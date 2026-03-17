Καιρός: Εισβολή ρωσικού ψύχους σε Ελλάδα και Βαλκάνια - Πότε θα σταματήσει το κρύο

Snapshot Από την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η Ελλάδα θα επηρεαστεί από ένα κύμα ψύχους προερχόμενο από τη Ρωσία μέσω των Βαλκανίων, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χειμερινές συνθήκες.

Η ανατολική ηπειρωτική χώρα, ειδικά η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η ανατολική Πελοπόννησος, θα αντιμετωπίσει έντονες βροχές και χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα από την Τετάρτη.

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου το ψύχος και τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επεκταθούν στη νότια Ελλάδα, με χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά έως 700

800 μέτρα.

Το ψύχος αναμένεται να διατηρηθεί παρατεταμένα έως το τέλος Μαρτίου, με συνεχιζόμενη αστάθεια και χαμηλές θερμοκρασίες, καθυστερώντας την εγκατάσταση της άνοιξης.

Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί, κυρίως βοριάδες και τραμουντάνες, ενισχύοντας την αίσθηση ψύχους σε όλη τη χώρα τις επόμενες ημέρες.

Ένα νέο, έντονο κύμα ψύχους βρίσκεται προ των πυλών και αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη χώρα μας από την Τετάρτη 18 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, μια ψυχρή αέρια μάζα ηπειρωτικής προέλευσης κατεβαίνει με ταχύτητα από τις εκτεταμένες πεδιάδες της Ρωσίας προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη, επιλέγοντας ως βασική «δίοδο» τα Βαλκάνια.

Η διάταξη αυτή, όπως αποτυπώνεται και στον χάρτη, ευνοεί τη διοχέτευση ψυχρών βορείων ρευμάτων προς την Ελλάδα, προκαλώντας απότομη πτώση της θερμοκρασίας και συνθήκες που θυμίζουν βαθύ χειμώνα.

Ισχυρό ψύχος και κακοκαιρία στα ανατολικά ηπειρωτικά

Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από την Τετάρτη, όταν οι ψυχρές αέριες μάζες θα συγκρουστούν με την οροσειρά της Πίνδου και την υγρασία του Αιγαίου. Το κύριο βάρος θα πέσει στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, με τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Πελοπόννησο να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η σύγκρουση ψύχους και υγρασίας θα προκαλέσει έντονα φαινόμενα, με βροχές και χιονοπτώσεις που θα κατεβαίνουν σε χαμηλά υψόμετρα. Στα κεντρικά τμήματα, το χιόνι αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ακόμη και από τα 500-600 μέτρα, καλύπτοντας ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Οι ισχυροί βοριάδες, τύπου βορά και τραμουντάνας, θα ενισχύσουν σημαντικά την αίσθηση του κρύου, δημιουργώντας συνθήκες έντονου ψύχους.

Χιόνια και στο νότο την Πέμπτη

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου, το κύμα κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως τη νότια Ελλάδα. Περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα βρεθούν αντιμέτωπες με έντονα φαινόμενα και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές σε ορεινά και ημιορεινά, με το υψόμετρο χιονόπτωσης να κυμαίνεται στα 700-800 μέτρα, χωρίς να αποκλείονται πρόσκαιρα φαινόμενα χιονόνερου ή χιονιού σε χαμηλότερα υψόμετρα κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων.

Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν κατακόρυφη πτώση, με παγετό σε ηπειρωτικές περιοχές, επιβεβαιώνοντας την πλήρη επιστροφή σε χειμερινό σκηνικό.

Παρατεταμένο το ψύχος έως το τέλος του μήνα

Οι ενδείξεις για τη συνέχεια του καιρού δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για άμεση βελτίωση.

Ακόμη και μετά τις 20 Μαρτίου, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη διατήρηση ανοιχτών «διαύλων» για την είσοδο νέων ψυχρών μετώπων από τη βόρεια και ανατολική Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η αστάθεια και οι χαμηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν, κρατώντας τη χώρα σε ένα παρατεταμένο σκηνικό όψιμου χειμώνα.

Η άνοιξη φαίνεται πως θα αργήσει να εγκατασταθεί, με τον καιρό να επιβάλλει ακόμη για αρκετές ημέρες χειμερινές συνήθειες στην καθημερινότητα.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 17 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια παραθαλάσσια 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 και στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στην ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια και από το βράδυ και στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και από αργά το απόγευμα και στα βόρεια.

Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με μικρή περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 τοπικά στο Ιόνιο το πρωί 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε επίσης