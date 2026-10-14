Ράσελ Μπραντ: «Αδίστακτο σεξουαλικό αρπακτικό» τον χαρακτήρισε η εισαγγελέας στην έναρξη της δίκης

Ο Ράσελ Μπραντ συμπεριφέρθηκε ως «αδίστακτο σεξουαλικό αρπακτικό», επιτιθέμενος σε έξι γυναίκες μέσα σε μία δεκαετία, υποστήριξε την Τετάρτη η εισαγγελέας κατά την έναρξη της δίκης του ηθοποιού και κωμικού για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο 51χρονος Μπραντ έχει δηλώσει αθώος για τρεις κατηγορίες βιασμού, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και μία κατηγορία άσεμνης επίθεσης. Οι κατηγορίες αφορούν έξι γυναίκες και πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ 1999 και 2009.

Η εισαγγελέας Ρίελ Κάρμι-Τζόουνς είπε στους ενόρκους του δικαστηρίου Southwark Crown Court στο Λονδίνο ότι οι έξι γυναίκες, οι οποίες δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, δέχθηκαν επιθέσεις από τον Μπραντ «σε δωμάτιο ξενοδοχείου, σε χώρους εργασίας, σε καμπίνα τουαλέτας ενός μπαρ και στο σπίτι του».

Σύμφωνα με την ίδια, εκείνη την περίοδο ο Μπραντ είχε μια «αδιάκριτη και ακόρεστη» επιθυμία για σεξουαλική επαφή και «οι γυναίκες αποτελούσαν απλώς μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού».

Η εισαγγελέας ανέφερε ότι μπορούσε να είναι αστείος και γοητευτικός, «ένας άνδρας που φλέρταρε, με τεράστια σεξουαλική όρεξη — και με την παιδιάστικη προσδοκία ότι κάθε επιθυμία του έπρεπε να ικανοποιείται».

«Ήταν αδίστακτος, υπολογιστικός και χειριστικός. Και, όπως υποστηρίζει η εισαγγελία, ήταν σεξουαλικό αρπακτικό», είπε η Κάρμι-Τζόουνς.

Οι καταγγελίες των έξι γυναικών

Ο Μπραντ άκουγε προσεκτικά από το εδώλιο καθώς η εισαγγελέας περιέγραφε κάθε καταγγελλόμενο περιστατικό.

Το παλαιότερο αφορά τον φερόμενο βιασμό γυναίκας σε δωμάτιο ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος, το 1999. Ο Μπραντ, ανερχόμενος τότε κωμικός του stand-up, εμφανιζόταν σε παράσταση καμπαρέ στο περιθώριο του συνεδρίου, στην παραθαλάσσια πόλη Μπόρνμουθ της Αγγλίας.

Δύο χρόνια αργότερα, σύμφωνα με την καταγγελία άλλης γυναίκας, ο Μπραντ προσπάθησε να τη σύρει στις ανδρικές τουαλέτες του κτιρίου γραφείων όπου εργαζόταν.

«Δεν μπορεί να υπάρχει μεγάλη αμφιβολία για το ποια ήταν η πρόθεση του κ. Μπραντ», υποστήριξε η εισαγγελέας.

Μια τρίτη γυναίκα καταγγέλλει ότι το 2004 ο Μπραντ την εξανάγκασε σε στοματικό σεξ στις τουαλέτες μπαρ του Λονδίνου. Όταν του ζήτησε να σταματήσει, εκείνος φέρεται να της είπε: «Μη χαλάς το κέφι».

Στις υπόλοιπες καταγγέλλουσες περιλαμβάνεται γυναίκα η οποία υποστηρίζει ότι ο Μπραντ τη φίλησε και τη θώπευσε σε ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου το 2004 ή το 2005, κάνοντάς τη να αισθανθεί «βρόμικη και αηδιαστική».

Μια θαυμάστριά του, τότε 21 ετών, καταγγέλλει ότι τη βίασε πρωκτικά στο σπίτι του, αφού τον γνώρισε σε μία από τις παραστάσεις του το 2009.

