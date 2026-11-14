Παγκόσμια ημέρα διαβήτη: Διαστάσεις επιδημίας στην Ελλάδα - Πάσχει πάνω από 9% των ενηλίκων

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη εστιάζει στη διάγνωση, την πρόληψη και την μείωση του κινδύνου

Διονυσία Προκόπη

Παγκόσμια ημέρα διαβήτη: Διαστάσεις επιδημίας στην Ελλάδα - Πάσχει πάνω από 9% των ενηλίκων
ΥΓΕΙΑ
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  • Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί παγκόσμια πρόκληση.
  • Στην Ελλάδα, το 9-10% του ενήλικου πληθυσμού πάσχει από διαβήτη, με αυξανόμενο ποσοστό προδιαβήτη.
  • Κεντρική προτεραιότητα της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη είναι η έγκαιρη διάγνωση και η μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου μέσω αλλαγής τρόπου ζωής.
  • Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία τονίζει την ανάγκη για προσβάσιμες και οργανωμένες υπηρεσίες διαβητολογικής φροντίδας με εξειδικευμένο προσωπικό.
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Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις παγκοσμίως, τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για τα εθνικά συστήματα υγείας. Υπολογίζεται ότι έως το 2050, ο αριθμός των ατόμων που ζουν με διαβήτη, θα έχει φτάσει τα 853 εκατομμύρια.

Στην Ελλάδα, ο σακχαρώδης διαβήτης έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ), πάνω από το 9-10% του ενήλικου πληθυσμού πάσχει από τη νόσο, ενώ σημαντικό ποσοστό παρουσιάζει προδιαβήτη, γεγονός που προοιωνίζεται αύξηση των ασθενών. Επιπλέον, παράγοντες όπως η γήρανση του πληθυσμού, η παχυσαρκία και η πολυνοσηρότητα, που αυξάνουν τους ασθενείς με επιπλοκές και τις ανάγκες για πιο εντατική θεραπεία, μεγαλώνουν τις απαιτήσεις για εξειδικευμένη, οργανωμένη και συνεχόμενη φροντίδα.

Στην έγκαιρη δράση κατά του διαβήτη εστιάζει το μήνυμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη (14 Νοεμβρίου 2026), θέτοντας ως άμεσες προτεραιότητες την έγκαιρη διάγνωση και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου.

Η έγκαιρη δράση περιλαμβάνει:

  • Έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και των κινδύνων, καθώς υπολογίζεται ότι πάνω από το 40% των ανθρώπων με Διαβήτη παραμένουν αδιάγνωστοι.
  • Πρόληψη και μείωση κινδύνου, εστιάζοντας στην καθυστέρηση ή την αποφυγή του Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 2 με αλλαγή τρόπου ζωής και συνηθειών.
  • Προσβασιμότητα σε περίθαλψη, με τη διασφάλιση ολοκληρωμένης, ποιοτικής και απρόσκοπτης φροντίδας για όλους τους ασθενείς.

Τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και της συνεχούς και αποτελεσματικής διαβητολογικής φροντίδας, επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Καθηγητής Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»: «Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαβήτη “Έγκαιρη δράση κατά του Διαβήτη” αφορά τόσο τους πολίτες όσο και την Πολιτεία. Η έγκαιρη διάγνωση αποκτά ουσιαστική αξία όταν ακολουθείται από κατάλληλη θεραπεία, εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη. Χρειαζόμαστε προσβάσιμες υπηρεσίες, επαρκώς στελεχωμένα Διαβητολογικά Κέντρα και δυνατότητα εκπαίδευσης νέων εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας. Η άρση των εμποδίων στην εξειδίκευση και η ενίσχυση των ομάδων φροντίδας αποτελούν αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε κάθε άνθρωπος με διαβήτη να λαμβάνει εγκαίρως τη φροντίδα που χρειάζεται, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΔΕ Σταύρος Θ. Λιάτης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, τέως Διευθυντής ΕΣΥ, Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», δίνοντας έμφαση στη σημασία της πρόληψης, επισημαίνει: «Ο Διαβήτης Τύπου 2 είναι ένα νόσημα που μπορεί να εξελίσσεται για χρόνια χωρίς εμφανή συμπτώματα. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισής του και ο κατάλληλος προληπτικός έλεγχος. Από την άλλη πλευρά, αν υπάρχουν συμπτώματα όπως έντονη δίψα, πολλά ούρα και ανεξήγητη απώλεια βάρους, χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν Διαβήτη Τύπου 1, σε οποιαδήποτε ηλικία». Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση του Διαβήτη ο κ. Λιάτης επισημαίνει ότι αυτή «περιλαμβάνει την έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση, τον συστηματικό έλεγχο για επιπλοκές, αλλά και τη διαρκή υποστήριξη του ατόμου προκειμένου να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες ενός ύπουλου χρόνιου νοσήματος».

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