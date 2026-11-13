Ομοσπονδία Άρσης Βαρών για Οδυσσέα Δήμα: «Δεν έχουμε σχέση μαζί του» - Τα ευρήματα στην κατοικία του

Snapshot Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών δηει ότι δεν έχει καμία σχέση ή συνεργασία με τον Οδυσσέα Δήμα και ενημερώθηκε για τη σύλληψή του μόνο μέσω δημοσιευμάτων.

Ο Οδυσσέας Δήμας κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών με σκοπό το οικονομικό όφελος και παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Στην κατοικία του Δήμα κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες φαρμακευτικών σκευασμάτων, 15.000 ευρώ και συριγγές, ενώ βρέθηκαν και τρία ιδιόχειρα σημειώματα με ονόματα αθλητών, ουσίες και χρηματικά ποσά.

Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, και παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση.

Ο δικηγόρος του Δήμα υποστηρίζει ότι οι εντοπισμένες ουσίες δεν είναι αναβολικά και ότι ορισμένα φάρμακα χρησιμοποιούνταν για ιατρικούς λόγους, ενώ ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες. Snapshot powered by AI

Κάθε σχέση ή συνεργασία με τον Οδυσσέα Δήμα αποκλείει η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τη σύλληψή του στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση ντόπινγκ.

Σε ανακοίνωσή της, χωρίς να αναφέρει το όνομά του, η ΕΟΑΒ διευκρινίζει ότι το πρόσωπο που περιγράφεται στα δημοσιεύματα δεν έχει σχέση, συνεργασία ή θεσμικό ρόλο στην Ομοσπονδία. Παράλληλα, αναφέρει ότι πληροφορήθηκε τη σύλληψη αποκλειστικά από τον Τύπο και πως, κατά τον χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης, δεν είχε λάβει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

Ο αδελφός του Πύρρου Δήμα, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ντόπινγκ, βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική και πλημμεληματική κατηγορία.

Η εισαγγελική αρχή άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους. Η κατηγορία αφορά ουσίες που μπορούν να ενισχύσουν την αγωνιστική απόδοση ή να συγκαλύψουν τη χρήση τους. Παράλληλα, του αποδίδεται και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή.

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου προπονητή,που φέρεται να τελεί σε αργία, αφορά το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Ο προπονητής συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από πολύμηνη έρευνα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο 58χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε την ιδιότητα του προπονητή για να προμηθεύεται και να χορηγεί σε αθλητές απαγορευμένες ουσίες. Η παράνομη δράση του, σύμφωνα με την δικογραφία έχει βάθος δύο ετών.

Με αφορμή τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του προπονητή άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα που συνελήφθη για παράβαση της νομοθέσιας περί ντόπινγκ, η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών έλαβε γνώση των πρόσφατων δημοσιευμάτων που αφορούν σε περιστατικό σύλληψης, αποκλειστικά και μόνο μέσω του Τύπου. Ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής ότι, ως θεσμικός φορέας, δεν έχουμε λάβει μέχρι και αυτή τη στιγμή καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, την προστασία του κύρους της Ομοσπονδίας και την αποτροπή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, οφείλουμε να διευκρινίσουμε κατηγορηματικά το εξής: Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται στα εν λόγω δημοσιεύματα δεν έχει ουδεμία απολύτως σχέση, συνεργασία, ή θεσμική ιδιότητα με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών. Η εν λόγω υπόθεση τελεί ήδη υπό δικαστική διερεύνηση. Από την πλευρά μας παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, εκφράζοντας τον απόλυτο σεβασμό μας στο έργο της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την πλήρη διαλεύκανση του θέματος. Η Διοίκηση της Ε.Ο.Α.Β. υπενθυμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η προσήλωσή μας στον καθαρό αθλητισμό και η προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών είναι διαρκής και αδιαπραγμάτευτη. Στηρίζουμε έμπρακτα τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας και του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), διευκολύνοντας με κάθε διαθέσιμο μέσο τους συνεχείς, αυστηρούς ελέγχους που διενεργούνται στο άθλημά μας. Μεμονωμένες και αξιόποινες πράξεις τρίτων, οι οποίοι δεν ανήκουν στην οικογένεια της Ομοσπονδίας, είναι ανεπίτρεπτο να εργαλειοποιούνται με σκοπό τη στοχοποίηση της Ε.Ο.Α.Β».

Τα ευρήματα στην κατοικία του

Η αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 12ης Νοεμβρίου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοικία του Οδυσσέα Δήμα εντοπίστηκαν 15.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, καθώς και μεγάλη ποσότητα φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Μεταξύ των κατασχεθέντων αναφέρονται:

69 αμπούλες «Testis Compositum N». 17 κουτιά «Actovegin», με αμπούλες των 2 ml. Δύο κουτιά «Turinabol», καθένα από τα οποία περιείχε 60 κάψουλες. Τέσσερα κουτιά «Deca Rapid-100». Εννέα κουτιά «Testosterone Propionate» και επιπλέον αμπούλες τεστοστερόνης. Αμπούλες «Testosterone Suspension». Φιαλίδια με τις ενδείξεις «Retatrutide 30mg», «GHK-CU 100mg», «Prostamax» και «GLP-3 Agonist». Αμπούλες με άγνωστο διαφανές και λευκό υγρό.Μεγάλος αριθμός συριγγών και βελόνων μίας χρήσης.

Η παρέμβαση του προέδρου του ΕΟΚΑΝ

Στην υπόθεση αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΕΟΚΑΝ, Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega.

