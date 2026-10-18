«Με βίασε και με άφησε σαν ζόμπι στο κρεβάτι» - Η μαρτυρία γυναίκας στη δίκη του Ράσελ Μπραντ

Snapshot Μία γυναίκα κατηρεί τον ηθοποιό Ράσελ Μπραντ για βιασμό σε ξενοδοχείο το 1999, περιγράφοντας ότι εκείνος τη βίασε παρά τις αντιδράσεις της.

Η καταγγέλλουσα ανέφερε πως ο Μπραντ άλλαξε συμπεριφορά από φιλική σε απειλητική και την ανάγκασε σε σεξουαλική επαφή χωρίς τη συναίνεσή της.

Μετά την επίθεση, η γυναίκα βρέθηκε σε σοβαρή ψυχολογική και σωματική κατάσταση, ενώ μίλησε δημόσια για το περιστατικό μετά από πολλά χρόνια.

Έξι γυναίκες συνολικά κατηγορούν τον Μπραντ για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και άσεμνη επίθεση, ενώ εκείνος αρνείται τις κατηγορίες.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Southwark Crown Court του Λονδίνου, με το δικαστήριο να εξετάζει τις μαρτυρίες και τα αποδεικτικά στοιχεία. Snapshot powered by AI

Σοβαρές καταγγελίες για βιασμό σε ξενοδοχείο το 1999 ακούστηκαν στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης του Ράσελ Μπραντ, με μία γυναίκα να περιγράφει τη στιγμή που, όπως υποστηρίζει, ο Βρετανός ηθοποιός και κωμικός τής επιτέθηκε σεξουαλικά, παρά τις επανειλημμένες αντιδράσεις της.

Η γυναίκα, η οποία σήμερα βρίσκεται στα 50 της χρόνια, κατέθεσε ότι ο Μπραντ μεταμορφώθηκε από έναν φιλικό και εξωστρεφή άνθρωπο σε κάποιον που την τρόμαζε. Όπως είπε, της ζήτησε να τον φωτογραφίσει ενώ είχε βγάλει την μπλούζα του και στη συνέχεια την έσπρωξε στο κρεβάτι και να τη βίασε.

«Με βίασε. Είπα: “Όχι, δεν το θέλω αυτό”. Ξέρω τις λέξεις που μου είπε», ανέφερε, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο του Southwark Crown Court στο Λονδίνο.

Η ίδια περιέγραψε ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να της έλεγε πως έπρεπε να αφεθεί και να απολαύσει αυτό που συνέβαινε, ενώ εκείνη, όπως υποστήριξε, δεν ήθελε να έχει σεξουαλική επαφή μαζί του και δεν μπορούσε να τον απωθήσει σωματικά.

«Από φιλικός έγινε σαν τέρας»

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η γυναίκα είχε γνωρίσει τον Ράσελ Μπραντ λίγες ώρες νωρίτερα, σε θεατρική εκδήλωση από το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος το 1999. Αρχικά, όπως είπε, εκείνος ήταν φιλικός και της έκανε κομπλιμέντα, ενώ οι δυο τους συζητούσαν για ώρες σχετικά με μια θεατρική παραγωγή που θα μπορούσαν να ανεβάσουν.

Η ίδια τον προσκάλεσε αργότερα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της για να συνεχίσουν τη συζήτηση. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στην αστυνομία, την οποία άκουσαν οι ένορκοι, δεν περίμενε ότι θα κινδύνευε από εκείνον.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η συμπεριφορά του άλλαξε όταν εκείνος άρχισε να βγάζει τα ρούχα του και της ζήτησε να τον φωτογραφίσει. Η γυναίκα υποστήριξε ότι φοβήθηκε και ένιωσε πως δεν είχε τρόπο να ξεφύγει.

«Άλλαξε από αυτό το άτομο που ήταν εκκεντρικό και φιλικό σε κάτι σαν τέρας», κατέθεσε, περιγράφοντας τον Μπραντ ως έναν άνθρωπο που, εκείνη τη στιγμή, της φάνηκε απειλητικός και απαιτητικός.

Όπως είπε, εκείνος προσπαθούσε να την καθησυχάσει λέγοντάς της ότι ήταν φυσιολογικό για τον ίδιο να κυκλοφορεί σχεδόν γυμνός. Η ίδια, ωστόσο, υποστήριξε ότι είχε τρομοκρατηθεί.

«Πάγωσα», ανέφερε, εξηγώντας ότι δεν ήξερε πώς να αντιδράσει.

