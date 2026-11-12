Ξέρατε ότι τα αυτιά δεν σταματάνε να μεγαλώνουν ποτέ; Ποιος είναι ο ιδιαίτερος λόγος

Αν έχετε παρατηρήσει ότι τα αυτιά των ηλικιωμένων ανθρώπων μοιάζουν μεγαλύτερα , δεν πρόκειται απλώς για οπτική εντύπωση. Με το πέρασμα του χρόνου, τα αυτιά πράγματι αυξάνονται σε μέγεθος, όμως η αιτία δεν είναι ακριβώς αυτή που θα φανταζόταν κανείς.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας