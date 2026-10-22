Φάρμακα GLP-1: Γιατί χρειάζονται εξετάσεις πριν και μετά τη θεραπεία για παχυσαρκία και διαβήτη

Η θεραπεία με GLP-1 αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και, σε συγκεκριμένες ενδείξεις, της παχυσαρκίας

Διονυσία Προκόπη, Επιμέλεια

Φάρμακα GLP-1: Γιατί χρειάζονται εξετάσεις πριν και μετά τη θεραπεία για παχυσαρκία και διαβήτη
ΦΑΡΜΑΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η θεραπεία με GLP-1 είναι σημαντική για τη διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας, αλλά απαιτεί εξατομικευμένη ιατρική παρακολούθηση.
  • Ο εργαστηριακός έλεγχος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία βοηθά στην αξιολόγηση της μεταβολικής κατάστασης, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.
  • Μετά τη διακοπή της θεραπείας, η παρακολούθηση συνεχίζεται για την αξιολόγηση της μεταβολικής ανταπόκρισης και την πρόληψη επαναπρόσληψης βάρους ή αλλαγών στη γλυκαιμία.
Snapshot powered by AI

Οι θεραπείες που βασίζονται στη δράση της ορμόνης GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) αποτελούν μια σημαντική εξέλιξη στη σύγχρονη αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις τους. Η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση τους, όμως, προϋποθέτει εξατομικευμένη ιατρική παρακολούθηση.

Ο εργαστηριακός έλεγχος πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας βοηθά τον γιατρό να αξιολογεί τη μεταβολική κατάσταση, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας.

Γιατί είναι σημαντικός ο εργαστηριακός έλεγχος

Το GLP-1 είναι μια φυσιολογική ορμόνη του οργανισμού που συμμετέχει στη ρύθμιση της γλυκόζης και της πρόσληψης τροφής. Οι φαρμακευτικοί αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 μιμούνται τη δράση αυτής της ορμόνης. Μεταξύ άλλων, ενισχύουν την έκκριση ινσουλίνης όταν αυξάνεται η γλυκόζη στο αίμα, μειώνουν την έκκριση γλυκαγόνης και επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου. Παράλληλα, δρουν σε μηχανισμούς που σχετίζονται με τον κορεσμό και την πρόσληψη τροφής, με αποτέλεσμα να μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του σωματικού βάρους.

Πριν από την έναρξη μιας θεραπείας με GLP-1 είναι σημαντικό να υπάρχει συνολική εικόνα της υγείας του ασθενούς. Ο εργαστηριακός έλεγχος βοηθά να καταγραφεί η αρχική μεταβολική κατάσταση, να αναγνωριστούν πιθανοί παράγοντες κινδύνου και να δημιουργηθεί ένα σημείο αναφοράς για τη μελλοντική αξιολόγηση της θεραπείας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο έλεγχος δεν είναι ίδιος για όλους. Εξαρτάται από το αν η θεραπεία χορηγείται για σακχαρώδη διαβήτη ή για παχυσαρκία, καθώς και από την ηλικία, το ιστορικό, τις συνυπάρχουσες παθήσεις και τα φάρμακα που λαμβάνει κάθε ασθενής.

Ανάλογα με την κλινική εικόνα, ο αρχικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Γλυκόζη αίματος και HbA1c, για την αξιολόγηση της γλυκαιμικής κατάστασης
  • Κρεατινίνη και eGFR, για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας
  • AST και ALT, για την αξιολόγηση της ηπατικής λειτουργίας
  • Λιπιδαιμικό προφίλ, συμπεριλαμβανομένων LDL, HDL, τριγλυκεριδίων και ολικής χοληστερόλης.
  • Ηλεκτρολύτες, όταν υπάρχει σχετική κλινική ένδειξη
  • TSH, όταν υπάρχουν συμπτώματα ή κλινικές ενδείξεις θυρεοειδικής δυσλειτουργίας
  • Άλλες εξετάσεις, όπως σίδηρος, φερριτίνη, βιταμίνη Β12 ή βιταμίνη D, όταν το ιστορικό και η διατροφική κατάσταση το δικαιολογούν

