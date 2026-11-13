Οδυσσέας Δήμας: Παραπέμφθηκε στον ανακριτή με κακουργηματικές διώξεις για τα αναβολικά

Snapshot Ο Οδυσσέας Δήμας παραπέμφθηκε στον ανακριτή με κακουργηματικές κατηγορίες για παράνομη προμήθεια και εμπορία απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ.

Η δίωξη αφορά ουσίες που ενισχύουν την αγωνιστική απόδοση ή συγκαλύπτουν τη χρήση τους, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Η σύλληψη προέκυψε από επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε συνεργασία με τον ΕΟΚΑΝ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, η οποία αποκάλυψε χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές από τον Απρίλιο του 2024.

Σε έρευνες κατασχέθηκαν 871 παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα, 15.000 ευρώ, δελτία αθλητών και άλλες αποδείξεις, ενώ τα σκευάσματα κρίνονται επιβλαβή και μη εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.

Ο κατηγορούμενος είχε επιβληθεί ποινή αποκλεισμού 12 ετών, ενώ σε ανήλικο αθλητή που του χορηγήθηκε απαγορευμένη ουσία επιβλήθηκε ποινή 10 μηνών. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπος με κακουργηματική και πλημμεληματική κατηγορία βρίσκεται ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Πύρρου Δήμα, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ντόπινγκ.

Η εισαγγελική αρχή άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους. Η κατηγορία αφορά ουσίες που μπορούν να ενισχύσουν την αγωνιστική απόδοση ή να συγκαλύψουν τη χρήση τους. Παράλληλα, του αποδίδεται και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, την 12-11-2026 πραγματοποιήθηκε επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, κατά την οποία διενεργήθηκαν έρευνες σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ντόπινγκ.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθη ο ανωτέρω ημεδαπός για παραβάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 128θ του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το Ν. 4791/2021, του άρθρου 281 Π.Κ. «Επιβλαβή φάρμακα», καθώς και του άρθρου 42 του Ν. 5607/1932 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Από την πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προέκυψε ότι, ο συλληφθείς, φέροντας την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προέβαινε από τον Απρίλιο του 2024 στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, εντός αγώνα, χορήγησης απαγορευμένης ουσίας στον ανήλικο αθλητή, υιό του

Συγκεκριμένα, στο αναλυθέν δείγμα ούρων του αθλητή, εντοπίστηκε η ουσία «οξανδρολόνη», η οποία κατατάσσεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του WADA.

Ένεκα των ανωτέρω είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή αποκλεισμού δώδεκα 12 ετών και στον αθλητή αντίστοιχη 10 μηνών.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

871 τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ▪ το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ,

17 δελτία αθλητών,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

1 συσκευή τηλεφώνου.

Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

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