεν έχουμε λάβει μέχρι και αυτή τη στιγμή καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, την προστασία του κύρους της Ομοσπονδίας και την αποτροπή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, οφείλουμε να διευκρινίσουμε κατηγορηματικά το εξής: Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται στα εν λόγω δημοσιεύματα δεν έχει ουδεμία απολύτως σχέση, συνεργασία, ή θεσμική ιδιότητα με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών. Η εν λόγω υπόθεση τελεί ήδη υπό δικαστική διερεύνηση. Από την πλευρά μας παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, εκφράζοντας τον απόλυτο σεβασμό μας στο έργο της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την πλήρη διαλεύκανση του θέματος. Η Διοίκηση της Ε.Ο.Α.Β. υπενθυμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η προσήλωσή μας στον καθαρό αθλητισμό και η προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών είναι διαρκής και αδιαπραγμάτευτη. Στηρίζουμε έμπρακτα τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας και του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), διευκολύνοντας με κάθε διαθέσιμο μέσο τους συνεχείς, αυστηρούς ελέγχους που διενεργούνται στο άθλημά μας. Μεμονωμένες και αξιόποινες πράξεις τρίτων, οι οποίοι δεν ανήκουν στην οικογένεια της Ομοσπονδίας, είναι ανεπίτρεπτο να εργαλειοποιούνται με σκοπό τη στοχοποίηση της Ε.Ο.Α.Β».

Διαβάστε επίσης