Ράσελ Μπραντ: Αντιμέτωπος με νέες κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης

Ο Άγγλος κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ φεύγει από το δικαστήριο Southwark Crown Court, την Παρασκευή 30 Μαΐου 2025.

Ο Βρετανός κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ, ο οποίος ήδη βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης, κατηγορείται για δύο επιπλέον αδικήματα, μεταξύ των οποίων και έναν ακόμη βιασμό, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία.

Σε νέα δήλωσή της, η αστυνομία ανέφερε ότι η Εισαγγελία ενέκρινε μια επιπλέον κατηγορία για βιασμό και μια κατηγορία για σεξουαλική επίθεση σε σχέση με δύο ακόμη γυναίκες.

Ο 50χρονος είχε προηγουμένως δηλώσει αθώος για πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων μία κατηγορία βιασμού, μία κατηγορία άσεμνης επίθεσης, μία κατηγορία μη συναινετικού στοματικού σεξ, καθώς και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. Οι κατηγορίες αφορούν τέσσερις διαφορετικές γυναίκες. Τα περιστατικά έλαβαν χώρα μεταξύ του 1999 και του 2005.

Ο Ράσελ Μπραντ αναμένεται να εμφανιστεί στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ στις 20 Ιανουαρίου 2026 σε σχέση με τις δύο νέες κατηγορίες.

Η νέα κατηγορία βιασμού φέρεται να έχει διαπραχθεί μεταξύ 7 Φεβρουαρίου 2009 και 1 Μαρτίου 2009, ενώ η νέα κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης φέρεται να έχει διαπραχθεί μεταξύ 31 Αυγούστου 2009 και 1 Δεκεμβρίου 2009.

Οι Αρχές άρχισαν να ερευνούν τον κωμικό τον Σεπτέμβριο του 2023, αφού έλαβαν καταγγελίες μετά από κοινή έρευνα με επικεφαλής τρία βρετανικά μέσα ενημέρωσης - τους Sunday Times, τους Times και την εκπομπή «Dispatches» του Channel 4.

Ο Μπραντ έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες του Χόλιγουντ και έχει παρουσιάσει ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν παντρεμένος με την Αμερικανίδα ποπ σταρ Κέιτι Πέρι μεταξύ του 2010 και του 2012.

Διαβάστε επίσης