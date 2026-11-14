Ράσελ Μπραντ: Νέες καταγγελίες από τουλάχιστον οκτώ γυναίκες μετά την καταδίκη του για βιασμό

Ο κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ φτάνει στο δικαστήριο Southwark Crown Court στο Λονδίνο, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, όπου κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε βάρος έξι γυναικών

Snapshot Τουλάχιστον οκτώ γυναίκες κατήγγειλαν τον Ράσελ Μπραντ για σεξουαλική κακοποίηση και ελεγκτική συμπεριφορά μετά την καταδίκη του.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου αξιολογεί νέες πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω έρευνες ή διώξεις.

Δύο επιπλέον καταγγελίες για βιασμό εξετάζονται από τη βρετανική Εισαγγελική Υπηρεσία, μία εκ των οποίων αφορά ανήλικη 16 ετών.

Η πρώην σύντροφος του Μπραντ, Τζεμίμα Γκόλντσμιθ, κατήγγειλε βίαιη και κακοποιητική συμπεριφορά από εκείνον το 2014.

Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν μεταξύ 2004 και 2009. Snapshot powered by AI

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του Ράσελ Μπραντ, καθώς οι καταγγελίες σε βάρος του συνεχίζονται και μετά την καταδίκη του για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, τουλάχιστον οκτώ ακόμη γυναίκες έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και συμπεριφοράς που περιγράφουν ως κακοποιητική.

Η νέα εξέλιξη έρχεται ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου αξιολογεί πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση των ερευνητών κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν τα νέα στοιχεία συνδέονται με ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα και εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω έρευνες ή νέες διώξεις.

Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται, μεταξύ άλλων, σε δύο επιπλέον καταγγελίες για βιασμό, οι οποίες βρίσκονται ήδη υπό εξέταση από τη βρετανική Εισαγγελική Υπηρεσία (Crown Prosecution Service). Μία από αυτές αφορά γυναίκα που φέρεται να ήταν μόλις 16 ετών την περίοδο των καταγγελλόμενων περιστατικών.

Οι νέες καταγγελίες και οι μαρτυρίες έξι γυναικών

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι αποκαλύψεις των The Times και The Sunday Times, που δημοσίευσαν μαρτυρίες έξι γυναικών, οι οποίες περιγράφουν περιστατικά σεξουαλικής συμπεριφοράς και ελέγχου που αποδίδουν στον Μπραντ.

Μία από τις γυναίκες, η οποία φέρεται να είχε επαγγελματική σχέση μαζί του και στη συνέχεια να ανέπτυξε προσωπική σχέση, υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός προχώρησε σε σεξουαλική επαφή χωρίς τη συναίνεσή της, παρά τις αντιρρήσεις της. Όπως περιγράφει, εκείνος συνέχισε παρά το γεγονός ότι του είχε ζητήσει να σταματήσει, ενώ αργότερα φέρεται να της ζήτησε συγγνώμη, τόσο διά ζώσης όσο και μέσω γραπτού μηνύματος.

Μία ακόμη γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι γνώρισε τον Μπραντ το 2007, όταν ήταν 19 ετών, περιγράφει μια εμπειρία κατά την οποία εκείνος φέρεται να συνέχισε τη σεξουαλική επαφή παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της να σταματήσει, επειδή πονούσε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η συμπεριφορά του την είχε φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, ενώ η ίδια υποστηρίζει ότι φοβόταν την αντίδρασή του εάν επιχειρούσε να αντισταθεί πιο έντονα.

Άλλες γυναίκες περιγράφουν περιστατικά κατά τα οποία ο Μπραντ φέρεται να επέδειξε επιθετική ή ελεγκτική συμπεριφορά, ενώ ορισμένες υποστηρίζουν ότι η γνωριμία τους μαζί του ξεκίνησε μετά την παρουσία τους σε παραστάσεις του.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες δεν έχουν εξεταστεί σε δικαστήριο και δεν συνιστούν αποδεδειγμένα αδικήματα.

Η μαρτυρία πρώην συντρόφου για κακοποιητική συμπεριφορά

Στο μεταξύ, νέες διαστάσεις στην υπόθεση δίνει και η μαρτυρία της πρώην συντρόφου του, Τζεμίμα Γκόλντσμιθ, η οποία μετά την καταδίκη του δήλωσε δημόσια ότι είχε βιώσει από εκείνον βία, καταναγκαστικό έλεγχο και κακοποιητική συμπεριφορά.

Η Γκόλντσμιθ αποκάλυψε ότι το 2014 είχε χρειαστεί να καλέσει την αστυνομία, προκειμένου να απομακρυνθεί ο Μπραντ από το σπίτι της έπειτα από ένα βίαιο περιστατικό. Όπως εξήγησε, τότε επέλεξε να μην προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία, καθώς ανησυχούσε για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η δημοσιότητα στα παιδιά της.

Σε δημόσια τοποθέτησή της εξέφρασε την ανακούφισή της για την καταδίκη του, ενώ εξέφρασε τη στήριξή της στις γυναίκες που κατέθεσαν εναντίον του κατά τη διάρκεια της δίκης.

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν νέες αντιδράσεις στη Βρετανία, καθώς προστέθηκαν στις μαρτυρίες των γυναικών που είχαν καταγγείλει τον ηθοποιό, συμβάλλοντας στην ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη συμπεριφορά του κατά την περίοδο της μεγάλης δημοσιότητάς του.

Η καταδίκη σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών

Υπενθυμίζεται ότι ο 51χρονος Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε από δικαστήριο του Λονδίνου για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών, για πράξεις που τελέστηκαν μεταξύ 2004 και 2009.

Η δίκη, η οποία διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες στο Southwark Crown Court, ολοκληρώθηκε με την ετυμηγορία του σώματος των ενόρκων, ενώ στη συνέχεια ο δικαστής επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών και έξι μηνών.

Ο Μπραντ κρίθηκε ένοχος για τις τέσσερις κατηγορίες, ενώ αθωώθηκε για δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού και μία απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής αναφέρθηκε στην κατάχρηση της δημοσιότητας και της επιρροής που διέθετε ο ηθοποιός, επισημαίνοντας ότι η φήμη του δεν μπορούσε να τον θέσει υπεράνω του νόμου.

Ο ίδιος ο Μπραντ έχει αρνηθεί ότι είχε οποιαδήποτε μη συναινετική σεξουαλική επαφή, υποστηρίζοντας ότι όλες οι σχέσεις του ήταν συναινετικές.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες καταγγελίες

Οι βρετανικές αρχές δεν θεωρούν ότι η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί. Ο επικεφαλής της αστυνομικής έρευνας, επιθεωρητής Άντι Φέρφι, έχει επισημάνει ότι η καταδίκη του Μπραντ ενδέχεται να ενθαρρύνει και άλλες γυναίκες να απευθυνθούν στις αρχές.

Όπως έχει εξηγήσει, η δημοσιότητα γύρω από μια δικαστική υπόθεση και η δικαίωση των καταγγελλουσών μπορούν να δώσουν σε άλλα πιθανά θύματα το θάρρος να μιλήσουν για περιστατικά που μέχρι σήμερα δεν είχαν καταγγείλει.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έχει δεχθεί πληροφορίες από αρκετά άτομα κατά τη διάρκεια και μετά τη δίκη, διευκρινίζοντας ότι οι ερευνητές αξιολογούν το περιεχόμενό τους στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών.

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