Ο ίδιος έκανε λόγο για κατάσχεση απαγορευμένων ουσιών από το σπίτι του Δήμα και συνέδεσε την εξέλιξη της έρευνας με τη συνεργασία του Οργανισμού με την Οικονομική Αστυνομία.

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι το 2024 είχαν εντοπιστεί οκτώ αθλητές της άρσης βαρών με θετικά δείγματα σε απαγορευμένες ουσίες. Ακολούθησε το 2025 η επιβολή οικονομικής κύρωσης στην Ομοσπονδία από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, μέσω παρακράτησης 48.000 ευρώ.

Η υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση.

Τα τρία ιδιόχειρα σημειώματα με τα ονόματα αθλητών - Τι αναγράφεται στα «τεφτέρια»

Τρία ιδιόχειρα σημειώματα, στα οποία φέρονται να αναγράφονται τα ονόματα αθλητών, ουσίες και χρηματικά ποσά, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση ντόπινγκ στην άρση βαρών, με κατηγορούμενο τον πρώην προπονητή Οδυσσέα Δήμα, αδελφό του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα.

Τα χειρόγραφα, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA αποδίδονται στον ίδιο, φέρεται να αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικά ευρήματα της αστυνομικής έρευνας και να συνδέονται με τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τρεις σελίδες με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, καθεμία από τις οποίες φέρεται να αντιστοιχεί σε διαφορετικό αθλητή. Ανάμεσα στα ονόματα που αναφέρονται βρίσκεται, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, και εκείνο γνωστής αθλήτριας της άρσης βαρών με σημαντικές διακρίσεις.

Στα σημειώματα φέρεται να καταγράφονται τα ονόματα των αθλητών, οι ουσίες που φέρονται να τους χορηγούνταν, καθώς και χρηματικά ποσά. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γίνεται αναφορά σε ποσά 700, 800 και 80 ευρώ, ενώ εμφανίζεται και η ονομασία «κομάντο».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των Αρχών, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικία και αθλητικές εγκαταστάσεις στην Αττική. Συνολικά κατασχέθηκαν 871 δισκία και αμπούλες με παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ, 17 αθλητικά δελτία, ιδιόχειρες σημειώσεις, μία τηλεφωνική συσκευή και 15.000 ευρώ.

Σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα, που αφορούν την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, καθώς και την παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ μέσω του δικηγόρου του υποστηρίζει ότι τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν δεν αποτελούν αναβολικές ουσίες και ότι δεν υπήρξε διακίνηση φαρμάκων.

Ένταση για τα σημειώματα

Μάλιστα, έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον αέρα της εκπομπής του Νίκου Ευαγγελάτου, όταν ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, δικηγόρο του Οδυσσέα Δήμα, με αφορμή τα ιδιόχειρα σημειώματα που φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης.

Η συζήτηση πήρε γρήγορα έντονη τροπή, καθώς ο Νίκος Ευαγγελάτος έθεσε ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο των σημειωμάτων που περιέχουν ονόματα αθλητών, χρηματικά ποσά και ουσίες και τη σημασία τους για την υπόθεση, με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο να αντιδρά στις αναφορές και στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, με τον δικηγόρο να διασταυρώνει τα λόγια του με τον παρουσιαστή, ενώ ακούστηκε χαρακτηριστικά η φράση: «Αν στριμωχτήκατε, πείτε μου να σταματήσουμε την κουβέντα».

Αφορμή αποτέλεσε η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων σημειωμάτων, καθώς ο δικηγόρος υποστήριξε ότι είναι μέρος της δικογραφίας εκφράζοντας την απορία του πώς βρέθηκαν σε γνώση του δημοσιογράφου.

«Δεν είναι αναβολικά» λέει ο δικηγόρος του Δήμα

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών ουσιών βρίσκεται ο πρώην προπονητής της άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα, ενώ στο πλαίσιο της υπόθεσης εξετάζεται και η φερόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και στον ανήλικο γιο του, κατά τη διάρκεια αγώνα.

Στο κατηγορητήριο γίνεται αναφορά σε ουσίες που φέρονται να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της αγωνιστικής απόδοσης ή για την απόκρυψη σχετικών μεταβολών κατά τη συμμετοχή σε αγώνες, με σκοπό την αποκόμιση περιουσιακού οφέλους.

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστήριξε ότι οι ουσίες που εντοπίστηκαν δεν ήταν στο σύνολό τους αναβολικά, ενώ ανέφερε πως ορισμένα από τα φάρμακα χρησιμοποιούνταν από τον εντολέα του για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

«Δεν είναι αναβολικά» λέει ο δικηγόρος του Δήμα

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών ουσιών βρίσκεται ο πρώην προπονητής της άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα, ενώ στο πλαίσιο της υπόθεσης εξετάζεται και η φερόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και στον ανήλικο γιο του, κατά τη διάρκεια αγώνα.

Στο κατηγορητήριο γίνεται αναφορά σε ουσίες που φέρονται να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της αγωνιστικής απόδοσης ή για την απόκρυψη σχετικών μεταβολών κατά τη συμμετοχή σε αγώνες, με σκοπό την αποκόμιση περιουσιακού οφέλους.

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστήριξε ότι οι ουσίες που εντοπίστηκαν δεν ήταν στο σύνολό τους αναβολικά, ενώ ανέφερε πως ορισμένα από τα φάρμακα χρησιμοποιούνταν από τον εντολέα του για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

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