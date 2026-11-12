Ξέρατε ότι τα αυτιά δεν σταματάνε να μεγαλώνουν ποτέ; Ποιος είναι ο ιδιαίτερος λόγος
Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η περίμετρος και το μήκος των αυτιών αυξάνονται με την ηλικία. Η εξήγηση, ωστόσο, κρύβεται στη βαρύτητα και στους ιστούς
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Αν έχετε παρατηρήσει ότι τα αυτιά των ηλικιωμένων ανθρώπων μοιάζουν μεγαλύτερα, δεν πρόκειται απλώς για οπτική εντύπωση. Με το πέρασμα του χρόνου, τα αυτιά πράγματι αυξάνονται σε μέγεθος, όμως η αιτία δεν είναι ακριβώς αυτή που θα φανταζόταν κανείς.
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