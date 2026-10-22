Φάρμακα GLP-1: Γιατί χρειάζονται εξετάσεις πριν και μετά τη θεραπεία για παχυσαρκία και διαβήτη

Snapshot Η θεραπεία με GLP-1 είναι σημαντική για τη διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας, αλλά απαιτεί εξατομικευμένη ιατρική παρακολούθηση.

Ο εργαστηριακός έλεγχος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία βοηθά στην αξιολόγηση της μεταβολικής κατάστασης, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Μετά τη διακοπή της θεραπείας, η παρακολούθηση συνεχίζεται για την αξιολόγηση της μεταβολικής ανταπόκρισης και την πρόληψη επαναπρόσληψης βάρους ή αλλαγών στη γλυκαιμία. Snapshot powered by AI

Οι θεραπείες που βασίζονται στη δράση της ορμόνης GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) αποτελούν μια σημαντική εξέλιξη στη σύγχρονη αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους. Η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση τους, όμως, προϋποθέτει εξατομικευμένη ιατρική παρακολούθηση.

Ο εργαστηριακός έλεγχος πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας βοηθά τον γιατρό να αξιολογεί τη μεταβολική κατάσταση, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας.

Γιατί είναι σημαντικός ο εργαστηριακός έλεγχος

Το GLP-1 είναι μια φυσιολογική ορμόνη του οργανισμού που συμμετέχει στη ρύθμιση της γλυκόζης και της πρόσληψης τροφής. Οι φαρμακευτικοί αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 μιμούνται τη δράση αυτής της ορμόνης. Μεταξύ άλλων, ενισχύουν την έκκριση ινσουλίνης όταν αυξάνεται η γλυκόζη στο αίμα, μειώνουν την έκκριση γλυκαγόνης και επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου. Παράλληλα, δρουν σε μηχανισμούς που σχετίζονται με τον κορεσμό και την πρόσληψη τροφής, με αποτέλεσμα να μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του σωματικού βάρους.

Πριν από την έναρξη μιας θεραπείας με GLP-1 είναι σημαντικό να υπάρχει συνολική εικόνα της υγείας του ασθενούς. Ο εργαστηριακός έλεγχος βοηθά να καταγραφεί η αρχική μεταβολική κατάσταση, να αναγνωριστούν πιθανοί παράγοντες κινδύνου και να δημιουργηθεί ένα σημείο αναφοράς για τη μελλοντική αξιολόγηση της θεραπείας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο έλεγχος δεν είναι ίδιος για όλους. Εξαρτάται από το αν η θεραπεία χορηγείται για σακχαρώδη διαβήτη ή για παχυσαρκία, καθώς και από την ηλικία, το ιστορικό, τις συνυπάρχουσες παθήσεις και τα φάρμακα που λαμβάνει κάθε ασθενής.

Ανάλογα με την κλινική εικόνα, ο αρχικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει:

Γλυκόζη αίματος και HbA1c, για την αξιολόγηση της γλυκαιμικής κατάστασης

Κρεατινίνη και eGFR, για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας

AST και ALT, για την αξιολόγηση της ηπατικής λειτουργίας

Λιπιδαιμικό προφίλ, συμπεριλαμβανομένων LDL, HDL, τριγλυκεριδίων και ολικής χοληστερόλης.

Ηλεκτρολύτες, όταν υπάρχει σχετική κλινική ένδειξη

TSH, όταν υπάρχουν συμπτώματα ή κλινικές ενδείξεις θυρεοειδικής δυσλειτουργίας

Άλλες εξετάσεις, όπως σίδηρος, φερριτίνη, βιταμίνη Β12 ή βιταμίνη D, όταν το ιστορικό και η διατροφική κατάσταση το δικαιολογούν

Ιδιαίτερα σε άτομα με παχυσαρκία και σακχαρώδη διαβήτη, ο αρχικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει και στην αναγνώριση συνυπαρχουσών μεταβολικών καταστάσεων, όπως η μεταβολική λιπώδης νόσος του ήπατος.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας

Η παρακολούθηση δεν περιορίζεται στις εξετάσεις αίματος. Ο γιατρός αξιολογεί παράλληλα το σωματικό βάρος, την περίμετρο μέσης όπου ενδείκνυται, την αρτηριακή πίεση, τη γλυκαιμική ρύθμιση, τη διατροφική κατάσταση και την εμφάνιση πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η HbA1c και η γλυκόζη έχουν ιδιαίτερη σημασία στους ασθενείς με διαβήτη, καθώς η βελτίωση της γλυκαιμίας μπορεί να απαιτήσει προσαρμογή άλλων αντιδιαβητικών φαρμάκων.

Η νεφρική λειτουργία μπορεί να χρειαστεί επανεκτίμηση, ιδιαίτερα σε περίπτωση έντονων εμέτων, διάρροιας ή αφυδάτωσης. Σε ασθενείς με σημαντική απώλεια βάρους είναι επίσης σημαντικό να αξιολογείται η επάρκεια της διατροφής και η διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Ως προς τις μετρήσεις αμυλάσης και λιπάσης, δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται προληπτικά, σε κάθε ασθενή που λαμβάνει GLP-1. Τα επίπεδα αυτών των ενζύμων μπορεί να αυξηθούν κατά τη θεραπεία χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα την παρουσία παγκρεατίτιδας. Αντίθετα, η εμφάνιση έντονου ή επίμονου κοιλιακού άλγους, ιδιαίτερα όταν αντανακλά προς την πλάτη, χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Τι συμβαίνει μετά την ολοκλήρωση ή διακοπή της θεραπείας

Η διακοπή της θεραπείας δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος της ιατρικής παρακολούθησης. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επαναληφθούν:

Γλυκόζη και HbA1c

Λιπιδαιμικό προφίλ

Κρεατινίνη και eGFR

Ηπατικά ένζυμα

Ηλεκτρολύτες

Δείκτες θρέψης, όταν υπάρχει σχετική ένδειξη.

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις αρχικές τιμές επιτρέπει στον γιατρό να αξιολογήσει όχι μόνο την απώλεια βάρους, αλλά και τη συνολική μεταβολική ανταπόκριση.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρακολούθηση του βάρους και της γλυκαιμικής ρύθμισης μετά τη διακοπή, καθώς σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να παρατηρηθεί επαναπρόσληψη βάρους ή μεταβολή των γλυκαιμικών παραμέτρων.