«Ήταν τόσο βαρύς που δεν μπορούσα να αναπνεύσω»

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι ο ηθοποιός την έριξε στο κρεβάτι και προσπάθησε να της αφαιρέσει τα ρούχα. Όπως υποστήριξε, εκείνος είχε πέσει με το βάρος του πάνω της, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να αναπνεύσει και να μην μπορεί να τον απωθήσει.

«Δεν μπορούσα καν να αναπνεύσω», είπε, σύμφωνα με την κατάθεσή της.

Η γυναίκα υποστήριξε επίσης ότι του ζητούσε να σταματήσει, καθώς πονούσε, ενώ φοβόταν ότι θα τραυματιζόταν σοβαρά.

Οι φωτογραφίες που ζήτησε ο Μπραντ να τραβήξει το θύμα

«Δεν ήθελα να κάνω σεξ μαζί του. Δεν μπορούσα να αντισταθώ σωματικά. Ήταν ένα μεγάλο, βαρύ σώμα πάνω μου», ανέφερε, περιγράφοντας την εμπειρία της.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στο δικαστήριο, ο Μπραντ φέρεται να της είπε να μην ανησυχεί για την ντροπή ή τη φήμη της και να προσπαθήσει να απολαύσει αυτό που συνέβαινε. Η ίδια δήλωσε ότι δεν είχε συναινέσει σε σεξουαλική επαφή.

Τι συνέβη μετά την καταγγελλόμενη επίθεση

Μετά το περιστατικό, ο Μπραντ φέρεται να αποχώρησε από το δωμάτιο, λέγοντας ότι έπρεπε να επισκεφθεί τη μητέρα του. Σύμφωνα με την καταγγελία, εμφανίστηκε σαν να μη θεωρούσε ότι είχε κάνει κάτι κακό, ενώ την καθησύχασε σχετικά με τις εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Η γυναίκα είπε ότι, μόλις εκείνος έφυγε, κλείδωσε την πόρτα και ξέσπασε σε κλάματα. Περιέγραψε ότι βρισκόταν σε τόσο άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ώστε χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο και πέρασε ώρες προσπαθώντας να καθαρίσει τον εαυτό της.

Όπως ανέφερε, την επόμενη ημέρα πονούσε τόσο πολύ, που έχασε το τρένο της, καθώς δυσκολευόταν ακόμη και να σηκώσει τη βαλίτσα της.

Η ίδια υποστήριξε ότι για χρόνια κατηγορούσε τον εαυτό της για όσα συνέβησαν, αναρωτώμενη αν έφταιγε επειδή είχε επιτρέψει σε έναν άνδρα να μπει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της.

«Ένιωθα βρόμικη και πίστευα ότι έφταιγα εγώ», είπε, περιγράφοντας πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να μιλήσει για την εμπειρία της.

Γιατί αποφάσισε να μιλήσει

Η γυναίκα δεν απευθύνθηκε στην αστυνομία αμέσως μετά το περιστατικό. Όπως εξήγησε, αποφάσισε να καταγγείλει όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν αφού παρακολούθησε, το 2023, εκπομπή της σειράς ερευνητικών ντοκιμαντέρ «Dispatches» του Channel 4, στην οποία παρουσιάστηκαν καταγγελίες άλλων γυναικών σε βάρος του Μπραντ.

Η ίδια κατέθεσε πίσω από ένα μεγάλο παραβάν, ώστε να μην έχει οπτική επαφή με τον κατηγορούμενο, και είπε ότι τότε άρχισε να αντιλαμβάνεται, όπως υποστηρίζει, τη χειριστική συμπεριφορά που είχε βιώσει.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, υπήρξε ένταση όταν ο συνήγορος υπεράσπισης του Μπραντ, Ίαν Γουίντερ, αμφισβήτησε τη μαρτυρία της. Ο δικαστής χρειάστηκε να παρέμβει επανειλημμένα σχετικά με τις ερωτήσεις που της απευθύνονταν.

Η γυναίκα επέμεινε ότι δεν είχε επιδιώξει περιστασιακή σεξουαλική επαφή και ότι θυμάται πως δεν ήθελε αυτό που, όπως καταγγέλλει, συνέβη.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Ράσελ Μπραντ

Συνολικά, έξι γυναίκες κατηγορούν τον 51χρονο Ράσελ Μπραντ για τρεις βιασμούς, τρεις σεξουαλικές επιθέσεις και μία περίπτωση άσεμνης επίθεσης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη, με το δικαστήριο να εξετάζει τις μαρτυρίες και τα στοιχεία της υπόθεσης. Οι καταγγελίες που παρουσιάστηκαν αποτελούν ισχυρισμούς οι οποίοι θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

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