Ιδιαίτερα σε άτομα με παχυσαρκία και σακχαρώδη διαβήτη, ο αρχικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει και στην αναγνώριση συνυπαρχουσών μεταβολικών καταστάσεων, όπως η μεταβολική λιπώδης νόσος του ήπατος.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας

Η παρακολούθηση δεν περιορίζεται στις εξετάσεις αίματος. Ο γιατρός αξιολογεί παράλληλα το σωματικό βάρος, την περίμετρο μέσης όπου ενδείκνυται, την αρτηριακή πίεση, τη γλυκαιμική ρύθμιση, τη διατροφική κατάσταση και την εμφάνιση πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η HbA1c και η γλυκόζη έχουν ιδιαίτερη σημασία στους ασθενείς με διαβήτη, καθώς η βελτίωση της γλυκαιμίας μπορεί να απαιτήσει προσαρμογή άλλων αντιδιαβητικών φαρμάκων.

Η νεφρική λειτουργία μπορεί να χρειαστεί επανεκτίμηση, ιδιαίτερα σε περίπτωση έντονων εμέτων, διάρροιας ή αφυδάτωσης. Σε ασθενείς με σημαντική απώλεια βάρους είναι επίσης σημαντικό να αξιολογείται η επάρκεια της διατροφής και η διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Ως προς τις μετρήσεις αμυλάσης και λιπάσης, δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται προληπτικά, σε κάθε ασθενή που λαμβάνει GLP-1. Τα επίπεδα αυτών των ενζύμων μπορεί να αυξηθούν κατά τη θεραπεία χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα την παρουσία παγκρεατίτιδας. Αντίθετα, η εμφάνιση έντονου ή επίμονου κοιλιακού άλγους, ιδιαίτερα όταν αντανακλά προς την πλάτη, χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Τι συμβαίνει μετά την ολοκλήρωση ή διακοπή της θεραπείας

Η διακοπή της θεραπείας δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος της ιατρικής παρακολούθησης. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επαναληφθούν:

  • Γλυκόζη και HbA1c
  • Λιπιδαιμικό προφίλ
  • Κρεατινίνη και eGFR
  • Ηπατικά ένζυμα
  • Ηλεκτρολύτες
  • Δείκτες θρέψης, όταν υπάρχει σχετική ένδειξη.

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις αρχικές τιμές επιτρέπει στον γιατρό να αξιολογήσει όχι μόνο την απώλεια βάρους, αλλά και τη συνολική μεταβολική ανταπόκριση.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρακολούθηση του βάρους και της γλυκαιμικής ρύθμισης μετά τη διακοπή, καθώς σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να παρατηρηθεί επαναπρόσληψη βάρους ή μεταβολή των γλυκαιμικών παραμέτρων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:52ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοϊδης για έκρηξη στον Κολωνό: Δεν είναι τρομοκρατία και σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις

10:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ξεκάθαρο μήνυμα Δημητρακόπουλου - «Αυτό τον βόθρο να τον εξαφανίσουμε»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Lancia σκέφτεται την επιστροφή των θρυλικών μοντέλων της

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Άδεια τα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ιταλία: Ελλείψεις σε ζυμαρικά, κρέατα και καύσιμα λόγω απεργίας

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή της έκρηξης της παγιδευμένης σακούλας με τα ναρκωτικά

10:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Έκανα έγκλημα, ζητώ γονυπετής συγγνώμη» - Το ειρωνικό σχόλιο για τις αντιδράσεις στο βίντεο που τον δείχνει να φωνάζει συνθήματα υπέρ της ΔΑΠ

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν: 9+ χρόνια, 85.000 παιδιά και αμέτρητες ευκαιρίες ανακάλυψης

