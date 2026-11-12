«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: Παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια, αλλά χωρίς σεξουαλική ζωή

Snapshot Ένας 59χρονος άνδρας παραμένει παρθένος μετά από 20 χρόνια γάμου χωρίς σεξουαλική ζωή, παρά την αγάπη προς τη σύζυγό του.

Η σύζυγός του δεν έχει εκδηλώσει ποτέ σεξουαλικό ενδιαφέρον, γεγονός που τον οδηγεί να εξετάζει το ενδεχόμενο διαζυγίου.

Η συμβουλή της Dear Abby τονίζει την ανάγκη για ανοιχτή επικοινωνία και ερώτηση σχετικά με την επιθυμία της συζύγου για σεξουαλική επαφή.

Η στήλη επισημαίνει ότι η ευθύνη για την έναρξη της σεξουαλικής επαφής δεν ανήκει αποκλειστικά σε έναν σύντροφο και καλεί σε αναζήτηση κοινά αποδεκτών λύσεων.

Η απουσία σεξουαλικής ζωής δεν αποκλείει την αγάπη, αλλά μπορεί να δημιουργήσει ασυμβατότητα αν οι ανάγκες των δύο δεν συμφωνούν ή δεν αντιμετωπίζονται. Snapshot powered by AI

Μια ασυνήθιστη προσωπική εξομολόγηση δημοσιεύθηκε στην αμερικανική συμβουλευτική στήλη «Dear Abby», όταν ένας 59χρονος άνδρας αποκάλυψε ότι παραμένει παρθένος, παρότι είναι παντρεμένος εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο άνδρας, ο οποίος επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του, περιέγραψε μια μακροχρόνια σχέση στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, απουσιάζει εντελώς η σεξουαλική επαφή. Όπως εξήγησε, αγαπά τη σύζυγό του, όμως αισθάνεται ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν μπορεί πλέον να αγνοεί τη δική του ανάγκη για σωματική οικειότητα.

Η σύζυγός του πρόκειται σύντομα να συμπληρώσει τα 51 της χρόνια, ενώ ο ίδιος, στα 59 του, φοβάται ότι θα περάσει ολόκληρη τη ζωή του χωρίς να βιώσει ποτέ μια σεξουαλική σχέση.

Η επιστολή του δημοσιεύθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2026, με την απάντηση της Dear Abby να επικεντρώνεται στην επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι και στο δικαίωμα των δύο συντρόφων να αναγνωρίζουν τις προσωπικές τους ανάγκες.

Dear Abby: I'm a 59-year-old virgin - and my wife of 20 years doesn't want to have sex with me https://t.co/rwK9Ezpp31 https://t.co/FyRzBIhKD4 — New York Post (@nypost) November 11, 2026

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»

Στην επιστολή του, ο 59χρονος αναφέρει ότι η σύζυγός του χρησιμοποιεί ενδομήτριο σπείραμα για ιατρικούς λόγους και πιστεύει πως η πρωτοβουλία για τη σεξουαλική επαφή πρέπει να προέρχεται από τον άνδρα.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, εκείνη δεν έχει εκδηλώσει ποτέ σεξουαλικό ενδιαφέρον στα σχεδόν 20 χρόνια του γάμου τους.

Η κατάσταση αυτή τον έχει οδηγήσει να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο χωρισμού, παρά τα συναισθήματα που εξακολουθεί να τρέφει για τη γυναίκα του.

«Την αγαπώ, αλλά είμαι έτοιμος να πάρω διαζύγιο», εξομολογείται.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει να ζει χωρίς σεξουαλική ζωή, πόσο μάλλον να φτάσει στο τέλος της ζωής του χωρίς να έχει αποκτήσει ποτέ κάποια ερωτική εμπειρία.

Παράλληλα, εξηγεί ότι το ζευγάρι δεν διαθέτει τα απαραίτητα χρήματα για να απευθυνθεί σε ειδικό θεραπείας ζεύγους.

Όπως αναφέρει, έχει συζητήσει το θέμα με άλλες γυναίκες, οι οποίες του έχουν εκφράσει την εκτίμηση ότι η σύζυγός του ενδέχεται να μην ενδιαφερθεί ποτέ για το σεξ.

Μη γνωρίζοντας πώς να διαχειριστεί την κατάσταση, αποφάσισε να ζητήσει δημόσια συμβουλή.

