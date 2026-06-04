Έλον Μασκ: Η κόρη του αποχώρησε έξαλλη από συνέντευξη όταν τη ρώτησαν για τον πατέρα της - Bίντεο

Η κόρη του Έλον Μασκ, Βίβιαν Γουίλσον, αποχώρησε ξαφνικά από μια συνέντευξη στο κόκκινο χαλί όταν ρωτήθηκε για τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της.

Νατάσα Παυλοπούλου

Έλον Μασκ: Η κόρη του αποχώρησε έξαλλη από συνέντευξη όταν τη ρώτησαν για τον πατέρα της - Bίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Η Ββιαν Γουίλσον, κόρη του Έλον Μασκ, αποχώρησε από συνέντευξη όταν ρωτήθηκε για τον πατέρα της.
  • Η Βίβιαν έχει αποκηρύξει τον Μασκ και έχει εκφράσει δημόσια την αποξένωσή της από αυτόν.
  • Ο Μασκ κατηγόρησε τη Βίβιαν για πολιτικές διαφορές και ισχυρίστηκε ότι υπέγραψε έγγραφα για εκείνη χωρίς να το καταλάβει πλήρως.
  • Η Βίβιαν περιέγραψε την παιδική της ηλικία ως απομονωτική και δύσκολη, κατηγορώντας τον πατέρα της για απουσία και αδιαφορία.
  • Η Βίβιαν και ο δίδυμος αδερφός της είναι από τα 14 παιδιά του Μασκ, που έχει αποκτήσει με διαφορετικές συντρόφους.
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Η αποξενωμένη κόρη του Έλον Μασκ, Βίβιαν Γουίλσον μιλούσε με έναν δημοσιογράφο σε εκδήλωση της Desigual Vintage στην Ίμπιζα της Ισπανίας, όταν η συζήτηση στράφηκε στον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla. «Ο πατέρας σου ο καλύτερος, έτσι δεν είναι;» ρώτησε ο δημοσιογράφος.

«Τι; Συγγνώμη;» απάντησε η 22χρονη Γουίλσον. Ο δημοσιογράφος επανέλαβε την ερώτηση, λέγοντας: «Ο καλύτερος, ο πατέρας σου». «Εντάξει», απάντησε η Γουίλσον πριν τερματίσει τη συνέντευξη και φύγει τρέχοντας , σύμφωνα με πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κάνουν τον γύρο του κόσμου. Το επεισόδιο αυτό είναι η τελευταία δημόσια υπενθύμιση της μακροχρόνιας ρήξης μεταξύ της νεαρής κοπέλας και του επιχειρηματία .

Το μοντέλο, το οποίο αφαίρεσε το όνομα Μασκ από το όνομά της έχει επανειλημμένα επικρίνει τον πατέρα της, λέγοντας ότι δεν θέλει καμία σχέση μαζί του. Σε δικαστικά έγγραφα το 2022, είπε ότι «δεν επιθυμεί πλέον να έχει σχέση» με τον Μασκ . Έκτοτε, και οι δύο έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη διαλυμένη σχέση τους.

Ο Μασκ είπε σε μια συνέντευξη του 2023 με τον συγγραφέα Γουόλτερ Ισαάκσον ότι η Γουίλσον είχε γίνει «κομμουνίστρια» και κατηγόρησε εν μέρει την πολιτική της στάση στο ιδιωτικό σχολείο στο οποίο φοιτούσε στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Ο ιδρυτής της SpaceX ισχυρίστηκε αργότερα ότι «εξαπατήθηκε» ώστε να υπογράψει έγγραφα για την ίδια.

Η Γουίλσον απάντησε κατηγορώντας τον Μασκ ότι απουσίαζε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας .«Δεν ξέρει πώς ήμουν ως παιδί, επειδή πολύ απλά δεν ήταν εκεί», είπε μεταξύ άλλων στο NBC News. Περιέγραψε επίσης τον Μασκ ως «αδιάφορο» και «ναρκισσιστή» και είπε ότι δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα να διατηρήσει επαφή μαζί του.

«Θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι εγώ τον έχω αποκηρύξει και όχι το αντίστροφο», έγραψε αργότερα στα Threads του Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Πιο πρόσφατα, η Γουίλσον μίλησε ανοιχτά για το πώς μεγάλωσε ως παιδί ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, αποκαλώντας την εμπειρία «απομονωτική» και «περίεργη».

«Ήταν μια πολύ παράξενη εμπειρία, πολύ απομονωτική», είπε στο Cosmopolitan σε συνέντευξή της που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο. «Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ μικρή και έβλεπα την αστεγία και ένιωθα ναυτία. Οι άνθρωποι με επέκριναν επειδή θύμιζα ένα δραματικό μικρό παιδί. Αλλά όχι, είχα δίκιο να είμαι λίγο δραματική με αυτό.»

Η Γουίλσον είναι ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά του Μασκ. Αυτή και ο δίδυμος αδερφός της, Γκρίφιν, γεννήθηκαν στην Καλιφόρνια το 2004, κατά τη διάρκεια του γάμου του Μασκ με τη συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον. Ο Μασκ έχει αποκτήσει 14 παιδιά όλα αυτά τα χρόνια με την πρώην σύζυγό του Γουίλσον, τη μουσικό Γκράιμς, το στέλεχος της Neuralink, Σίβον Ζίλις, και την influencer Άσλεϊ Σεντ Κλερ.

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