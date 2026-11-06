Ράσελ Μπραντ: Στη δημοσιότητα βίντεο από την ανάκρισή του για τις καταγγελίες βιασμού

Ο Βρετανός κωμικός καταδικάστηκε για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ράσελ Μπραντ: Στη δημοσιότητα βίντεο από την ανάκρισή του για τις καταγγελίες βιασμού

Ο Ράσελ Μπραντ  κατά της διάρκεια της ανάκρισής του

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις μετά από δίκη τεσσάρων εβδομάδων στο Ποινικό Δικαστήριο του Southwark.
  • Σε βίντεο από την ανάκρισή του τον Ιούλιο του 2025, ο Μπραντ εμφανίζεται σχεδόν ανέκφραστος ενώ αστυνομικοί του παρουσιάζουν τις σοβαρές καταγγελίες μιας γυναίκας.
  • Η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι ο Μπραντ αφαίρεσε το προφυλακτικό πριν τη βιάσει και της ζήτησε να καθαρίσει το κρεβάτι πριν φύγει.
  • Ο δικαστής προειδοποίησε ότι ο Μπραντ θα αντιμετωπίσει σημαντική ποινή φυλάκισης και ο ίδιος τέθηκε υπό κράτηση μέχρι την ανακοίνωση της ποινής.
  • Ο Μπραντ αντιμετωπίζει και νέες καταγγελίες για βιασμό, μία εκ των οποίων αφορά ανήλικη 16 ετών, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.
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Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από την ανάκριση του Ράσελ Μπραντ τον Ιούλιο του 2025, στο οποίο ο Βρετανός κωμικός εμφανίζεται σχεδόν ανέκφραστος, ενώ αστυνομικοί τού παρουσιάζουν τις ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες μιας γυναίκας για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Στο υλικό που δημοσίευσε η Page Six, ο 51χρονος Μπραντ κάθεται σε ένα τραπέζι μέσα στην αίθουσα ανάκρισης. Οι αστυνομικοί τον ρωτούν για όσα κατήγγειλε η γυναίκα, ενώ ο ίδιος παραμένει σιωπηλός χωρίς να αντιδρά ιδιαίτερα.

Τι περιέγραψε η αστυνομικός για την καταγγελία

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ερευνητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου περιέγραψε αναλυτικά όσα υποστήριξε η γυναίκα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Μπραντ αφαίρεσε το προφυλακτικό που φορούσε πριν τη βιάσει.

«Το προφυλακτικό που φορούσε είχε αφαιρεθεί κάποια στιγμή πριν από τον βιασμό και βρισκόταν πλέον στο πάτωμα», ανέφερε ο αστυνομικός, διαβάζοντας την περιγραφή της γυναίκας.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο Μπραντ τής ζήτησε στη συνέχεια να καθαρίσει το κρεβάτι και έφυγε από το δωμάτιο. Αργότερα, ένας άλλος άνδρας μπήκε στον χώρο και της είπε ότι έπρεπε να αποχωρήσει, καθώς ο κωμικός είχε ακόμη μία παράσταση εκείνο το βράδυ.

Η γυναίκα υποστήριξε επίσης ότι την οδήγησαν στον σταθμό του μετρό Hampstead ο ίδιος οδηγός που την είχε μεταφέρει νωρίτερα στο σπίτι του Μπραντ. Αφού ολοκλήρωσε την ανάγνωση των ισχυρισμών της, ο ερευνητής τον ρώτησε: «Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτή την καταγγελία;».

«Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω αυτή τη στιγμή», απάντησε ο Ράσελ Μπραντ.

Οι φωτογραφίες και τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα

Το βίντεο περιλαμβάνεται σε μια σειρά φωτογραφιών και εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου μετά την καταδίκη του κωμικού την Πέμπτη.

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Οι φωτογραφίες που ζήτησε ο Μπραντ να τραβήξει το θύμα

Στα αρχεία περιλαμβάνονται παλιές φωτογραφίες του Μπραντ από την εποχή που εμφανιζόταν στο Soapbox Cabaret, μια πολιτική κωμική εκπομπή που πραγματοποιούνταν στο Μπόρνμουθ της Αγγλίας το 1999.

Επίσης, δημοσιοποιήθηκε ένα χειρόγραφο σχεδιάγραμμα των γραφείων του MTV και της Viacom, στο οποίο σημειώνονται οι θέσεις των τουαλετών, των ανελκυστήρων και των εισόδων. Στον φάκελο υπήρχε ακόμη φωτογραφία κτιρίου στην οδό Great Titchfield 2 στο Λονδίνο, με την ένδειξη «2012», καθώς και μία ακόμη φωτογραφία με την επισήμανση «RB 2004».

ράσελ μπραντ - χειρόγραφο

To χειρόγραφο σχεδιάγραμμα των γραφείων του MTV και της Viacom, στο οποίο σημειώνονται οι θέσεις των τουαλετών, των ανελκυστήρων και των εισόδων

Η καταδίκη και η ποινή που αναμένεται να του επιβληθεί

Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος την Πέμπτη για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, έπειτα από δίκη τεσσάρων εβδομάδων στο Ποινικό Δικαστήριο του Southwark.

Ο δικαστής Τζόελ Μπένανθαν προειδοποίησε ότι ο κωμικός θα αντιμετωπίσει «σημαντική» ποινή φυλάκισης. Λίγο μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο δικαστής τού είπε «Καθίστε κάτω, κύριε Μπραντ», χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «πολύ καλά σχεδιασμένη».

Ο Μπραντ αθωώθηκε από δύο επιπλέον κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία απόπειρας άσεμνης επίθεσης.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι οι σεξουαλικές επαφές του ήταν συναινετικές. Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, προκειμένου να του ανακοινωθεί η ποινή του.

Νέες καταγγελίες σε βάρος του

Την ίδια ώρα, ο Βρετανός κωμικός βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο ακόμη καταγγελίες για βιασμό, μία εκ των οποίων φέρεται να αφορά ανήλικη ηλικίας 16 ετών.

Σύμφωνα με το Sky News, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου διερευνά πολλαπλές καταγγελίες για βιασμό σε βάρος του. Όπως αποκαλύφθηκε σε ακροαματική διαδικασία πριν από τη δίκη, σύμφωνα με τη Sun, μία από τις καταγγελίες προέρχεται από γυναίκα με την οποία ο Μπραντ διατηρούσε σχέση όταν εκείνος ήταν 30 ετών και εκείνη μόλις 16.

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