Η γυναίκα ανέφερε ότι την επόμενη χρονιά αντάλλαξε μηνύματα με τον Μπραντ και του έγραψε: «Μου φέρθηκες σαν να ήμουν ζώο». Εκείνος απάντησε: «Συγγνώμη».

Η τελευταία καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι, κατά τη διάρκεια γυρίσματος διαφήμισης το 2009, ο Μπραντ απαίτησε να του κάνει μασάζ και πίεσε το πρόσωπό του στη βουβωνική της χώρα.

Η Κάρμι-Τζόουνς είπε στους ενόρκους ότι καμία από τις γυναίκες δεν κατήγγειλε τότε τις φερόμενες επιθέσεις, λόγω ενοχής, ντροπής και φόβου ότι θα κατηγορούνταν οι ίδιες.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, απευθύνθηκαν χωριστά στην αστυνομία μετά την προβολή τηλεοπτικής εκπομπής το 2023, η οποία παρουσίασε ανώνυμες καταγγελίες εναντίον του Μπραντ.

Οι γυναίκες θα καταθέσουν αργότερα στη δίκη. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα βρείτε τις καταθέσεις τους πειστικές», είπε η εισαγγελέας στους ενόρκους.

Η κατάθεση του πρώτου μάρτυρα

Πρώτος κατέθεσε ο Μαρκ Πινιέιρο, πρώην φίλος του Μπραντ, ο οποίος τον είχε συνοδεύσει στο ταξίδι στο Μπόρνμουθ το 1999.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, την επομένη του καταγγελλόμενου βιασμού ο Μπραντ επέμεινε να φύγουν ξαφνικά από την πόλη και έμοιαζε «σε εξαιρετική εγρήγορση και εξαιρετικά φοβισμένος».

«Κάθε φορά που περνούσε όχημα με αστυνομική σειρήνα, ο Ράσελ έσκυβε κάτω από το πλαϊνό παράθυρο του αυτοκινήτου για να μην τον βλέπουν», κατέθεσε ο Πινιέιρο.

Ο συνήγορος του Μπραντ, Ίαν Γουίντερ, αμφισβήτησε την ακρίβεια των αναμνήσεων του μάρτυρα για γεγονότα που συνέβησαν πριν από περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα.

Ο Μπραντ αρνείται όλες τις κατηγορίες. Κατά τις ανακρίσεις του από την αστυνομία αρνήθηκε ότι είχε ποτέ σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση.

«Ανησυχώ, αλλά ελπίζω»

Ο Μπραντ, ο οποίος παραμένει ελεύθερος με εγγύηση, έφτασε την Τετάρτη στο δικαστήριο, όπου τον περίμεναν πολλοί φωτογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία. Δήλωσε ότι αισθάνεται «ευλογημένος».

«Φυσικά και ανησυχώ, αλλά ελπίζω ότι αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε θετική έκβαση για όλους τους εμπλεκομένους», είπε. «Αυτή είναι η προσευχή μου».

Γνωστός για τις τολμηρές παραστάσεις stand-up και τη μάχη του με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, ο Μπραντ έγινε ευρύτερα γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000, παρουσιάζοντας τηλεοπτικές εκπομπές και τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή στο BBC.

Εμφανίστηκε σε ταινίες του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι «Forgetting Sarah Marshall» και «Get Him to the Greek», ενώ υπήρξε για σύντομο διάστημα παντρεμένος με την ποπ σταρ Κέιτι Πέρι.

Τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, έχει εγκατασταθεί στη Φλόριντα και έχει αποκτήσει μεγάλο διαδικτυακό κοινό. Στα βίντεό του συνδυάζει θέματα ευεξίας, θεωρίες συνωμοσίας και συζητήσεις για τη θρησκευτική του πίστη.

Το Associated Press δεν δημοσιοποιεί τα ονόματα προσώπων που καταγγέλλουν σεξουαλική βία. Η βρετανική νομοθεσία προστατεύει διά βίου την ταυτότητά τους από τη δημοσιοποίησή της στα μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης