Ράσελ Μπραντ: Ένοχος για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις

Ο κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ φτάνει στο δικαστήριο Southwark Crown Court στο Λονδίνο, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, όπου κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε βάρος έξι γυναικών

Snapshot Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας 21χρονης το 2009 μετά από σόου στο Hammersmith Apollo.

Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για άλλους δύο βιασμούς και μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης.

Ο Μπραντ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης.

Ο δικαστής προειδοποίησε τον Μπραντ ότι αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης μετά την ετυμηγορία.

Η σύζυγός του, Laura Gallacher, τον στήριζε καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης και συγκινήθηκε με την ετυμηγορία. Snapshot powered by AI

Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας 21χρονης θαυμάστριας που γνώρισε μετά από ένα από τα σόου του στο Hammersmith Apollo το 2009.

Ο 51χρονος απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για άλλους δύο βιασμούς και μια απόπειρα άσεμνης επίθεσης μετά από δίκη στο Southwark Crown Court, που ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου.

Είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Ο 51χρονος Μπραντ προειδοποιήθηκε από τον δικαστή ότι αντιμετωπίζει «ποινή φυλάκισης» μετά τις ετυμηγορίες.

Η σύζυγός του Laura Gallacher, η οποία τον είχε υποστηρίξει σε όλη τη διάρκεια της δίκης, καθόταν κλαίγοντας και πιασμένη χέρι χέρι με μία βοηθό στο κοινό.

Πριν οι ένορκοι εκδώσουν τις ετυμηγορίες τους, ο Μπραντ κοίταξε τη γυναίκα του και είπε: «Λόρα, σ' αγαπώ».

Στη διάρκεια της δίκης ένας εισαγγελέας χαρακτήρισε τον Μπραντ ως αδίστακτο, υπολογιστικό και χειραγωγικό «σεξουαλικό αρπακτικό».

Ο 51χρονος Μπραντ αρνήθηκε τις κατηγορίες και κατέθεσε ότι, όταν ήταν νέος, είχε εμμονή με το σεξ και κάποτε ζούσε μια ζωή γεμάτη σεξουαλικές περιπέτειες, αλλά ότι ποτέ δεν είχε αναγκάσει κανέναν να κάνει κάτι παρά τη θέλησή του.

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