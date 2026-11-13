Πύρρος Δήμας: Οι 480 καθαροί έλεγχοι ντόπινγκ και η επιβράβευσή του ως πρεσβευτής της Wada

Snapshot Ο Πύρρος Δήμας έχει υποβληθεί σε 480 ελέγχους ντόπινγκ κατά τη διάρκεια της αθλητικής του καριέρας και έχει αναλάβει θεσμικούς ρόλους για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Η εμπλοκή του αδελφού του, Οδυσσέα Δήμα, σε υπόθεση διακίνησης απαγορευμένων ουσιών δεν σχετίζεται με τον ίδιο τον Πύρρο Δήμα.

Ο Οδυσσέας Δήμας έχει ήδη τιμωρηθεί με οκταετή αποκλεισμό από τον ΕΟΚΑΝ και 12ετή αποκλεισμό από τον ΑΣΕΑΔ για παραβάσεις σχετικές με απαγορευμένες ουσίες.

Στις 13 Νοεμβρίου συνελήφθη ο Οδυσσέας Δήμας για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, με κατασχέσεις ναρκωτικών και άλλων στοιχείων από έρευνες σε κατοικίες και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η έρευνα για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από την Αστυνομία σε συνεργασία με τον ΕΟΚΑΝ και τον ΕΟΦ και αφορά δραστηριότητα που ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2024. Snapshot powered by AI

Η υπόθεση που ήρθε στο φως με την εμπλοκή του Οδυσσέα Δήμα σε υπόθεση διακίνησης απαγορευμένων ουσιών επαναφέρει αναπόφευκτα στην επικαιρότητα και το όνομα του Έλληνα Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα στην επικαιρότητα.

Ωστόσο, η προσωπική διαδρομή του Πύρρου Δήμα στον αθλητισμό, αλλά και οι θεσμικοί ρόλοι που έχει αναλάβει, συνθέτουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που ενδεχομένως επιχειρούν να δημιουργήσουν οι συνειρμοί γύρω από τη συγγενική του σχέση.

Ο Πύρρος Δήμας έχει συνδέσει το όνομά του με την κορυφή της παγκόσμιας άρσης βαρών, έχοντας κατακτήσει τέσσερα ολυμπιακά μετάλλια και έχοντας περάσει από 480 ελέγχους ντόπινγκ κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής του πορείας. Η στάση του απέναντι στην ανάγκη προστασίας της αξιοπιστίας του αθλητισμού αποτυπώνεται και στη μετέπειτα θεσμική του παρουσία.

Δεν πρόκειται, άλλωστε, για έναν άνθρωπο που βρίσκεται απλώς κοντά στον αθλητισμό, αλλά για μια προσωπικότητα που έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης του ντόπινγκ και διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού.

Η οικογενειακή σχέση δεν συνιστά ευθύνη για πράξεις τρίτων. Και εδώ προφανώς ο Πύρρος Δήμας δεν μπορεί κατ' ουδένα τρόπο να σχετιστεί ή να συνδεθεί με παραβατικές πράξεις του αδελφού του Οδυσσέα. Και σε μια υπόθεση με τόσο σοβαρές προεκτάσεις, η διάκριση ανάμεσα στην προσωπική ευθύνη και τη συγγένεια είναι απαραίτητη, προκειμένου να μην αδικηθεί μια ολόκληρη αθλητική διαδρομή από μια υπόθεση στην οποία δεν έχει αποδειχθεί οποιαδήποτε ανάμειξη του ίδιου.

Πρεσβευτής κατά του του ντόπινγκ της WADA

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η θεσμική θέση που κατέχει ο Πύρρος Δήμας στη διεθνή αθλητική κοινότητα. Από τον Νοέμβριο του 2011 έχει ανακηρυχθεί από την Παγκόσμια Υπηρεσία Αντιντόπινγκ (WADA) πρεσβευτής κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό.

Η WADA (World Anti-Doping Agency) είναι ο διεθνής ανεξάρτητος οργανισμός που συντονίζει και προωθεί παγκοσμίως τον αγώνα κατά του ντόπινγκ. Καταρτίζει τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, διαμορφώνει τον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων και θέτει τα διεθνή πρότυπα για τους ελέγχους και τις κυρώσεις.

Παράλληλα, ο Πύρρος Δήμας συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (IWF), ενώ τον Ιούνιο του 2026 ορίστηκε και επίσημος πρεσβευτής της Ομοσπονδίας, με αποστολή την προώθηση του αθλήματος σε διεθνές επίπεδο.

Πρόκειται για ιδιότητες που αποτυπώνουν τη θεσμική παρουσία του Έλληνα Ολυμπιονίκη στον διεθνή αθλητισμό και τη σύνδεσή του με την προσπάθεια προστασίας της αξιοπιστίας και της καθαρότητας των αγώνων.

Οδυσσέας Δήμας: Η «καμπάνα» από τον ΕΟΚΑΝ, τα αναβολικά στον υιό του και η σύλληψη

Η σημερινή σύλληψη του Οδυσσέα Δήμα έρχεται σε συνέχεια μιας υπόθεσης που είχε ήδη απασχολήσει τον χώρο της άρσης βαρών μέσα στο 2026. Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) ανακοίνωσε την επιβολή οκταετούς αποκλεισμού στον πρώην αρχιπροπονητή της Εθνικής ομάδας, για παράβαση που αφορούσε τη χορήγηση απαγορευμένης ουσίας σε αθλητή.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η οξανδρολόνη, γνωστή και ως Anavar, αναβολικό στεροειδές που περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών. Η υπόθεση συνδεόταν και με τον ανήλικο γιο του Οδυσσέα Δήμα, αθλητή της άρσης βαρών, στον οποίο είχε εντοπιστεί η συγκεκριμένη ουσία σε δείγμα ούρων. Για τη συγκεκριμένη παράβαση είχε επιβληθεί στον νεαρό αθλητή αποκλεισμός δέκα μηνών.

Ακολούθησε απόφαση του ΑΣΕΑΔ στις 6 Μαΐου 2026, με την οποία ο αποκλεισμός του προπονητή ορίστηκε στα 12 χρόνια, από τις 27 Μαΐου 2025 έως τις 26 Μαΐου 2037.

Οι νέες αποκαλύψεις

Σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, έγινε γνωστό ότι ο Οδυσσέας Δήμας συνελήφθη στο πλαίσιο πολύμηνης αστυνομικής έρευνας για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, δραστηριότητα που φέρεται να είχε ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2024.

Κατά τις έρευνες σε κατοικία και αθλητικές εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν 871 δισκία και αμπούλες, 17 δελτία αθλητών, ιδιόχειρες σημειώσεις, ένα κινητό τηλέφωνο και 15.000 ευρώ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Αστυνομίας με τον ΕΟΚΑΝ και τον ΕΟΦ.

Η ποινική μεταχείριση του Οδυσσέα Δήμα

Ο Οδυσσέας Δήμας, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με κακουργηματική και πλημμεληματική κατηγορία. Η εισαγγελική αρχή άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους. Η κατηγορία αφορά ουσίες που μπορούν να ενισχύσουν την αγωνιστική απόδοση ή να συγκαλύψουν τη χρήση τους. Παράλληλα, του αποδίδεται και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή.

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