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Στα 111 δολάρια το Brent - Στα 87 ευρώ το φυσικό άεριο

10:29LIFESTYLE

Ήρωας δημοσιογράφος άφησε το μικρόφωνο και έσωσε οδηγό λίγο πριν το αυτοκίνητό του βυθιστεί στις πλημμύρες - Συγκλονιστικό βίντεο

10:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η στιγμή της άφιξης του Λιόλιου και των άλλων «5» συλληφθέντων στην Ευελπίδων

10:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Naomi Ackie: To DCU θέλει να κερδίσει ξανά το κοινό με τη σκοτεινή ιστορία του Clayface

10:19ΦΑΡΜΑΚΟ

Φάρμακα GLP-1: Γιατί χρειάζονται εξετάσεις πριν και μετά τη θεραπεία για παχυσαρκία και διαβήτη

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Τρόμος σε πτήση - Κεραυνός χτύπησε αεροσκάφος εν μέσω καταιγίδας

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν απειλεί με «οδυνηρή κατάσταση» την Σεούλ

10:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στην Ευελπίδων ο Λιόλιος και οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

10:03LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Πόζαρε με αέρα ντίβας των '70s και σχεδόν γυμνή - Η νέα αποκαλυπτική φωτογράφιση

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Η συνήθεια στον ελληνικό καφέ που ανεβάζει τη χοληστερόλη πριν καν προσθέσετε οτιδήποτε σε αυτόν

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αποκάλυψη Δημογλίδου - «Βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό και στους 5 διαιτητές»

09:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Οι αγορές ομολόγων της Ευρώπης δοκιμάζοναι σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο - Οδηγός ΙΧ χτύπησε με λοστό ποδηλάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

08:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με βροχές και καταιγίδες - Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό

09:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Ποιους θέλεις να βγάλω με φάουλ;» - Τα SMS ενός εκ των διαιτητών σε παράγοντα

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αποκάλυψη Δημογλίδου - «Βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό και στους 5 διαιτητές»

10:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στην Ευελπίδων ο Λιόλιος και οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Αφαιρέθηκε η καταδίκη του τουρκολιβυκού Μνημονίου από την αμερικανική δήλωση

08:38LIFESTYLE

Γαρμπή – Σχοινάς: Νέα ανακοίνωση για την αντιδικία με επιχειρηματία - Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν απειλεί με «οδυνηρή κατάσταση» την Σεούλ

09:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Βρέθηκαν €102.000 στο σπίτι και δεύτερου διαιτητή

10:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η στιγμή της άφιξης του Λιόλιου και των άλλων «5» συλληφθέντων στην Ευελπίδων

03:48ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Τελευταίες ημέρες με τη θερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

10:03LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Πόζαρε με αέρα ντίβας των '70s και σχεδόν γυμνή - Η νέα αποκαλυπτική φωτογράφιση

09:34LIFESTYLE

Σχοινάς για δικαστική διαμάχη: «Έχουμε κερδίσει όλα τα δικαστήρια»

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοκαρισμένοι στην κυβέρνηση από την σύλληψη Λιόλιου και το σκάνδαλο στην ΕΟΚ

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Η συνήθεια στον ελληνικό καφέ που ανεβάζει τη χοληστερόλη πριν καν προσθέσετε οτιδήποτε σε αυτόν

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρός στο ιατρείο του βρέθηκε γυναικολόγος - Τον βρήκε ασθενής

10:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Έκανα έγκλημα, ζητώ γονυπετής συγγνώμη» - Το ειρωνικό σχόλιο για τις αντιδράσεις στο βίντεο που τον δείχνει να φωνάζει συνθήματα υπέρ της ΔΑΠ

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Ελ Νίνιο 2026-2027: Γιατί μπορεί να είναι το ισχυρότερο της Ιστορίας – Τι δείχνουν οι πρoβλέψεις

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή της έκρηξης της παγιδευμένης σακούλας με τα ναρκωτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