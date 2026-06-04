Pamestoixima.gr: Τρεις σούπερ προσφορές* για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Σούπερ προσφορές* για τον νικητή, τον πρώτο σκόρερ και τα μακροχρόνια των ομίλων

Newsbomb

Pamestoixima.gr: Τρεις σούπερ προσφορές* για το Παγκόσμιο Κύπελλο
AP
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία εβδομάδα μας χωρίζει από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις 22:00, γίνεται η πρεμιέρα με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική.

To Pamestoixima.gr έχει 3 σούπερ προσφορές* για το Παγκόσμιο Κύπελλο, από σήμερα έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, για τον νικητή, τον πρώτο σκόρερ και τα μακροχρόνια ομίλων.

Με το Pamestoixima.gr, όπου κι αν είσαι, μπαίνεις δυνατά στο παιχνίδι!

Αλλαγή σκηνικού με το νέο Pamestoixima.gr! Μπαίνεις σε έναν κόσμο εμπειριών και ζεις τη δράση από παντού! Αμέτρητες επιλογές σε στοίχημα και live casino και είσαι κομμάτι της δράσης! Δυνατές επιβραβεύσεις και δώρα που τα... σπάνε!

Νέος τυχερός τροχός Allwyn Wheel με ακόμα περισσότερα κι ενισχυμένα δώρα! PS Rewards, που τα «σπάνε» και η δράση είναι στα χέρια σου!

Μπαίνεις στην πιο δυνατή ομάδα και παίρνεις μέρος στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Εσύ απολαμβάνεις το Pamestoixima.gr, εμείς επιβραβεύουμε κάθε σου βήμα! Γιατί εδώ, πρωταγωνιστής είσαι εσύ!

Στο Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου τα «σπάει»!

Smash Προσφορά Γνωριμίας με έως 6150 Δώρα* | Pamestoixima.gr

Το Pamestoixima.gr είναι ο... King of Promos! Απολαμβάνεις αγαπημένα παιχνίδια στο live casino, αλλά και την αγωνιστική δράση, με την ανανεωμένη smash προσφορά* γνωριμίας, εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*!

Το Pamestoixima.gr τα «σπάει» κι επειδή ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ, σε περιμένει μια συναρπαστική τριπλή προσφορά* γνωριμίας! Με το promo code PS6000 λαμβάνεις έως και 6.150 δώρα* εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:19ΚΟΣΜΟΣ

Λεμεσός: Μαζική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση - Πάνω από 70 άτομα με συμπτώματα

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Κενό γράμμα η εκεχειρία στον Λίβανο: Η Χεζμπολάχ την απορρίπτει, το Ισραήλ σφυροκοπά τον νότο

12:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει με τα κεντρικά δελτία; Ποιοι «χτυπούν» 15άρια, ποιοι μονοψήφια

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Τίποτα δεν χαλάει αυτόν τον γάμο: Η απρόβλεπτη αντίδραση νεόνυμφων στην 5λεπτη καταιγίδα

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δασκάλα δημοτικού μετέτρεψε την τάξη της σε... παραμύθι - Δείτε βίντεο

11:54ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Με λουλούδια, αλλά και διαμαρτυρίες η υποδοχή στο ΑΧΕΠΑ

11:45WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες συμφωνούν: Ο Αρκτικός Ωκεανός βρίσκεται σε «σημείο χωρίς επιστροφή»

11:43ANNOUNCEMENTS

Pamestoixima.gr: Τρεις σούπερ προσφορές* για το Παγκόσμιο Κύπελλο

11:40ΕΥ ΖΗΝ

5 τρόφιμα που είναι πιο υγιεινά ωμά παρά μαγειρεμένα

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Μαρζάν Σατραπί: Πέθανε η δημιουργός του «Περσέπολις» - «Από θλίψη, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της»

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Η στιγμή που ιρανικό drone χτυπά τη στέγη του διεθνούς αεροδρομίου

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Η φονικότερη πλημμύρα στη χώρα μας που... ξεχάστηκε από τα μετεωρολογικά δεδομένα

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Τέλος και επίσημα για την ΚΟ της Νέας Αριστεράς – Ανακοινώθηκαν οι αποχωρήσεις

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Όταν οι Hells Angels έβαψαν με αίμα την Ελλάδα: Το ιστορικό πριν τη νέα συνάντηση στην Ηγουμενίτσα

11:27WHAT THE FACT

Τύλιξαν γέφυρα με αλουμινόχαρτο στο Λονδίνο: Το κόλπο για την καταπολέμηση του καύσωνα

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτική αγκαλιά θανάτου: Ζευγάρι απανθρακώθηκε στην τουαλέτα του ξενώνα που κάηκε στο Δελχί

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στα Ιωάννινα για την εξαφάνιση 84χρονου κατοίκου της Κράψης

11:12LIFESTYLE

Guardian για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν: «Τι στο καλό συμβαίνει;» - Γιατί δεν έχει ούτε έναν Έλληνα στο καστ;

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος οδηγός προσπέρασε ΙΧ και «πλακώθηκε» στα φρένα δύο φορές για να το βγάλει εκτός δρόμου - Βίντεο-ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στα Καλάβρυτα: 55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείου και κατέληξε ο ίδιος

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Τέρμα από παιδί μου, θα τον έφτυνα εγώ σαν πατέρας» - Ξεσπά ο πατέρας του κατηγορούμενου

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην σύζυγος πρίγκιπα του Ντουμπάι και τα τρία παιδιά της «απήχθησαν» σε νυχτερινή έφοδο

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει στους υπονόμους της Νέας Υόρκης; «Άνθρωποι-τυφλοπόντικες» μπαινοβγαίνουν νύχτα στα φρεάτια - Το μυστήριο που έχει κάνει τις Αρχές να χάσουν τον ύπνο τους

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Μαρζάν Σατραπί: Πέθανε η δημιουργός του «Περσέπολις» - «Από θλίψη, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της»

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Η φονικότερη πλημμύρα στη χώρα μας που... ξεχάστηκε από τα μετεωρολογικά δεδομένα

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος οδηγός προσπέρασε ΙΧ και «πλακώθηκε» στα φρένα δύο φορές για να το βγάλει εκτός δρόμου - Βίντεο-ντοκουμέντο

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Όταν οι Hells Angels έβαψαν με αίμα την Ελλάδα: Το ιστορικό πριν τη νέα συνάντηση στην Ηγουμενίτσα

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Παραμένουν άφαντοι οι γονείς της 3χρονης -Δίνει μάχη στη ΜΕΘ του Παίδων ύστερα από παράσυρση

11:12LIFESTYLE

Guardian για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν: «Τι στο καλό συμβαίνει;» - Γιατί δεν έχει ούτε έναν Έλληνα στο καστ;

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δασκάλα δημοτικού μετέτρεψε την τάξη της σε... παραμύθι - Δείτε βίντεο

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε μέλι κάθε μέρα

23:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως παλιά στο ΣΕΦ»

16:17WHAT THE FACT

Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Λιμάνι Πειραιά: Αγωνία για το ταξί που «βούτηξε» στη θάλασσα -Άγνωστο αν είχε επιβάτες, δύσκολο το έργο των δυτών

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτική αγκαλιά θανάτου: Ζευγάρι απανθρακώθηκε στην τουαλέτα του ξενώνα που κάηκε στο Δελχί

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Αναμνηστικό βίντεο: Άγρια συμπλοκή γονιών σε αποφοίτηση νηπιαγωγείου και ένα μωρό στη μέση του καυγά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