Οδυσσέας Δήμας: Τα τρία ιδιόχειρα σημειώματα με τα ονόματα αθλητών - Τι αναγράφεται στα «τεφτέρια»

Snapshot Τρία ιδιόχειρα σημειώματα με ονόματα αθλητών, ουσίες και χρηματικά ποσά βρέθηκαν στην έρευνα για την υπόθεση ντόπινγκ στην άρση βαρών με κατηγορούμενο τον Οδυσσέα Δήμα.

Στα σημειώματα αναφέρονται ονόματα αθλητών, οι ουσίες που φέρεται να χορηγούσαν και χρηματικά ποσά, μεταξύ των οποίων 700, 800 και 80 ευρώ.

Κατασχέθηκαν 871 δισκία και αμπούλες με παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα, 17 αθλητικά δελτία, ιδιόχειρες σημειώσεις, μία τηλεφωνική συσκευή και 15.000 ευρώ.

Ο Οδυσσέας Δήμας διώκεται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών και παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων, ενώ αρνείται τις κατηγορίες μέσω του δικηγόρου του. Snapshot powered by AI

Τρία ιδιόχειρα σημειώματα, στα οποία φέρονται να αναγράφονται τα ονόματα αθλητών, ουσίες και χρηματικά ποσά, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση ντόπινγκ στην άρση βαρών, με κατηγορούμενο τον πρώην προπονητή Οδυσσέα Δήμα, αδελφό του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα.

Τα χειρόγραφα, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA αποδίδονται στον ίδιο, φέρεται να αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικά ευρήματα της αστυνομικής έρευνας και να συνδέονται με τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τρεις σελίδες με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, καθεμία από τις οποίες φέρεται να αντιστοιχεί σε διαφορετικό αθλητή. Ανάμεσα στα ονόματα που αναφέρονται βρίσκεται, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, και εκείνο γνωστής αθλήτριας της άρσης βαρών με σημαντικές διακρίσεις.

Στα σημειώματα φέρεται να καταγράφονται τα ονόματα των αθλητών, οι ουσίες που φέρονται να τους χορηγούνταν, καθώς και χρηματικά ποσά. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γίνεται αναφορά σε ποσά 700, 800 και 80 ευρώ, ενώ εμφανίζεται και η ονομασία «κομάντο».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των Αρχών, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικία και αθλητικές εγκαταστάσεις στην Αττική. Συνολικά κατασχέθηκαν 871 δισκία και αμπούλες με παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ, 17 αθλητικά δελτία, ιδιόχειρες σημειώσεις, μία τηλεφωνική συσκευή και 15.000 ευρώ.

Σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα, που αφορούν την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, καθώς και την παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ μέσω του δικηγόρου του υποστηρίζει ότι τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν δεν αποτελούν αναβολικές ουσίες και ότι δεν υπήρξε διακίνηση φαρμάκων.

Ένταση για τα σημειώματα

Μάλιστα, έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον αέρα της εκπομπής του Νίκου Ευαγγελάτου, όταν ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, δικηγόρο του Οδυσσέα Δήμα, με αφορμή τα ιδιόχειρα σημειώματα που φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης.

Η συζήτηση πήρε γρήγορα έντονη τροπή, καθώς ο Νίκος Ευαγγελάτος έθεσε ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο των σημειωμάτων που περιέχουν ονόματα αθλητών, χρηματικά ποσά και ουσίες και τη σημασία τους για την υπόθεση, με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο να αντιδρά στις αναφορές και στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, με τον δικηγόρο να διασταυρώνει τα λόγια του με τον παρουσιαστή, ενώ ακούστηκε χαρακτηριστικά η φράση: «Αν στριμωχτήκατε, πείτε μου να σταματήσουμε την κουβέντα».

Αφορμή αποτέλεσε η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων σημειωμάτων, καθώς ο δικηγόρος υποστήριξε ότι είναι μέρος της δικογραφίας εκφράζοντας την απορία του πώς βρέθηκαν σε γνώση του δημοσιογράφου.

«Δεν είναι αναβολικά» λέει ο δικηγόρος του Δήμα

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών ουσιών βρίσκεται ο πρώην προπονητής της άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα, ενώ στο πλαίσιο της υπόθεσης εξετάζεται και η φερόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και στον ανήλικο γιο του, κατά τη διάρκεια αγώνα.

Στο κατηγορητήριο γίνεται αναφορά σε ουσίες που φέρονται να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της αγωνιστικής απόδοσης ή για την απόκρυψη σχετικών μεταβολών κατά τη συμμετοχή σε αγώνες, με σκοπό την αποκόμιση περιουσιακού οφέλους.

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστήριξε ότι οι ουσίες που εντοπίστηκαν δεν ήταν στο σύνολό τους αναβολικά, ενώ ανέφερε πως ορισμένα από τα φάρμακα χρησιμοποιούνταν από τον εντολέα του για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Η υπερασπιστική γραμμή του Οδυσσέα Δήμα: «Οι ουσίες δεν είναι αναβολικά»

«Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος και συγκινησιακά φορτισμένος με αυτή την υπόθεση. Γιατί με τον Πύρρο Δήμα είμαστε φίλοι και γνωριζόμαστε από το 2004 και μετά. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες έχουμε συγκινηθεί, έχουμε δακρύσει με το άκουσμα του εθνικού ύμνου και το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του Πύρρου Δήμα. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους δημοσιογράφους, όλους τους συμπολίτες μας που μας ακούνε να σεβαστούν το όνομα Πύρρος Δήμας διότι το λάθος που έχει κάνει ο αδερφός του, Οδυσσέας, δεν είναι λάθος οικογενειακό, δεν είναι ευθύνη οικογενειακή», τόνισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο πρώην προπονητής, εξηγώντας τη νομική τους διάσταση.

«Για την υπόθεση για την οποία κατηγορείται ο Οδυσσέας Δήμας η δίωξη η οποία ασκήθηκε αφορά τον αθλητικό νόμο και είναι σε βαθμό κακουργήματος γιατί φέρεται ότι είχε προμηθευτεί αναβολικά, όπως υπάρχει και ένα πλημμέλημα ότι είχε στην κατοχή του φάρμακα, τα οποία πιθανώς ήταν επιβλαβή για την υγεία», συνέχισε ο δικηγόρος του προπονητή.

Αναφερόμενος στη θέση του εντολέα του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι οι ουσίες που εντοπίστηκαν δεν αποτελούν αναβολικά και πως αυτό αναμένεται να αποδειχθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

«Η θέση του Οδυσσέα είναι ότι οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτές θα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες Αρχές. Επίσης, χρησιμοποιούσε συμπληρώματα διατροφής και κάποια φάρμακα γιατί είχε τεράστιο πρόβλημα υγείας από την περίοδο που έκανε και αυτός αθλητισμό», υπογράμμισε, επιμένοντας ότι ο πελάτης του δεν προχώρησε ποτέ σε διακίνηση φαρμάκων ή αναβολικών ουσιών.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του ότι, σε περίπτωση που η υπόθεση οδηγηθεί στο ακροατήριο, δεν θα στοιχειοθετηθεί η κακουργηματική κατηγορία.

«Το αδίκημα για το οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη έχει ρωγμές νομικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο δικηγόρος του Οδυσσέα Δήμα αναφέρθηκε στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο εντολέας του, ζητώντας να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης.

«Ο Οδυσσέας Δήμας έκανε ένα λάθος, το οποίο μπορούμε, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, να το δούμε με ανθρώπινη συμπάθεια», κατέληξε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

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