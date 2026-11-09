Ο κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Λόρα Μπραντ, φτάνει στο Southwark Crown Court στο Λονδίνο, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, όπου κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε βάρος έξι γυναικών.

Snapshot Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 ετών και 6 μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών μεταξύ 2004 και 2009.

Ο ηθοποιός θα εκτίσει τα δύο τρίτα της ποινής του διαδοχικά.

Ο διευθυντής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας αναγνώρισε το θάρρος των θυμάτων που κατήγγειλαν τα αδικήματα. Snapshot powered by AI

Ποινή φυλάκισης 10 ετών και 6 μηνών επέβαλε το Δικαστήριο Southwark Crown στον ηθοποιό, κωμικό και τηλεοπτικό παρουσιαστή, Ράσελ Μπραντ, για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Ράσελ Μπραντ θα εκτίσει τα δύο τρίτα της ποινής του διαδοχικά.

Θυμίζεται πως ο Μπραντ είχε κριθεί την προηγούμενη εβδομάδα ένοχος για τον βιασμό μίας φαν του και σεξουαλική επίθεση σε βάρος άλλων τριών γυναικών - εγκλήματα που έλαβαν χώρα μεταξύ 2004 και 2009.

Προηγουμένως, ο δικαστής Μπένσχαμ είχε προειδοποιήσει τον Μπραντ για «σημαντική ποινή φυλάκισης.

Καθώς τον απομάκρυναν από τη δικαστική αίθουσα, ο Μπραντ είπε στη σύζυγό του, Λόρα Γκάλατσερ, η οποία τον είχε υποστηρίξει σε όλη τη διάρκεια της δίκης, πως την αγαπά.

«Η σημερινή απόφαση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην έρευνά μας και σημαίνει ότι ο Ράσελ Μπραντ λογοδότησε για τα εγκλήματά του. Οι σκέψεις μου σήμερα είναι με τις γυναίκες που βγήκαν μπροστά και έκαναν δυνατή αυτή την έρευνα. Η αναφορά σεξουαλικών αδικημάτων μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη, και οι ίδιες υπέδειξαν τεράστιο θάρρος, αξιοπρέπεια και ανθεκτικότητα καθ' όλη τη διάρκεια μιας μακράς έρευνας και μιας απαιτητικής δικαστικής διαδικασίας», δήλωσε μετά την ανακοίνωση της ποινής ο διευθυντής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Άντι Φέρφι.

«Τα θύματα χρειάστηκε να βιώσουν ξανά βαθιά τραυματικές εμπειρίες και να υπομείνουν σημαντική προσοχή από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης. Ελπίζω το σημερινό αποτέλεσμα να προσφέρει δικαίωση και ανακούφιση», πρόσθεσε.

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