Η απάντηση της Dear Abby: «Έχεις προσπαθήσει να πάρεις την πρωτοβουλία;»

Η απάντηση της γνωστής στήλης δεν εστιάζει αρχικά στο ενδεχόμενο διαζυγίου, αλλά σε ένα βασικό ερώτημα που, όπως επισημαίνει, παραμένει αναπάντητο στην επιστολή του άνδρα.

Έχει προσπαθήσει ο ίδιος να ξεκινήσει μια ερωτική επαφή με τη σύζυγό του;

Η Dear Abby παρατηρεί ότι ο 59χρονος δεν διευκρινίζει εάν έχει αναλάβει κάποια τέτοια πρωτοβουλία και υπογραμμίζει ότι η ευθύνη για την έναρξη της σεξουαλικής επαφής δεν ανήκει αποκλειστικά στον έναν ή στον άλλο σύντροφο.

Στη συνέχεια θέτει ένα ακόμη σημαντικότερο ερώτημα: γνώριζε ο άνδρας πριν από τον γάμο τους ότι η σύζυγός του δεν ενδιαφερόταν για το σεξ;

Η σύμβουλος αναρωτιέται εάν το ζευγάρι είχε συζητήσει ποτέ ανοιχτά το συγκεκριμένο ζήτημα ή εάν η απουσία της σεξουαλικής ζωής παρέμεινε για χρόνια ένα θέμα που κανείς από τους δύο δεν αντιμετώπισε ουσιαστικά.

Η βασική της συμβουλή είναι ο άνδρας να μιλήσει ευθέως με τη σύζυγό του και να τη ρωτήσει εάν θα επιθυμούσε κάποια στιγμή να αποκτήσουν σεξουαλική επαφή. Και εάν η απάντησή της είναι αρνητική;

Η Dear Abby επισημαίνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να επιλέξει να αποχωρήσει από μια σχέση, ακόμη και όταν εξακολουθεί να αγαπά τον σύντροφό του, εφόσον μια σημαντική προσωπική του ανάγκη παραμένει ανικανοποίητη.

Δεν προτείνει, δηλαδή, το διαζύγιο ως μοναδική λύση, αλλά αναγνωρίζει ότι η αγάπη από μόνη της δεν εξασφαλίζει πάντοτε τη συμβατότητα δύο ανθρώπων.

Μπορεί ένας γάμος να διαρκέσει χωρίς σεξουαλική επαφή;

Η ιστορία του 59χρονου αναδεικνύει ένα ζήτημα που απασχολεί αρκετά ζευγάρια: τη διαφορετική επιθυμία για σωματική οικειότητα και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει μια μακροχρόνια σχέση.

Για ορισμένους ανθρώπους η σεξουαλική επαφή αποτελεί βασικό μέρος της συντροφικότητας, ενώ για άλλους έχει μικρότερη σημασία ή μπορεί να απουσιάζει εντελώς από μια ικανοποιητική σχέση.

Το πρόβλημα δεν είναι κατ' ανάγκη η απουσία του σεξ, αλλά η περίπτωση κατά την οποία οι δύο σύντροφοι έχουν διαφορετικές ανάγκες και δεν έχουν βρει έναν κοινά αποδεκτό τρόπο να τις διαχειριστούν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι γνωστή η πλευρά της συζύγου ούτε οι προσωπικοί ή ιατρικοί παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν τη στάση της. Επομένως, δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα για το αν και γιατί δεν επιθυμεί σεξουαλική επαφή.

Η Dear Abby εστιάζει ακριβώς σε αυτό το κενό επικοινωνίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μιας ξεκάθαρης συζήτησης.

Ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια γάμου, ο 59χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα προσωπικό δίλημμα: να συνεχίσει τη σχέση με τη γυναίκα που αγαπά ή να διεκδικήσει μια διαφορετική ζωή, στην οποία θα υπάρχει και η σεξουαλική οικειότητα που επιθυμεί.

Η απάντηση που έλαβε δεν του υπαγορεύει ποια απόφαση να πάρει. Τον καλεί, όμως, να αναζητήσει πρώτα μια ειλικρινή απάντηση από τον άνθρωπο με τον οποίο έχει μοιραστεί δύο δεκαετίες ζωής.

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